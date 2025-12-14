¿Quién es el ganador de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025’? Así fue la gran final de la séptima temporada

La noche más esperada por los fans finalmente llegó. Tras más de dos meses de pistas confusas, teorías virales y actuaciones que pusieron a dudar incluso a los investigadores más experimentados, ‘¿Quién es la máscara? 2025’ cierra su séptima temporada con una final cargada de emoción, misterio y expectativa. Cuatro personajes lograron sobrevivir a eliminaciones implacables y se enfrentaron cara a cara por el primer lugar, mientras el público y los jueces intentaban adivinar, una vez más, qué famoso estaba detrás de cada máscara.

¿Cuáles fueron los personajes finalistas de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025?

Luego de una semifinal intensa de '¿Quién es la máscara?’ 2025, solo cuatro personajes lograron llegar a la última etapa de la competencia, complicando aún más la tarea de los investigadores. Cada uno construyó una narrativa propia a lo largo de la temporada, acumulando pistas que, aun así, no fueron suficientes para revelar su identidad antes de tiempo.

Los finalistas de ‘¿Quién es la máscara? 2025’ fueron:



Maestro Bops

Carro-Ñero

TropiCoco

MetaLiebre

Estos personajes destacaron por presentaciones consistentes y pistas que jugaron al límite entre la verdad y la confusión.

¿Quiénes fueron eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025 antes de la final?

A unas horas de conocerse al ganador, el recuento de eliminados dejó claro que esta temporada estuvo llena de sorpresas. Varias celebridades que parecían intocables terminaron desenmascaradas antes de lo esperado, dejando momentos memorables y reacciones virales.

Estos fueron los personajes eliminados de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025:



Federico García, la Orca – Rodrigo Murray

María Ovina – Wendy Guevara

Sonny Hamster – Odalys Ramírez

Tony Manguera – Julián Gil

Mini Chang – Maribel Guardia

Ruby Gloss – Cynthia Klitbo

Monsqueeze – Jesús Ochoa

Shiba Moon – Adamari López

Sonaja, Chupón y Bebé – Freddy y Germán Ortega (Los Mascabrothers)

Bebeeee – Marlén Favela

Samurai – Eduardo España

Capi Bara – Diego Klein

Nocturna – Ari Gameplays

Hieny Fer – Oka Giner

¿Cómo votar en la final de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025 y apoyar a tu favorito?

La votación es uno de los momentos clave de la gran final. Mientras el programa esté al aire, se habilitara la plataforma oficial para que el público decida quién merece ganar la séptima temporada.

Para votar en ‘¿Quién es la máscara?’ 2025, los espectadores pueden hacerlo desde:



El sitio web oficial de Televisa

La app de Las estrellas

El proceso es sencillo: elegir la máscara favorita, confirmar el voto y, en algunos casos, iniciar sesión con una cuenta de Televisa-Univision para validar la elección. Es importante recordar que solo se permite un voto por dispositivo, lo que hace que cada decisión cuente.

¿A qué hora y dónde ver la final de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025 en México?

La gran final de ‘¿Quién es la máscara? 2025’ se transmite con un horario especial, distinto al del resto de la temporada. El episodio comienza a las 20:00 horas este domingo 14 de diciembre de 2025 y se espera que tenga una duración cercana a las tres horas, con presentaciones especiales, nuevas pistas y momentos decisivos antes de conocer al ganador.

En México, la audiencia puede disfrutar la final antes que en Estados Unidos, donde la transmisión está programada hasta el 21 de diciembre. Por ello, los fans mexicanos tienen la primicia del desenlace de la séptima temporada.

Para ver la final en vivo de ‘¿Quién es la máscara?’ 2025, existen varias opciones:

