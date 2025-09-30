Un influencer transmite su muerte en vivo tras poner a prueba un helicóptero casero: VIDEO

Hace unas semanas, un influencer paraguayo moría trágicamente al caer de un puente, mientras intentaba grabar un TikTok “extremo” en su país natal.

Nuevamente, el mundo digital está de luto, y es que lo que comenzó como una transmisión más para sus miles de seguidores terminó en tragedia. Un influencer conocido por sus arriesgados experimentos con aeronaves ultraligeras, falleció este fin de semana tras estrellar el helicóptero casero. El impactante momento fue transmitido en vivo. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Qué influencer transmitió su muerte en vivo tras armar un helicóptero casero?

Tang Feiji, de 35 años, se había convertido en una figura conocida dentro de la comunidad de aviación amateur en redes sociales. Su contenido se centraba en la construcción y pilotaje de aeronaves caseras, especialmente helicópteros ultraligeros.

Esta vez, decidió mostrar en vivo uno de sus vuelos desde un terreno agrícola en el condado de Jiange, en el centro de China.

El helicóptero en cuestión, adquirido por unos 350,000 yuanes (aproximadamente 49,000 dólares) según información en redes sociales, tenía un diseño de doble rotor. Antes del despegue, Tang ajustó su cámara para dar una mejor vista del vuelo, saludó a sus seguidores y comenzó el ascenso.

¿Cómo fue el accidente en el que murió el influencer Tang Feiji?

Pocos minutos después del despegue, la situación se tornó crítica. En la transmisión, Tang Feiji parecía luchar con los controles de la aeronave mientras esta perdía estabilidad en el aire.

Los seguidores, confundidos al principio, pronto se dieron cuenta de que algo iba terriblemente mal. La cámara captó el momento en que el helicóptero cayó en picada y se estrelló violentamente, provocando una explosión . La transmisión se cortó de inmediato.

Según información divulgada en redes sociales tras el accidente, el influencer contaba con apenas seis horas de vuelo y no poseía una licencia oficial para operar aeronaves. Además, había sobrevivido a al menos dos incidentes anteriores, lo que había generado preocupación entre sus seguidores más cercanos.

En varias transmisiones previas, Tang había advertido que su helicóptero casero era “inestable” y que los vuelos eran “experimentos de alto riesgo”. Sin embargo, esas advertencias eran vistas más como parte de su imagen temeraria que como una señal de alarma real.

¿Qué han dicho autoridades al respecto de la muerte del influencer Tang Feiji?

La noticia del accidente generó una ola de conmoción en redes sociales. Miles de seguidores expresaron su tristeza, mientras que otros cuestionaron por qué nadie había intervenido antes para frenar los peligrosos experimentos de Tang. En Douyin, el video fue retirado rápidamente, pero ya se habían replicado fragmentos en otras plataformas.

“Siempre he escuchado que lo fabricado en china no es fiar y ahora pasa esto… Una pena.”,

"¡Qué tragedia! Me pregunto si a partir de ahora los que construyen nuevos vehículos y dispositivos tendrán más cuidado con cada detalle y cada pieza de sus experimentos.” y,

“Es que inventan demasiado.”

La Administración de Aviación Civil de China ha abierto una investigación formal . El objetivo es determinar si hubo negligencia en la fabricación del helicóptero, si hubo fallas mecánicas o si el accidente fue consecuencia directa del actuar irresponsable de Feiji.

Aunque Tang Feiji había ganado popularidad por su ingenio y pasión por la aviación, también acumulaba críticas por su comportamiento imprudente.

