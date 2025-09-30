Estilista de Ángela Aguilar fue amenazado antes de su asesinato en Polanco; señalan a un presunto implicado

El mundo de la farándula sigue conmocionado por el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, estilista de celebridades como Kenia Os y Ángela Aguilar. El crimen ocurrió durante la noche del pasado 29 de septiembre, a las afueras de su salón, ubicado en Polanco, CDMX. En medio del duelo por el desafortunado acontecimiento, se revela a quién sería el primer sospechoso del suceso.

¿Cómo murió Miguel Ángel de la Mora, estilista de celebridades como Kenia Os y Ángela Aguilar?

De acuerdo con reportes, Miguel Ángel de la Mora estaba saliendo de su salón ‘Micky’s Hair Salón Masaryk’, cuando unos sujetos en motocicleta lo atacaron con un arma de fuego para después huir de la escena. El empresario murió en el lugar.

Si bien las investigaciones continúan, se ha reportado que que no se trató de un asalto, sino de un ataque directo.

“Sobre el homicidio en Masaryk sabemos que NO se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto. SSC y la Fiscalía están realizando las investigaciones sobre el caso. Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los responsables”, informó la autoridad de la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Tras los hechos, se filtró la identidad de un presunto implicado en el ataque. Según el periodista Carlos Jiménez, se trataría de Eduardo E., un hombre con quien el hoy occiso, presuntamente, había tenido problemas en el pasado.

¿Por qué mataron a Miguel Ángel de la Mora, estilista de celebridades como Kenia Os y Ángela Aguilar?

Al momento no hay una versión oficial del móvil del ataque en el que murió Miguel Ángel de la Mora. Sin embargo, a través de redes sociales, el periodista de nota roja Carlos Jiménez reveló que, en 2024, Miguel Ángel de la Mora denunció a Eduardo E. por “fraude y amenazas”. De acuerdo con Jiménez, la querella fue atendida el 9 de septiembre de ese año.

El también comunicador indicó que esta persona tenía prohibido acercarse a Miguel, ya sea de forma presencial o digital. Incluso, mostró el documento que especifica que, en caso de incumplir, recibiría “una multa de veinte días de salario mínimo vigente”.

“Miguel de la Mora lo denunció en @FiscaliaCDMX desde 2024, por fraude y amenazas. Tenía orden de restricción”, resaltó.

Hasta el momento, se desconoce si las autoridades lo interrogarán por estos hechos. En tanto que, en redes sociales, los usuarios exigen justicia por la muerte del estilista.

¿Quién es Miguel Ángel de la Mora, estilista de celebridades como Kenia Os y Ángela Aguilar?

Miguel Ángel de la Mora Larios, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como Micky Hair, es un estilista y empresario originario de Zapopan, Jalisco. Tenía 28 años al momento de su muerte.

Desde hace ya varios años que residía en Ciudad de México, donde fundó su salón de belleza ‘Micky’s Hair Salón Masaryk’, ubicado en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se destacó por colocar extensiones de cabello de alta gama y hacer transformaciones de imagen con alto impacto. Trabajó con celebridades como:

Ángela Aguilar

Kenia Os

Priscila Escoto

Christian Nodal

Natasha Dupeyrón

María Fernanda Beltrán Figueroa

Era muy popular en redes sociales. Tan solo en Instagram, contaba con casi 180 mil seguidores. Se desconoce si tenía pareja o hijos.

