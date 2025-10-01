Miguel Ángel de la Mora: ¿A qué famosas celebridades tenía como clientas el estilista asesinado en Polanco?

El mundo del entretenimiento continúa consternado tras el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, reconocido estilista de las estrellas. El homicidio tuvo lugar la noche del 29 de septiembre, frente a su salón ubicado en Polanco, Ciudad de México. Además de ser el estilista de Kenia Os y Ángela Aguilar, ¿qué otras famosas estaban en su lista de clientas?

¿Cómo murió Miguel Ángel de la Mora, estilista de las celebridades?

Según los informes, Miguel Ángel de la Mora fue atacado a balazos por sujetos que viajaban en una motocicleta cuando salía de su salón, Micky’s Hair Salón Masaryk. Los agresores huyeron del lugar inmediatamente después del ataque, y lamentablemente, el empresario perdió la vida en el sitio.

Aunque las autoridades continúan con las investigaciones, se ha señalado que el incidente no fue un intento de robo, sino un ataque directo .

Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto. SSC y la Fiscalía están realizando las investigaciones sobre el caso. Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los responsables Autoridad de la Alcaldía Miguel Hidalgo

Posterior a estos acontecimientos, se filtró el nombre de un posible involucrado. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, se trata de Eduardo E., con quien la víctima habría tenido conflictos previos.

¿Qué famosas eran clientas de Miguel Ángel de la Mora, estilista asesinado?

Originario de Jalisco, Miguel Ángel de la Mora inició su carrera lejos de las cámaras, trabajando como cocinero antes de descubrir su verdadera vocación: el estilismo. Su pasión por la belleza y el diseño capilar lo llevó a abrir su primer salón en Guadalajara, pero no tardó en llegar a la Ciudad de México, donde su talento y carisma lo posicionaron como el estilista de confianza de celebridades, influencers y reinas de belleza.

Miguel de la Mora, conocido en el mundo del estilismo como ‘Micky Hair’, fue un destacado estilista mexicano, especializado en extensiones y transformaciones capilares de gran impacto. En estos espacios exclusivos, atendía a figuras del espectáculo que buscaban cambios de imagen únicos y personalizados.

Entre las figuras que frecuentaban su salón se encuentran:



La cantante Ángela Aguilar

La influencer y cantante Kenia OS.

La actriz Natasha Dupeyrón.

La influencer Priscila Escoto.

La modelo Regina Peredo

María Fernanda Beltrán Figueroa, Miss Universe México 2024.

Su estilo sofisticado y su capacidad para transformar la imagen de sus clientas le ganaron fama nacional y una clientela fiel.

Ángela Aguilar, Kenia Os, Natasha Dupeyrón y Priscila Escoto / Redes sociales y canva

¿Cómo quedó el salón Micky’s Hair Salon tras el asesinato de Miguel de la Mora en Presidente Masaryk?

Un video compartido por el medio N+ mostró con detalle el estado en que quedó el salón Micky’s Hair Salon luego del asesinato de Miguel de la Mora, estilista de celebridades como Ángela Aguilar y Kenia Os. La fachada del establecimiento, situado en la exclusiva avenida Presidente Masaryk en Polanco, Ciudad de México, reflejaba la violencia del ataque: vidrios rotos, una pantalla con impactos y fragmentos esparcidos por el suelo daban cuenta de la escena. Las imágenes difundidas generaron conmoción en redes sociales.

Como era de esperarse, las actividades dentro del salón fueron suspendidas temporalmente. Este caso es similar al de Valeria Márquez, estilista que fue asesinada dentro de su salón de belleza mientras hacía un en vivo en TikTok.

