Muere famoso YouTuber tras sufrir dolores en el pecho durante una transmisión en vivo: ¿Quién era?

La comunidad de creadores de contenido y millones de seguidores en todo el mundo se encuentran de luto tras la inesperada muerte de un reconocido youtuber. El influencer, de 46 años, colapsó y murió después de quejarse de un dolor en el pecho durante una transmisión en vivo de más de cinco horas. ¿De qué youtuber se trata?

¿Qué youtuber murió a los 46 años tras sufrir dolores en el pecho en transmisión en vivo?

Na Dong-hyun, conocido como ‘Buzzbean11' una de las figuras más influyentes en la primera generación de creadores de contenido digital en Corea del Sur, murió a los 46 años. Comenzó su carrera en YouTube durante sus primeras etapas de popularización global, y con el tiempo se convirtió en un rostro familiar para millones de fans, tanto en su país como a nivel internacional.

Su canal, Buzzbean11, se especializaba principalmente en contenido de videojuegos, transmisiones en vivo, interacción con seguidores y comentarios humorísticos sobre cultura popular. A lo largo de los años, acumuló una impresionante comunidad de 1,46 millones de suscriptores y más de 1600 millones de visualizaciones, convirtiéndose en uno de los streamers de habla coreana más reconocidos.

Su estilo caracterizado con mucha energía le permitió no solo mantener una base fiel de seguidores, sino también ser una figura de referencia para nuevos creadores que buscaban abrirse camino en el mundo del contenido digital.

Buzzbean 11, youtuber / Redes sociales

¿De qué murió el youtuber coreano ‘Buzzbean11'?

Na Dong-hyun realizó su última transmisión en vivo en el canal ‘Buzzbean11' el 4 de septiembre. Durante más de cinco horas, compartió tiempo con sus seguidores jugando videojuegos y conversando en tiempo real, como solía hacerlo. Sin embargo, en medio del directo, el youtuber comentó sentirse mal y mencionó haber dormido apenas tres horas la noche anterior, tras prepararse para asistir a un evento.

“ No he dormido mucho, creo que solo unas tres horas ”, dijo frente a la cámara. Luego se quejó de molestias en el pecho, un síntoma que, lamentablemente, fue subestimado tanto por él como por los espectadores en ese momento.

Dos días después, tras no asistir a una reunión ni responder llamadas, fue encontrado sin vida en su domicilio en Seúl. Las autoridades informaron que no hubo signos de violencia ni indicios de intervención criminal. Se presume que la causa fue un problema cardíaco, aunque el resultado de la autopsia aún no ha sido divulgado oficialmente.

¿Qué homenajes le hicieron a Na Dong-hyun “buzzbean11"?

La reacción de su comunidad no se hizo esperar al saberse la muerte de Na Dong-hyun. Cientos de miles de comentarios fueron publicados en su último video, convirtiéndose en una especie de memorial digital. Uno de sus seguidores escribió:

“Antes de empezar en YouTube, te conocí en un evento y tuviste una gran influencia en mí. Gracias… Descansa en paz”.

Otro mensaje emotivo decía: “Cuando mi depresión era severa, escuchaba tus transmisiones en la madrugada para poder dormir tranquilo. Pero ahora te fuiste de repente… aún no puedo creerlo”.

Su funeral se celebró el domingo en la sala de velatorios del Centro Médico de la Universidad Konkuk, donde familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós. En redes sociales, lo describieron como alguien que no solo entretenía, sino que acompañaba a sus seguidores en momentos críticos de sus vidas.

