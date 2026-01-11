 Yuri peluseada por Netflix, da la espalda a documental de ‘Icónica Tour’ y la cantante explota: ‘Ni modo'
Yuri peluseada por Netflix, da la espalda a documental de ‘Icónica Tour’ y la cantante explota: ‘Ni modo’

Yuri reveló que Netflix rechazó su documental del Icónica Tour. La confesión desató críticas y un mensaje filoso: “No le puedes gustar a todo el mundo”.

Yuri revela que Netflix le cerró la puerta a su documental del 'Icónica Tour'.

Yuri confirma que su documental del ‘Icónica Tour’ se queda sin plataforma.

Yuri confirma que su documental del ‘Icónica Tour’ se queda sin plataforma.
January 11, 2026 
Fernanda Balderas Aldana

Cuando parecía que el Icónica Tour de Yuri estaba destinado a quedar inmortalizado en una de las plataformas más importantes del mundo, la historia tomó un giro inesperado. A pesar de que el documental ya estaba grabado, editado y listo para ver la luz, Netflix decidió no adquirir el proyecto, dejando a la cantante y a sus seguidores con una mezcla de sorpresa, enojo y decepción.

¿Netflix la menos? Le da la espalda a documental de Yuri, ‘Icónica Tour’ y la cantante explota: ‘Ni modo

¿Por qué Netflix rechazó el documental del Icónica Tour de Yuri?

El escándalo comenzó de forma inesperada. Un usuario en redes sociales le sugirió a Yuri que realizara un documental para Netflix sobre su exitosa gira Icónica. Lejos de esquivar el tema, la cantante respondió con total sinceridad y soltó la bomba que nadie esperaba: el documental ya existía, pero la plataforma lo rechazó.

Lamentablemente a Netflix no le interesó el proyecto de Icónica Tour, ni modo, no le puedes gustar a todo el mundo”, escribió la cantante, confirmando que la propuesta sí fue presentada formalmente y evaluada por la plataforma, pero finalmente descartada.

Aunque Netflix no emitió una postura oficial, fuentes cercanas a la intérprete aseguran que el proyecto fue considerado poco atractivo para la audiencia global actual. Esto, a pesar de que el Icónica Tour ha sido un éxito rotundo, con múltiples fechas agotadas y una producción que celebra décadas de carrera de una de las voces más reconocidas del pop latino.

Netflix rechaza a Yuri
¿Qué mostraba el documental de Yuri que Netflix no quiso comprar?

De acuerdo con personas cercanas al proyecto, el documental del Icónica Tour estaba pensado como una mirada íntima y sin filtros al detrás de cámaras de la gira. Incluía ensayos, momentos personales, preparación vocal, emociones antes de salir al escenario y el recorrido de Yuri por distintos puntos de la República Mexicana.

La cantante apostó por una narrativa que resaltara su legado, disciplina y vigencia artística, además del impacto que ha tenido en varias generaciones. Sin embargo, presuntamente Netflix consideró que el contenido no era lo suficientemente “trascendental” o impactante frente a otros documentales musicales que ya forman parte de su catálogo.

En la plataforma existen producciones de figuras como Taylor Swift, Beyoncé, Lady Gaga o Karol G, lo que habría elevado el estándar de lo que buscan actualmente en este tipo de proyectos.

Yuri se baja del escenario
Sin embargo, este suceso lejos de generar apoyo unánime, la revelación provocó una ola de comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos seguidores defendieron la trayectoria de Yuri y criticaron a Netflix, otros aprovecharon la situación para lanzar mensajes duros y burlones.

  • “Entonces no era tan icónica”
  • “A muy pocos les interesa ver a esta artista en decadencia”
  • “Gracias Netflix por despreciar esta basura”
  • “Nadie lo vería ni aunque fuera gratis”

Hasta ahora Yuri no ha confirmado si tocará puertas con otras plataformas de streaming o guardará su documental un tiempo más.

Yuri
