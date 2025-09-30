Asesinan a estilista de Ángela Aguilar e influencer afuera de su estética; difunden estremecedora foto

A cuatro meses del asesinato a balazos de la influencer Valeria Márquez en su estética en Zapopan, Jalisco, la desgracia vuelve a sacudir a la comunidad digital. La madrugada de hoy, 30 de septiembre, confirmaron la lastimosa muerte de un influencer y estilista mexicano de Ángela Aguilar. También le quitaron la vida a balazos afuera de su estética en Polanco.

La noticia conmocionó a los usuarios, dado que hace unas horas el estilista de Ángela Aguilar compartió contenido y dinámicas en sus redes sociales para todos sus clientes. Al momento, las autoridades se encuentran en las primeras indagatorias sobre los motivos de su asesinato. Sin embargo, lo que también llamó la atención fue la estremecedora fotografía que compartieron de sus restos.

Asesinaron al estilista de Ángela Aguilar. / Canva

¿Qué estilista mexicano, colaborador de Ángela Aguilar, fue asesinado a balazos afuera de su estética en Polanco?

Se trata de Miguel de la Mora, famoso y querido estilista mexicano que trabajó para Ángela Aguilar. La madrugada de hoy, martes 30 de septiembre, se confirmó en redes sociales que lo asesinaron a balazos afuera a de su estética ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, el periodista Carlos Jiménez, mayormente conocido como ‘C4 Jiménez’, informó sobre el lamentable suceso. Detalló que dos hombres, quienes iban a bordo de una motocicleta, atacaron a Miguel de la Mora cuando salía de su estética de nombre Micky’s Hair Salón Masaryk.

Miguel de la Mora le puso unas lujosas extensiones a Ángela Aguilar. / IG: @micky_hair

Asimismo, compartió que la Secretaría ciudadana de la Ciudad de México, así como la Fiscalía de la Ciudad de México ya investigarían este caso.

“Mat… a dueño de exclusiva estética en POLANCO. Ahí murió Miguel de La Mora, dueño de ‘Micky’s Hair Salón Masaryk’. Le dispararon afuera de su negocio en @AlcaldiaMHmx Dos tipos en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan”. Carlos Jiménez

Miguel de la Mora dio a conocer a sus clientes algunas promociones en su estética. / IG: @micky_hair

¿Cómo encontraron el cuerpo de Miguel de la Mora afuera de su estética Micky’s Hair Salón Masaryk y por qué murió?

Aunado a la información que brindó Carlos Jiménez sobre el asesinato de Miguel Ángel de la Mora afuera de su estética, situación similar a la que sufrió la influencer Valeria Márquez, el periodista también compartió una estremecedora fotografía del cuerpo del estilista mexicano.

En la fotografía se ven los restos de Miguel, de 28 años, tirado en las escaleras de su establecimiento. Solo se percibe su pantalón color azul, así como el calzado del estilista mexicano.

Así encontraron el cuerpo de Miguel Ángel de la Mora tirado frente a su estética. / IG: @micky_hair

Aunque todavía no hay más información sobre los motivos de su asesinato, en redes sociales no tardaron en reaccionar a este trágico suceso y recordaron que, hace tan solo unas horas, creó contenido para todos sus clientes. Estos fueron algunos comentarios:

“No mamesssss le hacía el cabello a varias influencers, pero se dejaba ver con mucho dinero porque cobraba hasta 180,000 por extensiones”

“ Era el estilista de Ángela Aguilar, no ma”,

“No ma, qué descanse en paz”,

“Qué feo se ve, no, descanse en paz, pobre”.

“Hace un rato estaba bien en sus redes”

Así lo compartió Carlos Jiménez:

MATAN a DUEÑO de EXCLUSIVA ESTÉTICA en POLANCO

Ahí murió Miguel de La Mora, dueño de “Micky’s Hair Salón Masaryk”.

Le dispararon afuera de su negocio en @AlcaldiaMHmx

Dos tipos en moto llegaron, uno bajó, lo atacó de manera directa y huyó.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan. pic.twitter.com/j4UMP9gZzb — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 30, 2025

¿Quién fue Miguel de la Mora, estilista de Ángela Aguilar y otras influencers?

Miguel de la Mora, mejor conocido como ‘Micky hair’, fue un reconocido estilista mexicano especializado en extensiones y cambios de look de alto impacto. Su talento lo llevó a trabajar con celebridades e influencers. Incluso fue uno de los estilistas favoritos de Ángela Aguilar.

De la Mora era propietario de Micky’s Hair Salon, con sucursales en Zapopan, Jalisco, y en Polanco, Ciudad de México, lugares donde acudían personalidades para someterse a transformaciones de cabello exclusivas y personalizadas.

Uno de sus trabajos más mediáticos fue el radical cambio de imagen de Ángela Aguilar, a quien aplicó 300 gramos de extensiones brasileñas premium, además de un diseño de color que le dio volumen, brillo y un estilo renovado. Este procedimiento se volvió tendencia en redes sociales tanto por el resultado como por el elevado costo del servicio.

Gracias a su creatividad y precisión técnica, Miguel de la Mora logró posicionarse como uno de los estilistas más solicitados en la industria de la belleza en México. Atendió a distintas figuras públicas e influencers que confiaron en su experiencia para realzar su imagen, tales como:

