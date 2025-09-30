Lupita TikTok, tras muerte de su bebé, se casará con su novio preso; así lo anunció

Se vuelve a escribir otro capítulo en el caso de Lupita TikTok. Y es que, a casi cinco meses desde la muerte de su bebé, revela sus planes de boda con Ricardo ‘N’, padre de la fallecida menor y quien actualmente está preso por presunta agresión sexual.

Lupita TikTok y Ricardo N / Redes sociales

¿Quién es Lupita TikTok y qué le pasó a su bebé?

La influencer de talla pequeña Lupita TikTok, quien ganó notoriedad por, entre otras cosas, aparecer en un show de Adrián Marcelo, anunció el nacimiento de su hija con Ricardo ‘N’, quien es 24 años mayor que ella, a mediados de abril.

Todo parecía ir bien. La creadora de contenido compartía videos tiernos de su vida como mamá primeriza. No obstante, todo cambió el 27 de ese mes. En aquel entonces, se reportó que la menor había sido hospitalizada de emergencia en el Hospital Materno Infantil de Nuevo León por deshidratación y otros síntomas como fiebre.

En aquel entonces, una supuesta enfermera de la clínica testificó que, presuntamente, la pequeña llegó con signos de negligencia, lo que habría empeorado su situación.

En contraparte, los padres de la menor aseguraron que hubo muchas negligencias durante el nacimiento de la menor, algo que podría haber causado su decaída de salud. Al final, tras varias semanas de tratamiento, la niña murió el 13 de mayo. La causa oficial fue un paro cardiorespiratorio tras complicaciones por una sepsis.

En diversas ocasiones, Lupita ha dicho que el deceso de su hija ha sido uno de los golpes más duros de su vida y que le está costando mucho trabajo sobreponerse de esta situación.

Ricardo N, pareja de Lupita TikTok / Redes sociales

¿Quién es Ricardo ‘N’, pareja de Lupita TikTok, y por qué está detenido?

El pasado 10 de mayo, Ricardo ‘N’, pareja de Lupita TikTok, fue detenido en Juárez, Nuevo León. Se le acusa de haber cometido un “delito equiparable a la violación contra una persona con vulnerabilidad cognitiva”, es decir, contra la propia Lupita.

También se está investigando si tuvo algo que ver con la muerte de su hija. Actualmente, se encuentra preso, pues fue vinculado a proceso.

La relación de Ricardo y Lupita fue muy controversial por la diferencia de edad. Él tiene 46 años y ella 22. También se ha dicho que la influencer podría tener algún problema en sus facultades mentales, por lo que se cree que Ricardo presuntamente pudo aprovecharse.

Cabe destacar que el también creador de contenido dio de qué hablar en su momento al decir que había tenido un romance con una adolescente de 14 años, con quien supuestamente tuvo un hijo a los 39 años. Aunque después quiso rectificar diciendo que realmente él tenía 29 en ese entonces, la declaración no pasó desapercibida.

Ricardo N / Redes sociales

Lupita TikTok anuncia su boda con Ricardo ‘N’

En una reciente entrevista con Elisa Beristain, la influencer Lupita TikTok dijo sentirse muy dolida por estar separada de Ricardo ‘N’, con quien aún mantiene una relación sentimental. La joven tiene fe en que pronto podrá salir de prisión y seguirán su vida juntos.

“Sentí bien feo cuando me sacaron, no me separen de él… me están llevando. Ahorita sí estoy pasando este momento bien feo y traigo un ch... de pensamientos y sentimientos, también recuerdos de mi hija, de mi esposo”, expresó.

También mencionó que, una vez que Ricardo sea liberado, se casarán. Si bien no tienen ningún plan establecido, resaltó que su único deseo es estar con él.

“Yo estaba con él llore y llore, en estos momentos yo estoy adelante y para atrás. (Me siento) perfecto, muy bien. Sí, muy pronto (viviremos juntos de nuevo), me voy a casar de hecho... sí. No, todavía no (hay nada preparado), pero es sorpresa para toda la gente. Lo extraño mucho, mucho, mucho… ya lo ocupo aquí”, indicó.

