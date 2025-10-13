¡Alarma en ¿Quién es la máscara?! Participante se desploma en pleno escenario y preocupa a los investigadores

El inicio de la séptima temporada de ¿Quién es la máscara? 2025 no solo trajo color, música y misterio, sino también un momento de verdadero pánico en el foro. Durante el esperado estreno de la séptima temporada, el personaje Tropi Coco, uno de los favoritos por su simpatía y energía caribeña, sufrió un colapso en pleno escenario, dejando al público y a los investigadores en shock.

Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita muestran su entusiasmo por los nuevos personajes y la dinámica renovada de la séptima temporada de ¿Quién es la máscara? 2025. / Foto: IG/quieneslamascara

¿Qué pasó en “¿Quién es la máscara?” con Tropi Coco durante su presentación?

La noche del 12 de octubre, ¿Quién es la máscara? comenzó con Tropi Coco, un coco caribeño lleno de energía, que interpretó el clásico “Conga” y puso a bailar a todos en el foro. Su simpatía, ritmo y carisma conquistaron tanto al público como al panel de investigadores, conformado por Carlos Rivera, Juanpa Zurita, Anahí y la nueva integrante Ana Brenda Contreras.

Pero justo al finalizar su número, Tropi Coco se desplomó en el escenario. No pudo levantarse de inmediato, lo que encendió las alarmas entre los presentes. Los paramédicos del programa acudieron rápidamente para brindarle atención, como se observó en la transmisión del primer episodio.

Aunque la producción no reveló detalles específicos sobre lo ocurrido, sí confirmó que “todo salió bien” y que el personaje continuó en competencia sin contratiempos. De hecho, fue salvado por decisión unánime de los investigadores, lo que le permitió avanzar a la siguiente fase del concurso.

Así fue el momento:

¿Quién podría estar detrás de Tropi Coco en ¿Quién es la máscara??

Desde que Tropi Coco apareció en escena, las especulaciones no han parado. Su voz, estilo y energía han hecho que el público y los investigadores lancen varios nombres de famosos que podrían estar detrás de la botarga.

Carlos Rivera mencionó que podría tratarse de su esposa, Cynthia Rodríguez. Otros nombres que se han repetido entre los fans son Danna, Kika Edgar y Priscila Valverde.

Lo cierto es que Tropi Coco dejó claro que tiene experiencia en el escenario. Su interpretación fue potente, con buena técnica vocal y una presencia escénica que no cualquiera logra. Además, su descripción como “optimista, simpático y bailador” ha hecho que muchos piensen en artistas con ese perfil.

¿Cómo fue el estreno de ¿Quién es la máscara? 2025?

La séptima temporada de ¿Quién es la máscara? comenzó con Omar Chaparro en la conducción y Marisol González como co-conductora. El panel de investigadores tuvo un cambio importante: Ana Brenda Contreras se unió al equipo, reemplazando a Martha Higareda, quien se prepara para la llegada de sus gemelas.

Durante el estreno, seis personajes se enfrentaron en dos triples combates. En el primero, Tropi Coco, Samurai y Meta Liebre se presentaron con estilos muy distintos. Tropi Coco puso sabor con “Conga”, Samurai sorprendió con ritmo tumbao y Meta Liebre cantó una balada, a pesar de que su estilo es más metalero.

Los investigadores salvaron a Tropi Coco, mientras que el público votó por Meta Liebre. Samurai estuvo a punto de quitarse la máscara, pero Ana Brenda usó el “botón de salvación” para mantenerlo en competencia.

En el segundo combate, Shiba Moon, Federico García y Monsqueeze encantaron con sus disfraces. Los investigadores salvaron a Monsqueeze y el público a Federico García. Así, Shiba Moon fue el primer desenmascarado de la temporada: se trataba de la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López. Ninguno de los investigadores acertó.

¿De qué trata “¿Quién es la máscara? 2025” y qué personajes participan esta temporada?

Durante 10 semanas en Quién es la máscara 2025, 20 botargas con disfraces extravagantes y pistas enredadas buscarán conquistar al público y despistar al panel de investigadores con sus actuaciones musicales. Cada personaje es una incógnita que despierta teorías en redes sociales, donde los fans no paran de especular sobre qué celebridad se esconde detrás de cada máscara.

Semana tras semana, los personajes se enfrentan en combates musicales llenos de adrenalina. El público y los investigadores deciden quién sigue en competencia y quién debe revelar su identidad. El gran reto es descifrar las pistas y reconocer la voz detrás del disfraz, mientras la tensión crece y las sorpresas no faltan en cada episodio.

Entre los personajes confirmados están:

Tropi Coco

Samurai

Meta Liebre

Shiba Moon

Federico García

Monsqueeze

Bebeee (borrego)

Capibara

Carroñero (zopilote)

Maestro Bops (duende mágico)

María Ovina (oveja)

Mini Chang (gata)

Nocturna (murciélago)

Ruby Gloss (lápiz labial)

Sonaja

Chupón

Bebé

Sonny Hámster

Tony Manguera

¿Cuándo y dónde ver ¿Quién es la Máscara 2025?

La séptima temporada de ¿Quién es la máscara? 2025 se transmite los domingos a las 8:30 pm por Las estrellas. Cada episodio promete duelos triples, personajes en riesgo de ser eliminados y la intervención de los investigadores, quienes cuentan con el botón “sálvame” para salvar a sus favoritos.

Los panelistas de esta temporada son Carlos Rivera, JuanPa Zurita, Ana Brenda Contreras y Anahí, quienes junto con Omar Chaparro como conductor, analizan pistas, interactúan con los participantes y participan activamente en el desenmascaramiento de cada celebridad.