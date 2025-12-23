Documental de Selena reaviva polémica: Chris Pérez, su viudo, habla de la supuesta infidelidad de la cantante

Tras el estreno del documental de Netflix Selena y Los Dinos: A family’s legacy, conversamos con el viudo de Selena Quintanilla, Chris Pérez, y lo cuestionamos sobre uno de los temas que más controversia causó en torno a la intérprete: El supuesto romance que habría tenido en 1994 con el cirujano plástico Ricardo Martínez.

¿Qué dijo Chris Pérez sobre la supuesta relación de Selena y el Dr. Ricardo Martínez?

Chris Pérez, tajante respondió: “Yo no hablo de esas cosas, para mí lo importante es que fuimos felices, es todo”. El tema ha vuelto a generar conversación debido a la docuserie Selena & Yolanda: The secrets between them (2024), una producción en 2 partes que presenta la versión de Yolanda Saldívar. En ella, la exasistente de la cantante reitera que Selena sostenía una relación secreta con el doctor Martínez, mientras aún estaba casada con Chris Pérez.

El músico comenta qué es lo que más recuerda de su esposa: “Cómo era de bailarina. Cómo era arriba y abajo del escenario. Su voz, la forma de hablar con los fans, ella era muy especial. En lo personal, me daba cuenta de que era un ícono no solo en México, sino en todas partes del mundo, y es muy importante que continúe su legado”.

Opina sobre Selena y Los Dinos: A family’s legacy: “Es algo muy bueno para los fans, pero, la verdad, para mí es difícil ver el final del documental. Hay cosas que yo no quiero recordar. Prefiero dejar atrás esa parte y acordarme de lo bonito”.

¿Qué dijo Chris Pérez sobre el nuevo documental de Selena y Los dinos?

Al preguntarle a Chris Pérez si en el documental se les olvidó tocar algunos temas, comentó: “No creo. Es algo especial, porque se escucha la voz de Selena. Escucharla a ella y todo lo que estaba pasando en ese tiempo para mí es como ¡wow!”.

Actualmente, Chris se encuentra promocionando su nueva agrupación, Grupo Metal, con la que interpreta algunas canciones del repertorio de su fallecida esposa, como una forma de rendir homenaje a su legado musical. “Me siento muy bien en esa etapa de mi vida, porque estoy haciendo música y regreso a México a tocar con mis amigos. Con el grupo me siento muy feliz”.

¿Cuál es la relación entre Selena y el Dr. Ricardo Martínez?

Semanas después de que falleciera la cantante, Yolanda Saldívar dio a conocer que la intérprete le había sido infiel a Chris con Ricardo.

En 2012, el cirujano rompió el silencio y aceptó que en algún momento sí tuvo una relación amorosa con Selena. Se vio obligado a revelar esta situación tras ser acusado de tratar de chantajear a la cantante con un video íntimo.

Selena y el doctor se conocieron en un show que ella dio en Monterrey. Ricardo acudió con sus hijas y consiguió que la artista les firmara su playera al final de la presentación.

Según el doctor, Selena estaba muy interesada en realizarse arreglitos estéticos, por lo que le pidió sus datos para hacer una cita. Posteriormente se realizó una liposucción con él.

Según contó, él quedó cautivado por la sonrisa y sencillez de Selena. En esa época ella estaba casada con Chris Pérez.

El doctor dijo que se veían cada vez que ella viajaba a Monterrey, y la única que sabía de esta relación era Yolanda.

¿De qué trata el documental Selena y los dinos: a family’s legacy?

El proyecto se estrenó el pasado 17 de noviembre por la plataforma de streaming Netflix.

Este documental muestra archivos inéditos de la cantante y de la familia Quintanilla, por lo que ha generado gran interés entre los fans de la ‘Reina del Tex-mex’.

Está dirigido por la cineasta mexicoamericana Isabel Castro, quien usó videos y fotografías de la familia, que permiten ver algunos momentos exclusivos.

Muestra no solo la talentosa carrera de la intérprete, sino también cómo era la relación dentro la agrupación ‘Los Dinos’. Además, retrata el poder que tenía Selena entre la comunidad latina en ese entonces, y que le sirvió para convertirse en un ícono de la música.

¿Quién fue Selena Quintanilla y cuál fue su trayectoria?

Selena fue cantante y compositora:

Creció en el seno de una familia mexicoamericana. Como patriarca tuvo a Abraham Quintanilla (falleció el pasado 13 de diciembre), quien formó el grupo ‘Selena y los Dinos’, con sus 3 hijos: Selena, A.B. y Suzette, cuando estos eran niños.

La agrupación se consolidó en 1984 y pronto comenzó a tener gran éxito, principalmente en Texas.

La popularidad de la banda se extendió a México y otros países de habla hispana, y conquistaron los mejores escenarios.

En 1993, Selena participó en 2 capítulos de la telenovela Dos mujeres, un camino, junto a Erick Estrada y Laura León.

Abrió 2 boutiques de ropa: Una en San Antonio y otra en Corpus Christi.

Fue asesinada el 31 de marzo de 1995. Tuvo una discusión con su asistente, Yolanda Saldívar, por documentos que ella tenía en su poder y no quería devolver. Esta sacó un arma y disparó; después trató de huir, pero fue detenida.

