Lupita TikTok reaparece tras muerte de su bebé y sorprende con inesperada fotografía

Ha pasado casi un mes desde que se confirmó la muerte de la bebé de Lupita TikTok, un caso que se volvió sumamente mediático. Se especuló que, presuntamente, la menor había sido víctima de negligencia por parte de su padre.

Aunado a esto, su pareja y padre de la niña, Ricardo ‘N’, fue detenido y actualmente está vinculado a proceso por el delito de violación equiparada en contra de una persona con problemas cognitivos, quién sería la propia Lupita.

Lupita TikTok / IG: @lupitatiktokmx

Checa: Lupita TikTok: Así habría sido como se enteró sobre la muerte de su bebé: VIDEO

¿Qué ha pasado con Lupita TikTok desde la muerte de su bebé?

Desde que su bebé murió y su pareja fue arrestada, Lupita TikTok ha tenido muy poca presencia en redes sociales. En su momento, se dijo muy triste por el fallecimiento de su hija y admitió no saber qué pasaría con su esposo.

Lupita TikTok “Ahorita información, no, no quiero saber nada. No sé qué va a pasar con él”

También confirmó que no sabía nada de James Flores, su mánager, quien fue señalado de, presuntamente, explotarla: “No sabemos nada de él, no me ha buscado”, dijo.

Después de varios días de ausencia, hace algunas horas reapareció en redes sociales y compartió una fotografía que, aparentemente, la muestra a ella a punto de someterse a una transformación.

Lupita TikTok / Redes sociales

Te recomendamos: ¿Qué pasó con Ricardo N? Papá de Lupita TikTok revela detalles de su detención en pleno Día de las Madres

¿Lupita TikTok se sometió a una cirugía tras la muerte de su bebé?

En una historia de Instagram, Lupita TikTok subió una imagen en la que se le puede ver en un consultorio médico. Por lo que se puede observar, una doctora le está examinando los dientes.

Si bien no dio ninguna clase de comentario al respecto, la imagen ha dado mucho de qué hablar, desatando toda clase de versiones en redes sociales. Si bien algunos creen que es una revisión dental de rutina, otros consideran que se está preparando para un procedimiento estético.

Por si esto fuera poco, también compartió otra imagen en la que se observa que le están haciendo un cambio radical en el cabello. Aparentemente, ahora lucirá una cabellera castaña con luces doradas.

Para los internautas, esto es una señal de que está en proceso de transformar su imagen para reanudar su carrera como influencer. Hasta el momento, Lupita no ha hecho ninguna declaración, pero se espera que pronto comparta los resultados.

Lupita TikTok / Redes sociales

¿De qué murió la hija de Lupita TikTok?

La hija de Lupita TikTok fue hospitalizada a mediados de abril, tan solo unos días después de que naciera. En ese momento, una presunta empleada del hospital donde estaba siendo atendida en Monterrey, aseguró que la pequeña llegó con “deshidratación, meningitis y enfermedades parasitarias”.

También mencionó que la menor presentaba muerte cerebral y por ello estaba conectada a un “respirador artificial”. Si bien la familia negó esto en ese entonces, poco después se confirmó la información.

De acuerdo con reportes oficiales, la pequeña tuvo muerte cerebral el 7 de mayo. Días después, es decir, el 13 de mayo, sufrió un paro cardiaco, del cual no pudo ser reanimada.

Mira: ¿Adrián Marcelo abusó de Lupita TikTok? Resurge polémico video