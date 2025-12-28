Lupita TikTok sufre robo: le quitan bolsa Coach de 12 mil pesos y pide ayuda en redes ¿Qué le pasó?

La creadora de contenido Lupita TikTok denunció públicamente el robo de una bolsa de la marca Coach mientras se encontraba en una reconocida plaza comercial del norte del país. A través de sus redes sociales, la influencer explicó que el objeto tiene un valor aproximado de 12 mil pesos y que, más allá del costo económico, busca recuperarlo por el valor sentimental que representa para ella.

Lupita TikTok / Redes sociales

¿Cómo ocurrió el robo de la bolsa Coach de Lupita TikTok?

De acuerdo con la información que compartió la propia creadora de contenido, el incidente se registró mientras recorría Paseo la fe, una plaza comercial conocida por su alta afluencia de visitantes. Lupita TikTok detalló que ingresó a la Mac Store con la intención de revisar algunos productos electrónicos y fue en ese lapso cuando alguien tomó su bolsa sin que ella lo notara.

La influencer aclaró que no se trató de un asalto con violencia ni de una confrontación directa, sino de un descuido que fue aprovechado por una persona desconocida. Al notar la ausencia de su bolso, revisó el área y posteriormente recurrió a sus redes sociales para solicitar información que pudiera ayudarle a recuperarlo.

En su publicación, Lupita TikTok escribió:

“Perdí mi bolsa Coach en Paseo La Fe, tiene un valor de 12,000 pesos. Alguien la encontró, obviamente tiene un valor sentimental, la agarraron de la Mac Store. Mándenme mensaje si alguien vio”. Lupita TikTok

El mensaje fue acompañado de una fotografía de la bolsa con el objetivo de facilitar su identificación.

Hasta el momento, no se ha informado que existan registros de cámaras de seguridad difundidos públicamente ni que la creadora haya presentado detalles adicionales sobre una denuncia formal ante las autoridades.

Bolsa de Lupita TikTok / Captura de pantalla

¿Qué dijo Lupita TikTok en redes sociales tras perder su bolsa de lujo?

Tras darse cuenta de la desaparición de su bolsa, Lupita TikTok utilizó sus plataformas digitales para dar a conocer lo sucedido y pedir apoyo a sus seguidores. La publicación se viralizó rápidamente, generando múltiples reacciones y comentarios por parte de usuarios que aseguraron haber visto el mensaje.

La influencer se enfocó en compartir la información básica del objeto perdido: la marca, el valor estimado y el lugar donde ocurrió el incidente. También recalcó el valor sentimental que tiene la bolsa para ella, motivo principal por el cual busca recuperarla.

En las secciones de comentarios de sus publicaciones aparecieron diversas reacciones. Algunos usuarios cuestionaron el precio del accesorio o la autenticidad del mismo, mientras que otros compartieron el mensaje con la intención de ayudar a localizarlo. Lupita TikTok no respondió públicamente a esos comentarios y mantuvo su comunicación centrada en la búsqueda de la bolsa.

Hasta ahora, la creadora de contenido no ha informado que exista una recompensa para quien entregue el objeto, ni ha confirmado si alguien se ha puesto en contacto con ella con datos relevantes sobre su paradero.

Lupita TikTok se muestra irreconoble en redes sociales y lanza nuevo mensaje / IG: @lupitatiktokmx

¿Quién es Lupita TikTok y por qué es tan conocida en redes sociales?

Lupita TikTok, cuyo nombre real es Guadalupe Villalobos, es una creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León. Se dio a conocer en plataformas digitales gracias a su estilo directo y espontáneo, así como por compartir aspectos de su vida cotidiana y responder preguntas de sus seguidores.

Con el paso del tiempo, su presencia en redes sociales creció de manera considerable, lo que la llevó a colaborar con otras figuras del medio digital e incursionar en la música. Entre sus temas más conocidos se encuentra “Bien Buena”, con el que amplió su alcance más allá de las plataformas de video.

Durante 2025, su nombre también apareció de manera recurrente en distintos medios debido a situaciones personales que captaron la atención pública. Entre ellas se encuentran temas relacionados con su salud, así como el fallecimiento de su hija recién nacida. Asimismo, se informó sobre la detención de su pareja por un presunto delito, hechos que fueron reportados ampliamente por la prensa.

A sus 22 años, Lupita TikTok continúa siendo una figura con alta visibilidad en redes sociales, donde mantiene una comunicación constante con su audiencia. El reciente robo de su bolsa Coach se suma a los acontecimientos que han generado conversación en torno a su vida personal y a los riesgos de seguridad que enfrentan figuras públicas incluso en espacios concurridos como centros comerciales.

