Influencer muere trágicamente al caer de una montaña mientras transmitía en vivo: ¿Quién era?

Laura Dahlmeier, bicampeona olímpica de biatlón, murió trágicamente al caer de una montaña que escalaba, a finales del mes de julio, dejando a la comunidad deportiva, en profunda tristeza.

El día de hoy, el mundo de las redes sociales se encuentra de luto tras la trágica muerte de un joven influencer y alpinista de 23 años que cayó al vacío mientras descendía de una montaña. El fatal accidente ocurrió mientras transmitía en vivo su travesía. ¿Quién era y qué sucedió exactamente?

¿Qué influencer murió tras caer de una montaña durante en vivo de TikTok?

Balin Miller, conocido por sus transmisiones en redes sociales y su audaz estilo de vida, murió trágicamente durante una de sus más grandes aventuras, cuando transmitía en vivo para TikTok.

Era apodado el ‘Orange tent guy’, por su distintivo campamento naranja que solía montar en la base de ‘El capitán’, una icónica formación de rocas del Parque Nacional de Yosemite, en California, Estados Unidos y era fácilmente reconocible por sus mejillas decoradas con purpurina plateada, un toque personal que lo convirtió en un símbolo dentro de la comunidad digital de escaladores.

Miller había alcanzado exitosamente la cima de ‘El capitán’ a casi 900 metros de altura, tras escalar en solitario usando cuerda de plomo, una técnica que permite subir sin compañía pero con un grado de seguridad. Sin embargo, el accidente ocurrió durante el descenso.

Mira: Un influencer transmite su muerte en vivo tras poner a prueba un helicóptero casero: VIDEO

Balin Miller, alpinista / Redes sociales y canva

¿Cómo murió el influencer Balin Miller durante transmisión en vivo?

Balin Miller, el joven influencer y alpinista de 23 años, cayó al vacío mientras descendía de ‘El capitán’, en California, Estados Unidos, dicho momento quedó grabado en vivo y presenciado por miles de internautas que seguían su nueva aventura.

Según su hermano Dylan Miller, el joven intentaba recuperar parte de su equipo atascado en una grieta cuando aparentemente descendió más allá del extremo de la cuerda, lo que le hizo perder el equilibrio y caer desde gran altura. La caída fue presenciada por miles de seguidores que seguían la transmisión en directo por TikTok, causando conmoción inmediata en redes sociales.

Un fotógrafo que se encontraba en las cercanías informó a la revista Climbing que, tras ver la caída, llamó inmediatamente al 911. Las autoridades del parque respondieron con rapidez, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento y abrir una investigación sobre las causas exactas del accidente.

El vídeo ha sido borrado en casi todas las redes sociales debido a su contenido fuerte, pero así fueron los últimos segundos con vida de Balin Miller.

Te puede interesar: Muere atleta en extrañas circunstancias, ganó dos veces el Maratón de la CDMX: ¿De quién se trata?

¿Quién era Balin Miller y qué contenido hacía en redes sociales?

Originario de Anchorage, Alaska, Balin Miller comenzó a escalar desde niño, influenciado por su padre y su hermano mayor. Rápidamente ganó reputación en la comunidad de alpinismo por sus logros en condiciones extremas y su personalidad.

Durante la adolescencia, Balin comenzó a destacar en el mundo del alpinismo por su valentía y capacidad técnica. A los 18 años ya había escalado rutas complicadas en Alaska y Columbia Británica. Pero su nombre comenzó a sonar más fuerte cuando, con tan solo 21 años, logró la primera ascensión en solitario de la ruta Slovak Direct en el monte McKinley (Denali), la montaña más alta de Norteamérica. Fueron 56 horas en condiciones extremas, que documentó con detalle para sus seguidores.

Balin Miller, alpinista Estados Unidos / Redes sociales

Miller llevaba una vida nómada, viajando en su auto a través de diversas cordilleras para escalar rutas extremas, entre ellas en la Patagonia y las Rocosas Canadienses. Su madre, Jeanine Girard-Moorman, confirmó su muerte a través de redes sociales y escribió un emotivo mensaje: “ Mi hijo vivió con intensidad, con pasión, y siempre empujó los límites. Nos deja con un vacío inmenso ”.

Lee: Muere el influencer Chase Filandro; su familia lanza desgarrador mensaje sobre su muerte ¿Se quitó la vida?