¿Quién es el eliminado de La granja VIP hoy, 14 de diciembre? Este granjero dice adiós

Este domingo 14 de diciembre se revelará al noveno eliminado de la temporada 2025, un momento clave que podría cambiar el rumbo de La granja VIP. Aunque las votaciones siguen abiertas, en redes sociales ya circulan teorías y supuestas filtraciones que anticipan un desenlace inesperado, aumentando la tensión antes del anuncio oficial.

La granja VIP / Redes sociales y canva

¿Quiénes son los nominados de la novena semana de La granja VIP?

La novena semana de La granja VIP avanza marcada por tensiones internas y decisiones que modificaron por completo el rumbo del juego. Ellos son los nominados de la novena semana del reality show:

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

César Doroteo.

Sergio Mayer Mori se unió a la placa después de perder el primer Duelo de nominación ante Eleazar Gómez, lo que lo colocó directamente en riesgo rumbo a la recta final.

Mientras que Gómez perdió el segundo duelo de nominación ante Kim Shantal, por lo que finalmente se unió a la placa de nominados de la novena semana.

Alberto del Río, ‘el Patrón’, estuvo en riesgo tras ser nominado automáticamente por su riña con Eleazar Gómez. Sin embargo, Kim Shantal lo salvó en el “viernes de traición” tras ganar el duelo de salvación, argumentando que lo ve en la final y quiere seguir jugando con él. El traicionado fue César Doroteo, “Teo”, quien subió a la placa de nominados.

¿Qué participantes ya han sido eliminados de La granja VIP al momento?

Hasta el momento, ocho participantes han dejado la competencia; siete por decisión del público y uno de forma voluntaria:



Carolina Ross (Primera eliminada)

Sandra Itzel (Segunda eliminada)

Omahi (Tercer eliminado)

Lolita Cortés (Salida voluntaria por razones de salud)

Jawy Méndez (Cuarto eliminado)

Manola Díez (Quinta eliminada)

Kike Mayagoitia (Sexto eliminado)

Lis Vega (Séptima eliminada)

Fabiola Campomanes (octava eliminada)

La granja VIP / Redes sociales

¿Quién será el eliminado de La granja VIP hoy 14 de diciembre y qué dicen las encuestas y tendencias?

La tensión en La granja VIP aumenta a horas de la semifinal. Este domingo 14 de diciembre se revelará al noveno eliminado de la temporada 2025, una decisión que marcará el rumbo hacia la gran final. Aunque las votaciones siguen abiertas, en redes sociales circulan filtraciones y análisis que apuntan a un desenlace inesperado.

De acuerdo con las tendencias y encuestas digitales de Vaya vaya, el eliminado estaría presuntamente entre Sergio Mayer Mori y Teo, quienes parecen tener menor respaldo frente a Eleazar Gómez, considerado uno de los favoritos tras fortalecer su base de apoyo durante la semana. Sin embargo, nada está confirmado y todo se definirá en la transmisión en vivo.

Las encuestas más recientes señalan que el público prioriza carisma y estrategia, dejando en riesgo a quien menos conexión emocional ha generado. Si la tendencia se mantiene, presuntamente Teo sería el noveno eliminado, mientras que Eleazar se perfila como candidato firme para la gran final.

¿Cuándo es la final de La granja VIP 2025?

La cuenta regresiva comenzó: La granja VIP 2025 se acerca a su desenlace y la producción confirmó que la gran final se llevará a cabo el 21 de diciembre, un evento que pondrá fin a semanas de competencia, estrategias, tensiones y momentos inesperados dentro del reality. Tras múltiples desafíos físicos y emocionales, los participantes se preparan para enfrentar la última etapa, conscientes de que cada movimiento puede definir quién se llevará el triunfo.

La transmisión de la final será a través de Azteca Uno, donde la audiencia podrá seguir en vivo el cierre de esta temporada que ha generado conversación constante en redes y ha puesto a prueba la fortaleza y resistencia de cada famoso dentro de la granja.

