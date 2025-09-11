Asesinan a joven cantante acusado por robo e intento de homicidio: Su canción se hizo viral en el verano

Hace unas semanas, la muerte del cantante Óscar Lerma, un cantante de rock, estremeció las redes sociales, pues fue atacado mientras se encontraba en un vehículo estacionado. Hoy, el mundo de la música está nuevamente de luto, tras el fallecimiento de un joven cantante de 22 años que había saltado a la fama en el verano por el éxito viral de su canción. ¿De quién se trata?

¿Quién es el famoso cantante que murió el 10 de septiembre tras ser asesinado?

Kevin Nahuel González, conocido popularmente como el “Negrito Kevin”, nació y creció en el barrio Tres Ombúes, al oeste de Montevideo, Uruguay. Desde pequeño estuvo rodeado por la cultura barrial, la música tropical y los ritmos populares que definen gran parte de la identidad musical del país sudamericano.

Pasó gran parte de su adolescencia en las calles de su barrio y, aunque tuvo algunos conflictos con la ley (registrando antecedentes por hurto y tentativa de homicidio), encontró en la música una segunda oportunidad. En diversas entrevistas reconoció que su deseo era dejar atrás ese pasado y construir una carrera artística.

La vida de Kevin cambió radicalmente en el verano de 2025, cuando lanzó junto a su amigo y colega “Negrito Pierre” la canción “A lo baraja”, que rápidamente se volvió viral en TikTok y YouTube. La canción, un himno barrial con una base de plena (género originario de Puerto Rico) y ritmos brasileños, fue el resultado de una improvisación espontánea entre ambos artistas, que luego fue profesionalizada gracias al productor musical Lucas Bunnker.

¿Cómo murió el “Negrito Kevin” cantante uruguayo?

El crimen ocurrió el miércoles por la tarde, en la puerta de la casa del “Negrito Kevin”. Testigos indicaron que el joven discutió con un vecino del mismo barrio y que minutos después se escucharon múltiples disparos. Un llamado al 911 alertó a la policía sobre la presencia de una persona herida de bala tendida en el suelo. Al llegar los agentes, encontraron al “Negrito Kevin” sin signos vitales. La información preliminar señala que recibió seis disparos con un revólver.

El presunto autor del crimen se dio a la fuga por una calle lateral, pero horas más tarde se entregó voluntariamente a las autoridades y quedó bajo custodia de la Fiscalía de Homicidios, según ha circulado en algunos medios. Hasta el momento, no se ha revelado los motivos exactos del altercado, aunque la hipótesis principal apunta a una disputa personal que escaló de forma violenta.

En el barrio se vivieron momentos de tensión tras conocerse la noticia, ya que Kevin era una figura muy conocida y querida, especialmente entre los jóvenes del lugar. Si bien tenía antecedentes penales por hurto y tentativa de homicidio, muchos lo veían como un ejemplo de superación a través de la música.

¿Cuál es la canción más famosa del “Negrito Kevin” cantante asesinado?

El “Negrito Kevin” se volvió viral a principios de año con el tema ‘A lo baraja’, una canción que nació de manera improvisada junto a su amigo y colega “Negrito Pierre”. Inspirados por un ritmo brasileño y con letras que reflejan la vida barrial, ambos grabaron una versión casera que rápidamente captó la atención en redes sociales.

Fue el productor Lucas Bunnker quien los descubrió en Instagram y decidió invitarlos a su estudio. Juntos profesionalizaron la grabación y lanzaron el videoclip en el canal de YouTube de Bunnker, que ya contaba con miles de suscriptores. En cuestión de semanas, A lo baraja se convirtió en un fenómeno: hoy acumula más de 4.5 millones de visualizaciones en YouTube.

“El éxito fue todo orgánico”, dijo el productor. “Kevin no tenía canal propio, ni equipo. Fue pura energía de barrio y mucho talento”. El videoclip mostraba escenas cotidianas de Montevideo, con los artistas cantando descalzos, en short y sin remera, transmitiendo una estética muy cercana a su comunidad.

En una entrevista previa, el “Negrito Kevin” había explicado el significado del título:

“Es estar al 100, bien motivado, que te vea la gente” “Negrito Kevin”, para TikTok: ta.botija

