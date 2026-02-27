Cynthia Klitbo revela que fue diagnosticada con enfermedad incurable: “Me tuve que despedir”

La actriz Cynthia Klitbo, quien actualmente participa en la telenovela “Corazón de oro”, ha tenido que transformar por completo su estilo de vida tras recibir el diagnóstico de una enfermedad que alteró sus hábitos de manera drástica. La intérprete confesó que no ha sido fácil adaptarse, pues asumir tantos cambios de golpe representó un fuerte impacto en su vida.

¿Qué enfermedad incurable tiene Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo, reconocida villana de las telenovelas confesó que, tras sentirse mal durante un tiempo, decidió someterse a múltiples estudios médicos que finalmente arrojaron un resultado contundente: padece enfermedad de Hashimoto, un trastorno autoinmune que afecta la tiroides y que puede provocar alteraciones metabólicas, hormonales y digestivas.

“Me hicieron miles de análisis y resulta que tengo una cosa que se llama enfermedad de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta la tiroides y el estómago. Tengo estómago permeable”, explicó Cynthia Klitbo a los medios.

La actriz reveló que el diagnóstico la obligó a modificar de manera drástica sus hábitos. Además de iniciar una rutina constante de ejercicio —asegura que ahora va todos los días al gimnasio— también tuvo que despedirse de muchos alimentos que disfrutaba.

¿De qué se despidió Cynthia Klitbo tras diagnostico de terrible enfermedad?

“Me ha costado mucho, al principio me deprimí mucho porque me tuve que despedir de muchas comidas que me gustan”, confesó Cynthia Klitbo.

Entre los productos que ya no puede consumir están la soya, los germinados, las harinas y los azúcares: “Adiós el sushi, adiós germinados, adiós harinas. No puedo comer pizza, ni pan de masa madre, ni puedo comer azúcares, un montón de cosas”, detalló.

Aunque al inicio fue un golpe emocional fuerte, con el paso del tiempo ha notado cambios positivos en su cuerpo. “Por eso me ves esbelta, tengo mejor piel, desde entonces”, comentó.

Pese a lo complicado que ha sido adaptarse, Cynthia Klitbo no pierde el sentido del humor. Incluso bromeó sobre las cosas que sí estaría dispuesta a dejar y las que no.

“Todo menos el se..., de ahí en fuera todo se puede dejar, pero la niña tiene que comer”, dijo entre risas.

Hoy, la actriz se enfoca en mantener controlada la enfermedad con disciplina, ejercicio y una alimentación estricta. Aunque reconoce que asumir tantos cambios “de golpe” fue difícil, también asegura que esta etapa le ha permitido escuchar más a su cuerpo y priorizar su salud, algo que ahora considera fundamental en su vida.

¿Qué es la enfermedad de Hashimoto que padece Cynthia Klitbo?

La enfermedad de Hashimoto que tiene Cynthia Klibto es un padecimiento autoinmune en el que el sistema inmunológico identifica por error a la glándula tiroides —una glándula con forma de mariposa situada en la base del cuello— como una amenaza y la ataca.

Según Mayo clinic, este proceso ocasiona un deterioro gradual de las células responsables de generar hormonas tiroideas y, con el tiempo, suele conducir al hipotiroidismo, es decir, a una producción hormonal insuficiente.

La afección progresa lentamente y, en sus fases iniciales, puede pasar desapercibida porque no presenta síntomas claros.

A medida que avanza, pueden aparecer manifestaciones como cansancio, sensibilidad al frío, sequedad de la piel, estreñimiento, pérdida de cabello, alteraciones en el estado de ánimo y bocio, que corresponde al aumento del tamaño de la tiroides.

Aunque puede afectar a cualquier persona, se observa con mayor frecuencia en mujeres de mediana edad. El tratamiento más común es la sustitución hormonal, cuyo propósito es restablecer los niveles adecuados de hormonas tiroideas y mejorar los síntomas.

