Priscila Valverde y Carlos Rivera sorprenden al aparecer juntos en redes sociales ¿Nueva colaboración?

Carlos Rivera sorprendió a sus seguidores con una publicación que no pasó desapercibida. El cantante compartió en redes sociales una imagen junto a la modelo Priscila Valverde, acompañada de un mensaje que dejó sorprendidos a todos.

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, pues la publicación no dejó indiferentes a usuarios tras el mensaje de Carlos Rivera. ¿Qué le dijo a Priscila Valverde?

Carlos Rivera causa revuelo con misterioso mensaje a Priscila Valverde en Instagram

Priscila Valverde, originaria de Guerrero, quien se convirtió en la cuarta eliminada de La casa de los famosos México, continúa dando de qué hablar. Aunque ya no está dentro de la competencia, Valverde sigue en el ojo público, y ahora apareció al lado del esposo de Cynthia Rodríguez, Carlos Rivera.

A través de su cuenta de Instagram, Rivera publicó una imagen en la que se observa a Priscila dándole la espalda, mientras el cantante aparece sentado con un semblante serio. La escena fue acompañada de una frase contundente:

“Fue alguien que acabó con mi vida… y ese alguien fue @priscilavalverde_”, escribió Carlos Rivera en el caption de su publicación de Instagram.

El mensaje de inmediato generó revuelo entre los seguidores de ambos, quienes comenzaron a especular sobre el trasfondo de la publicación.

¿Carlos Rivera le reclama a Priscila Valverde? / Instagram

¿Por qué Carlos Rivera compartió un mensaje Priscila Valverde, exhabitante de La casa de los famosos México?

Aunque muchos lo tomaron como un misterioso mensaje hacia Priscila Valverde, en realidad se trata de un adelanto de la nueva canción de Carlos Rivera. El intérprete incluyó además un fragmento de la letra, en la cual expresa un dolor profundo por una traición amorosa.

“Porque a partir de ahora me despido del amor,porque es poco decir que me rompió este corazón,yo le entregué mi fe, yo la quería, fue alguien que acabó con mi vida…", dice el fragmento en el cual aparece como modelo del video Priscila Valverde.

Carlos Rivera no ha anunciado el nombre de la canción, pero si la fecha de estreno, la cual será este jueves 4 de septiembre.

La participación de Priscila Valverde se debe a que es la protagonista del nuevo video musical de Rivera, mismo que está próximo a estrenarse y que promete convertirse en un éxito.

Priscila Valverde en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

Priscila Valverde, exhabitante de La casa de los famosos México, sorprende con su debut como actriz en ViX: esta es la serie

Priscila Valverde no solo apareció como modelo en el video de Carlos Rivera, sino que también sorprendió a sus seguidores al anunciar que protagoniza su primer serie ‘La cocinera que conquistó al presidente’ que se estrenará en la plataforma de Vix el próximo 26 de septiembre.

La trama se centra en la historia de una chef que cautiva al presidente con la sazón de sus platillo. Lo que empieza como un romance secreto, se convierte en un escándalo político e internacional que sacudirá sus vidas.

