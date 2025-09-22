Lupita TikTok conmueve al compartir imágenes inéditas del funeral de su bebé: “Solo Dios sabe lo que siento”

La influencer Lupita TikTok volvió a romper el silencio y conmovió a sus seguidores al compartir por primera vez imágenes inéditas del funeral de su bebé, quien falleció hace cuatro meses. El video, publicado en su cuenta de Instagram, muestra momentos íntimos del homenaje a la pequeña, y rápidamente generó una ola de reacciones cargadas de apoyo, tristeza y empatía.

Lupita TikTok / Redes sociales

¿Qué pasó con la bebé de Lupita TikTok que murió a los 14 días de nacida?

La hija de Lupita Guzmán, nombre real de Lupita TikTok, nació en condiciones delicadas y fue hospitalizada desde sus primeros días de vida. Permaneció en estado crítico durante dos semanas, hasta que lamentablemente se confirmó su muerte a los 14 días de nacida.

Durante ese tiempo, Lupita mantuvo informados a sus seguidores sobre el estado de salud de su hija, generando una comunidad digital que se unió en oración y mensajes de ánimo. La noticia de su fallecimiento fue devastadora para quienes siguieron el caso desde el inicio.

La influencer regiomontana mostró cómo su familia enfrentó el duelo con fortaleza y unión. / IG: @lupitatiktokmx

¿Cómo fue el funeral de la bebé de Lupita TikTok?

Las imágenes del funeral de la hija de Lupita TikTok muestran el ataúd blanco decorado con flores, globos y juguetes, así como los gestos de profunda tristeza de la familia. La influencer decidió compartir este momento como una forma de honrar la memoria de su hija y mostrar que, aunque el dolor es inmenso, también hay espacio para la esperanza.

Lupita TikTok “Solo Dios sabe lo que siento. Cuatro meses de tu partida y de todo lo malo que ha pasado. Sé que un día todo va a ser mejor. Dios mío, solo dame fuerza para seguir apoyando a mis papás.”

Muchos usuarios destacaron su valentía al abrir su corazón en redes sociales. La publicación se llenó de mensajes como “Eres una guerrera”

“Dios te dé fuerza.”

“Tu bebé siempre estará contigo.”

“Mis más sentidos pésames, Lupita. Un beso enorme.”

“Se me quebró el corazón. Todos juzgan y señalan tu caso, pero solo quien ha perdido un hijo sabe el inmenso dolor que es. Ojalá hubiese más empatía en este mundo.”

Además, Lupita ha compartido que visita frecuentemente el panteón donde descansa la bebé, llevándole juguetes y manteniendo un vínculo simbólico con su hija.

“Estoy pasando por un momento bien feo… traigo un chingo de pensamientos y sentimientos”, expresó en uno de sus videos más recientes.

¿Qué pasó con Ricardo ‘N’, esposo de Lupita TikTok, tras la muerte de su hija?

La tragedia de la influencer no terminó con la pérdida de su hija. En medio del duelo, el esposo de Lupita TikTok, Ricardo ‘N’, fue detenido por las autoridades. La influencer relató que estaba sola con él cuando se ejecutó la orden de aprehensión en su domicilio.

Ricardo fue vinculado a proceso por un delito equiparable a violación, y enfrenta además una investigación por presunta trata de personas. Según información judicial, el caso estaría relacionado con un episodio de abuso que derivó en el nacimiento de su hija.

Actualmente, Ricardo permanece en prisión preventiva. Lupita ha declarado que mantiene comunicación telefónica con él, aunque las visitas presenciales están prohibidas por disposición judicial.

“Lo extraño mucho, mucho, mucho… ya lo ocupo aquí”, confesó la influencer en uno de sus videos.

Ricardo ‘N’ y Lupita TikTok vivieron la difícil muerte de su bebé el pasado 13 de mayo. Él fue detenido el pasado 10 de mayo. / Redes sociales.

¿Qué rumores surgieron sobre muerte de bebé y cómo respondió Lupita TikTok?

Tras el fallecimiento de su hija de Lupita TikTok, comenzaron a circular rumores en redes sociales que apuntaban a una supuesta negligencia en el cuidado de la menor. Algunos usuarios aseguraron que a la bebé se le habían dado alimentos inapropiados como “chetos” y “coca”.

Ante estas acusaciones, James Flores, mánager de Lupita TikTok, salió en su defensa: “Son historias infundadas que se crearon con el único propósito de generar morbo y que las páginas digitales comenzaran a vender”.

Lupita, por su parte, ha preferido enfocarse en su proceso de duelo. Ha compartido que está buscando reconstruir su vida, apoyándose en su familia y en su comunidad digital.