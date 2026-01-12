Lupita TikTok rompe en llanto por regalo con la foto de su bebé, quien murió: VIDEO

A más de medio año de la muerte del bebé de Lupita TikTok, la herida sigue abierta. Aunque la joven creadora de contenido ha tratado de continuar con su vida y seguir adelante tras la tragedia, el dolor por la pérdida de su pequeña, ocurrida a pocos días de haber nacido, permanece presente. Te contamos el momento que revivió el dolor de Lupita TikTok, esto le pasó con un seguidor.

Lupita TikTok reportó el robo se su bolsa y pidió ayuda en redes / Redes sociales / Captura de pantalla

¿Qué le pasó y de qué murió la hija de Lupita TikTok?

La bebé de la influencer mexicana Lupita TikTok murió el 13 de mayo de 2025 en el Hospital Materno Infantil de Guadalupe, Nuevo León, debido a un paro cardíaco.

La menor, de apenas tres semanas de nacida, había sido hospitalizada desde el 27 de abril por un cuadro de deshidratación y una posible infección renal, que derivaron en una sepsis severa.

La hija de Lupita TikTok fue hospitalizada a mediados de abril, tan solo unos días después de que naciera. En ese momento, una presunta empleada del hospital donde estaba siendo atendida en Monterrey, aseguró que la pequeña llegó con “deshidratación, meningitis y enfermedades parasitarias”.

Durante su estancia en el hospital, los médicos determinaron que la bebé presentó muerte cerebral, y a pesar de los esfuerzos de reanimación, no respondió al tratamiento.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició una investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta tragedia. En medio de este doloroso proceso, también se informó sobre la detención del esposo de Lupita, Ricardo ’N’ por presuntos delitos relacionados con la situación.

Lupita TikTok reaparece tras la muerte de su bebé / Lupita TikTok reaparece tras la muerte de su bebé

¿Qué pasó con Ricardo ‘N’, esposo de Lupita TikTok, tras la muerte de su hija?

La tragedia de la influencer no terminó con la pérdida de su hija. En medio del duelo, el esposo de Lupita TikTok, Ricardo ‘N’, fue detenido por las autoridades. La influencer relató que estaba sola con él cuando se ejecutó la orden de aprehensión en su casa.

Ricardo fue vinculado a proceso por un delito equiparable a violación y enfrenta, además, una investigación por presunta trata de personas. Según información judicial, el caso estaría relacionado con un episodio de abuso que derivó en el nacimiento de su hija.

Actualmente, Ricardo permanece en prisión preventiva. Lupita Tiktok sorprendió en octubre al afirmar que aún tiene fe de volver con él, aunque las visitas presenciales están prohibidas por disposición judicial.

Lupita TikTok se va a casar con Ricardo N / Redes sociales

¿Qué regalo recibió Lupita TikTok sobre su hija, que murió?

Recientemente, Lupita TikTok, creadora de contenido, recibió un regalo especial y protagonizó una emotiva reacción frente a sus fans.

Durante un encuentro con seguidores, la creadora de contenido recibió un regalo inesperado: una playera con la fotografía de su bebé fallecida.

Al verla, Lupita no pudo contener el llanto y se quebró frente a todos, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran a la influencer visiblemente impactada al abrir el obsequio. Tras descubrir la imagen de su hija, se cubre el rostro con la playera y rompe en llanto

“Mi hija”, expresó Lupita TikTok sin decir más palabras. El video generó reacciones divididas. Muchos usuarios expresaron apoyo, solidaridad y empatía ante el dolor que sigue enfrentando Lupita tras la pérdida de su bebé, mientras que otros criticaron al fan por vulnerarla con este obsequio.

