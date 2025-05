¿Lupita TikTok sigue teniendo una relación con Ricardo ’N’ pese a detención?: “Lo quiero”

Lupita TikTok causó revuelo en días recientes, luego de que reapareciera acompañada de su papá y confirmara que su mánager, James Flores, está desaparecido. En dicho encuentro, la joven que se volvió viral tras la lamentable muerte de su bebé recién nacida, quien fue hospitalizada por una fuerte infección y posteriormente sufrió un derrame cerebral.

Ante la viralidad del caso, las autoridades determinaron que había que hacer pruebas a la tiktoker a quien determinaron como una persona con una condición cognitiva vulnerable, por lo que Ricardo ’N’ fue acusado de violación y en días recientes se le imputó también el cargo de feminicidio de su pequeñita, por negligencia.

Lupita TikTok / Redes sociales

¿Qué se ha sabido de Ricardo ’N’, pareja de Lupita TikTok en los últimos días?

De acuerdo con información de Grupo Milenio y ‘Telediario’, el pasado jueves 22 de mayo un juez de control vinculó a proceso a Ricardo ‘N’, pareja de la influencer Lupita TikTok, por los delitos de feminicidio y violencia familiar, durante una audiencia este 22 de mayo.

Esto, tras la muerte de la hija recién nacida que tuvo junto a la influencer, quien falleció tras una infección y complicaciones. La audiencia fue una reanudación de la iniciada el pasado 18 de mayo, luego de que la defensa del imputado solicitara la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, petición que fue concedida por el juez.

Ricardo ‘N’ y Lupita TikTok han estado en el ojo del huracán por el lamentable fallecimiento de su bebé. / Redes sociales.

¿Qué dijo Lupita TikTok sobre su relación con Ricardo ’N’?

En un encuentro reciente con un medio de Guadalajara, la tiktoker Lupita TikTok reconoció sentirse aún muy e desanimada respecto a la pérdida de su hija: “Me siento triste, agüitada. Información ya no quiero saber tanto nada”, dijo.

Lupita fue abordada junto a su papá, quien dijo que por el momento prefieren no dar ninguna entrevista. Sin embargo, la joven alcanzó a responder si está interesada en tener comunicación con el papá de su hija: “Ahorita no sabemos, yo sí lo quiero pero ahorita no sabemos”, respondió evasiva. Por su parte, su papá declaró que era decisión de Lupita si quería continuar su romance con Ricardo ‘N’.

Ricardo ‘N’ pareja de Lupita TikTok es vinculado a proceso / Redes sociales

¿Cuánto tiempo podría pasar Ricardo ’N’, pareja de Lupita TikTok en la cárcel?

Recordemos que fue el 10 de mayo, días antes del fallecimiento de la menor, que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres informó que Ricardo ‘N’ ya había sido vinculado a proceso por el delito de violación equiparada. Por este motivo, fue ingresado en prisión preventiva, iniciando así un proceso judicial que continúa desarrollándose.

Posteriormente, tras investigaciones complementarias, la Fiscalía determinó que la muerte de la menor ocurrió en un contexto de violencia y omisión de cuidados. Debido a esta conclusión, se presentaron nuevos cargos por feminicidio y violencia familiar contra Ricardo ‘N’, quien ahora enfrenta un panorama legal aún más complejo.

De acuerdo con el Código Penal del estado de Nuevo León, específicamente el Artículo 331 Bis 3, el feminicidio se castiga con entre 45 y 60 años de prisión. No obstante, si la víctima es menor de edad, está embarazada o tiene alguna discapacidad, la pena aumenta en un tercio. En este caso, la edad de la víctima permitiría imponer una condena de hasta 80 años de prisión.

Además, el delito de violencia familiar también agrava la situación. Según el Artículo 287 Bis 1, cuando este delito se comete contra una mujer en situación de vulnerabilidad, como en este caso, la pena puede alcanzar hasta 10.5 años adicionales. Esto eleva la posible condena total a más de 90 años.