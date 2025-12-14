El video viral de una pelea entre hombres en un motel y ¡una carroza funeraria! ¿México o IA? VIDEO

La tarde del 7 de diciembre de 2025, un video publicado en TikTok generó desconcierto, risas y miles de comentarios por la peculiar escena que muestra: una pelea entre varias personas afuera de un motel mientras una carroza funeraria pasa justo frente al alboroto.

Video viral el TikTok llama la atención en redes sociales / Captura de pantalla

¿Por qué se volvió viral el video de la pelea afuera de un motel?

El video logró casi 500 mil reproducciones en pocas horas gracias a la combinación de factores que resultaron impactantes para los usuarios. La presencia de varios hombres sin playera peleando a golpes, las mujeres involucradas en el disturbio, los autos detenidos en el tráfico observando la escena y la carroza funeraria que pasó justo frente al motel, se convirtieron en ingredientes suficientes para que la grabación se volviera tema de conversación.

Además, dentro de los comentarios se multiplicaron teorías sobre lo que pudo haber provocado la pelea. Algunos internautas bromearon con frases como



“La funeraria: aquí cae cliente” o

“Siempre llegan primero los de la funeraria que la policía”.

Otros mencionaron que “al parecer las dos mujeres encontraron a sus maridos juntos”, aunque esto no ha sido confirmado y solo forma parte de las especulaciones en redes.

Los usuarios también destacaron que, la escena podría haber ocurrido en San Agustín, Nayarit, aunque tampoco existe verificación oficial sobre esa ubicación.

Video viral de TikTok / Redes sociales

¿Qué se puede ver en el video viral de TikTok?

La grabación muestra a varios hombres sin playera golpeándose entre ellos afuera de un motel, mientras más personas observan sin intervenir. Dentro de la escena también se observan mujeres que intentan acercarse o separarlos, sin que se detenga la confrontación.

El tráfico en la zona quedó detenido mientras los automovilistas observaban el disturbio. Entre los vehículos que circulaban, una carroza funeraria pasó lentamente frente al motel, lo que llamó la atención y generó numerosos comentarios por la coincidencia. La mezcla de peleadores, un establecimiento de hospedaje por horas y un vehículo fúnebre dio pie a miles de reacciones en tono de sorpresa y desconcierto.

En la sección de comentarios del video, los internautas también señalaron detalles como las promociones visibles del motel, preguntándose por qué ahora algunos establecimientos ofrecen estancias de dos horas cuando anteriormente solían ser de seis. Otros cuestionaron por qué la persona que grabó no se quedó más tiempo para registrar el final del altercado: “¿Por qué el que grabó no hizo nada para seguir grabando y echarnos el chisme completo?”.

¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con estos videos virales en México?

En medio de la viralización del clip, surgieron comentarios que comparaban la escena con contenido generado por Inteligencia Artificial. Usuarios escribieron frases como “¿IA o México?”, señalando que la composición del video, la pelea afuera de un motel, los hombres sin playera, los autos detenidos mirando y la carroza funeraria pasando por la carretera, parecía demasiado caótica e irónica, similar a los montajes que suelen circular en redes.

La duda no surgió porque la grabación mostrara señales de haber sido creada con IA, sino por una actual tendencia en TikTok: muchos internautas utilizan ese tipo de comentarios como un chiste local. En redes sociales es común que las personas digan que, en México, cualquier situación absurda o difícil de creer puede suceder sin previo aviso, del mismo modo que ocurre con las imágenes generadas digitalmente. Por eso, cuando aparece una escena tan inusual como esta, algunos usuarios la comparan con los videos creados mediante Inteligencia Artificial, aunque el material haya sido grabado por una persona real.

En este caso, la grabación fue difundida por la usuaria @jazmins.lopez, y no existen indicios de edición con IA. La referencia surgió como parte del humor típico de TikTok, donde las situaciones caóticas que parecen irreales se relacionan de forma irónica tanto con contenido artificial como con eventos captados en diversas ciudades de México.

