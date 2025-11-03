¿Quién es la máscara? 2025: ¿Qué famoso fue el cuarto eliminado este 2 de noviembre?

La cuarta gala de ¿Quién es la máscara? 2025 dejó al público con el corazón en la mano. Uno de los personajes más carismáticos y queridos del reality tuvo que despedirse del escenario tras una presentación que, aunque emotiva, no logró convencer a los investigadores. El botón de salvación no fue presionado y, entre aplausos y caras de sorpresa, se reveló una identidad que nadie esperaba. ¿Quién estaba detrás de ese traje tan peculiar? La respuesta dejó a todos boquiabiertos.

¿Quién era Monsqueeze en ¿Quién es la máscara? 2025?

Monsqueeze fue uno de los personajes más queridos por el público en esta séptima temporada del reality show ¿Quién es la máscara? 2025. Con su energía vibrante, pasos divertidos y una interpretación de ensueño, logró conectar con la audiencia desde su primera aparición.

En la gala del 2 de noviembre, Monsqueeze interpretó el tema “Chale” de Edén Muñoz, una canción que le permitió mostrar su lado más emocional. Sin embargo, no fue suficiente para convencer a los investigadores de usar el botón de salvación. Así, el personaje tuvo que despedirse del escenario.

Al quitarse la máscara, se reveló que detrás del disfraz estaba el actor Jesús Ochoa, conocido por su participación en películas como ¿Qué culpa tiene el niño? y Hombre en llamas. La revelación provocó aplausos, gritos y una mezcla de nostalgia y emoción entre los presentes.

Carlos Rivera fue el único investigador que logró adivinar correctamente la identidad de Ochoa. Juanpa Zurita estuvo cerca, al relacionar su voz con la del personaje Manny de La Era del Hielo, doblado por el actor, pero no logró acertar del todo.

¿Quién es Jesús Ochoa, el actor detrás de Monsqueeze en ¿Quién es la máscara? 2025?

Jesús Ochoa es uno de los actores más versátiles y respetados del cine, teatro y televisión mexicana. Nacido el 24 de diciembre de 1959 en Ures, Sonora, comenzó su carrera artística en los años 70, destacando primero en el teatro regional antes de mudarse a la Ciudad de México para estudiar actuación en el Instituto de Arte Escénico. Su talento lo llevó a participar en más de 50 películas, entre ellas:

La ley de Herodes

El callejón de los milagros

¿Qué culpa tiene el niño? y

Hombre en llamas.

Además de incursionar en el doblaje como la voz de Manny el mamut en La era de hielo. A lo largo de su trayectoria, Jesús Ochoa ha sido reconocido con múltiples premios, incluyendo dos Premios Ariel a Mejor Coactuación Masculina, y ha trabajado con directores de renombre como Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. En televisión, ha participado en más de 30 telenovelas y series como:



Por ella soy Eva

Un gancho al corazón y

Narcos: México.

Su estilo actoral, que combina profundidad emocional con un toque de humor, lo ha convertido en un referente del entretenimiento en México.

¿Qué famosos han sido eliminados de ¿Quién es la máscara? 2025?

La salida de Jesús Ochoa como Monsqueeze se suma a una lista de eliminaciones que han sorprendido tanto al público como a los investigadores. Hasta el momento, cuatro celebridades han sido desenmascaradas en esta temporada:

Shiba Moon : interpretada por la conductora Adamari López .

: interpretada por la conductora . Bebeee : detrás del personaje estaba la actriz Marlene Favela .

: detrás del personaje estaba la actriz . Sonaja, Chupón y Bebé : representados por los comediantes Freddie y Germán Ortega .

: representados por los comediantes . Monsqueeze: encarnado por el actor Jesús Ochoa.

Cada desenmascaramiento ha sido un momento clave en el programa, generando conversación en redes sociales y dejando a los fans con ganas de más. La dinámica del show, que mezcla talento, humor y misterio, sigue siendo un éxito en la televisión mexicana.

¿Qué personajes siguen en ¿Quién es la máscara? 2025?

La competencia en ¿Quién es la máscara? continúa con 15 personajes que aún no han revelado su identidad. Cada uno ha demostrado creatividad, talento vocal y una capacidad impresionante para despistar a los investigadores. Estos son los concursantes que siguen en la contienda:



Hieny Fer

Capibara

Carro Ñero

Maestro

Bops

María Ovina

Federico García

Metaliebre

Mini Chang

Samurai

Tony

Manguera

Nocturna

Tropicoco

Cada domingo, los fans se lanzan a las redes para compartir sus teorías sobre quién podría estar detrás de cada personaje. Las pistas, las voces y los movimientos en el escenario son analizados al detalle, convirtiendo el programa en una experiencia interactiva que va más allá de la televisión.

¿Dónde y cuándo ver ¿Quién es la máscara? 2025?

¿Quién es la máscara? 2025 se transmite cada domingo a las 8:30 pm por Las Estrellas, y sigue siendo uno de los realities más vistos en la televisión mexicana. Cada episodio está cargado de emoción, con duelos triples, momentos de tensión y revelaciones impactantes que mantienen al público al borde del asiento. El famoso botón “sálvame” continúa siendo una herramienta clave para los investigadores, quienes pueden usarlo estratégicamente para rescatar a sus personajes favoritos en instantes decisivos.

Los investigadores de esta séptima temporada son Carlos Rivera, JuanPa Zurita, Ana Brenda Contreras y Anahí, quienes junto al conductor Omar Chaparro, analizan pistas, interactúan con los personajes enmascarados y participan activamente en el proceso de desenmascaramiento. Su experiencia, intuición y química en pantalla han sido fundamentales para el éxito del programa, que cada semana genera conversación en redes sociales y mantiene el misterio vivo.