Muere la “bisabuela de internet” a los 97 años: Influencer que conquistó internet con sus ‘outfits’

Murió a los 97 años una famosa influencer, conocida por su estilo irreverente y colorido, dejando un legado digital que rompió moldes y transformó la percepción de la edad en las redes sociales. La también empresaria falleció el pasado 4 de septiembre, según confirmó su familia a través de un emotivo mensaje en redes sociales publicado por su bisnieto. ¿Quién era y de qué murió?

¿Quién era Baddie Winkle y qué contenido hacía?

La historia de la influencer Baddie Winkle comenzó el 18 de julio de 1928, fecha en que nació. Su vida cambió radicalmente después de atravesar dos pérdidas devastadoras: la muerte de su esposo y posteriormente la de su único hijo.

A los 85 años, decidió abrirse una cuenta de Instagram en un intento por sobrellevar el duelo tras la muerte de su esposo y su único hijo. Lo que inició como un ejercicio personal de sanación se convirtió rápidamente en un movimiento global de empoderamiento.

Con la ayuda de su bisnieta, Helen comenzó a publicar fotos vistiendo atuendos estrafalarios, llenos de color, neones, lentejuelas y mensajes provocativos. Su autenticidad y humor rompieron con todas las convenciones sociales, especialmente las relacionadas con la edad y el género. Su lema, “ He estado robando a tus hombres desde 1928 ”, se convirtió en un símbolo de su irreverencia y libertad.

En poco tiempo, su cuenta superó los tres millones de seguidores y Baddie Winkle se consolidó como una celebridad digital sin precedentes. Conocida mundialmente como la bisabuela de internet, Baddie Winkle se convirtió en un fenómeno viral.

Tal vez te interese: ¿Murió la influencer AimeP3 a los 36 años? La famosa rompe el silencio y desmiente información falsa

Baddie Winkle / IG: baddiewinkle y canva

¿De qué murió la influencer Baddie Winkle?

El impacto de Baddie Winkle en la industria de la moda y el entretenimiento fue enorme. En 2016, fue incluida por la revista Time en su lista de las 30 personas más influyentes de internet, junto a personalidades como Cristiano Ronaldo. Su imagen, lejos de ser una curiosidad, se convirtió en una declaración política: una mujer mayor, sin miedo al ridículo, celebrando su cuerpo, su estilo y su historia.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa oficial del fallecimiento de Baddie Winkle . Su muerte, ocurrida el 4 de septiembre de 2025 a los 97 años, fue anunciada por su familia a través de redes sociales, destacando su carácter alegre y libre.

“Ayer, una era terminó y una estrella ascendió. Mi bisabuela Helen Ruth Elam Vanwinkle bailó su camino al cielo. Ella era alegría, rebelión y ternura envuelta en uno. La corona es eterna y su amor en muchos reinos vivirá para siempre”. Bisnieto de Baddie Winkle, vía redes sociales

Medios internacionales como NBC y People también confirmaron el deceso, pero señalaron que no se ha informado públicamente sobre las circunstancias o causas específicas. Todo apunta a que la familia ha optado por mantener en privado ese detalle.

Lee: ¿Jezzini murió? El influencer reaparece en redes y lanza misterioso mensaje sobre su ausencia

¿En qué proyectos trabajó Baddie Winkle?

Baddie Winkle colaboró con marcas reconocidas como Urban Decay, Nyx Cosmetics, Sally Beauty e incluso lanzó su propia línea de maquillaje: INC.REDIBLE X BADDI. Fue invitada a alfombras rojas, entrevistas, campañas publicitarias y festivales, siempre destacando con su mezcla de humor, ternura y audacia.

Su presencia en eventos de cultura pop la convirtió en una figura querida por celebridades. Miley Cyrus, Paris Hilton y Nicole Richie, entre muchas otras, expresaron su admiración.

She was iconic. Sending love Paris Hilton, vía comentario en IG

Tal vez te interese: Muere querida empresaria e influencer a los 40 años de edad ¡durante una triple cirugía estética!