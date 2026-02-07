Yuri revela cómo lucha día a día tras ser diagnosticada con esta enfermedad que le hizo decir: “Mejor llévame”

A sus 62 años, Yuri sigue demostrando que la edad es solo un número. La veracruzana continúa imparable sobre los escenarios, con una energía envidiable y una voz intacta que la mantiene como una de las favoritas del público.

Mientras afina los detalles de su próximo show en el Auditorio Nacional el 11 de febrero, la cantante abrió su corazón y confesó que detrás de esa fortaleza hay una disciplina estricta, pues debe cuidar su salud tras ser diagnosticada con una compleja enfermedad derivada del Covid-19.

En entrevista para “Hoy día”, Yuri contó que, aunque se mantiene activa y saludable, hay días en los que los síntomas regresan inesperadamente.

¿Qué enfermedad tiene Yuri?

Yuri reveló que padece disautonomía, un trastorno que desarrolló poco después de contagiarse de Covid-19 durante la pandemia. Desde entonces, su rutina cambió por completo, ya que debe ser más estricta con su alimentación, descanso y cuidados físicos.

Según explicó, fue diagnosticada en 2021 luego de sufrir un desmayo y someterse a varios estudios médicos, pues al principio sus malestares se confundían con ansiedad.

“Soy una mujer que me cuido mucho, me vitamino mucho, como bien, no como azúcares, eso me hace no cansarme. Lo único que se me alborota un poco es que me da disautonomía, la enfermedad que me dio. Se me entumen las manos cuando voy a despertarme, los ojos me amanecen demasiado secos, siempre me los tengo que estar hidratando y a veces me llega a dar taquicardia como si estuviera yo corriendo, pero eso no es de cansancio”, comentó a “Hoy día”.

Aunque hoy tiene el padecimiento bajo control, reconoció que todavía enfrenta episodios que debe monitorear constantemente.

¿Cómo descubrió Yuri que tenía disautonomía?

En 2021, Yuri reveló a Martha Debayle que descubrió que tenía disautonomia tras presentar varios síntomas que sus doctores asociaron con problemas de Ansiedad, razón por la cual tomó antidepresivos, pero después de realizarse varios estudios y síntomas, un cardiólogo le diagnosticó Disautonomia. Yuri aseguró que tenía desmayos, mareos, taquicardias, entumecimiento en las manos, cansancio y ansiedad.

“Yo decía: ‘¿Qué es esto?’ y nadie le atinaba. Luego me regresaban las ansiedades y el cansancio. Estaba dormida y con tan solo moverme se me subía la presión. Con la disautonomía hasta escuchaba un sonido en mi cabeza, me ponía muy nerviosa y entendí que es algo real. Tenía mucho dolor de cabeza, de huesos, sobre todo en las piernas; era una cosa terrible, además de estar mareada todo el día. Solo una vez me desmayé”, comentó Yuri.

Yuri reveló que no hay tratamiento para la disautonomia, pero logró mejorar gracias a la meditación y su fe en Dios.

“La verdad sí llegué a decir: ‘Señor, si voy a estar así, mejor llévame’. Pero ya estoy mejor; empecé a meditar, a orar y a hacer ejercicios de respiración para bajar las palpitaciones. Afortunadamente, no es una enfermedad mortal”, reveló.

¿Qué es la disautonomía que padece Yuri?

De acuerdo con información médica de instituciones como Mayo Clinic, la disautonomía no es una sola enfermedad, sino un término general que describe un mal funcionamiento del Sistema Nervioso Autónomo, encargado de regular funciones básicas del cuerpo que ocurren de manera involuntaria.

Este sistema controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la digestión, la temperatura corporal y hasta la dilatación de las pupilas. Cuando falla, los mensajes entre el cerebro y el cuerpo no se transmiten correctamente.

Entre los síntomas más comunes se encuentran desmayos, mareos, ansiedad, taquicardia, fatiga extrema y problemas digestivos.

En el caso de Yuri, se trata de una disautonomía secundaria, es decir, provocada por un virus —como el Covid-19— que pudo inflamar o afectar temporalmente las fibras nerviosas.

