¿De qué murió el papá de Selena? Revelan cómo fueron los últimos momentos de Abraham Quintanilla

Las causas de muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla, fueron dadas a conocer recientemente: ¿qué le pasó al cantante estadounidense? Te contamos y también revelamos cuál fue su última voluntad.

Se dieron a conocer las causas de la muerte de Abraham Quintanilla y la última voluntad que dejó antes de fallecer. / Foto: Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Abraham Quintanilla, papá de Selena?

La muerte de Abraham Quintanilla a los 86 años fue confirmada el pasado 13 de diciembre por su hijo A.B. Quintanilla, quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. El músico compartió una fotografía de su padre acompañada de un mensaje en el que informó sobre su fallecimiento.

“Es con un gran corazón hacerles saber que mi padre falleció hoy”, escribió A.B. Quintanilla, una frase breve con la que comunicó el deceso de su papá. Abraham Quintanilla fue una figura cercana al desarrollo artístico de sus hijos y su muerte marca un hecho relevante para su familia.

¿De qué murió Abraham Quintanilla, padre de Selena?

La forma en la que murió Abraham Quintanilla fue dada a conocer por A.B. Quintanilla, quién explicó que el fallecimiento de su padre ocurrió mientras dormía.

“Él se fue como a muchos de nosotros nos gustaría irnos, él se fue mientras dormía. Espero y rezo para que no haya sufrido”, dijo el músico a través de un video que compartió en sus redes sociales oficiales.

Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre las causas médicas específicas ni sobre procedimientos posteriores. La familia ha optado por compartir únicamente esta información, manteniendo el enfoque en la manera en que ocurrió su fallecimiento.

La familia de Selena reveló cómo fueron los últimos momentos de vida de Abraham Quintanilla y cómo ocurrió su muerte. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue la última voluntad de Abraham Quintanilla?

La última voluntad de Abraham Quintanilla fue dada a conocer por su hijo A.B. Quintanilla, quien compartió públicamente cuáles eran los deseos de su padre respecto a los servicios posteriores a su fallecimiento.

Abraham Quintanilla pidió no tener un funeral, por lo que no se realizarán servicios fúnebres. Asimismo, señaló que su deseo era ser cremado, decisión que la familia informó que será respetada conforme a lo que él manifestó en vida.

“Los deseos de mi padre fueron no tener un funeral, por lo que no habrá servicios fúnebres. Los deseos de mi padre era ser cremado”, destacó el músico.

Selena Quintanilla. / Foto: IMBD/ YT / Instagram

¿Quién fue Abraham Quintanilla?

Abraham Quintanilla fue un cantante, compositor y productor estadounidense, nacido el 20 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, y padre de A.B., Suzette y Selena Quintanilla. A lo largo de su vida estuvo ligado a la música tanto como intérprete como desde la producción, aunque en distintos momentos tuvo que dejar de lado esa vocación para dedicarse a trabajos formales que le permitieran sostener a su familia. En la década de 1970 trabajó para Dow Chemical Company mientras criaba a sus hijos junto a su esposa Marcella, etapa en la que también se dio el nacimiento de Selena, nombre que surgió de una sugerencia hecha en el hospital.

El rumbo de la familia cambió cuando Abraham detectó el talento musical de Selena desde temprana edad, mientras enseñaba guitarra a su hijo A.B. A partir de ahí, decidió enfocar sus esfuerzos en desarrollar las habilidades artísticas de sus hijos y formó el grupo Selena y Los Dinos, retomando el nombre de una banda de su juventud. En los años siguientes impulsó su carrera desde cero, organizando presentaciones en restaurantes, eventos sociales y escenarios improvisados, especialmente después de que la familia enfrentara dificultades económicas tras el cierre de su restaurante PapaGayo’s y se mudara nuevamente a Corpus Christi.

Como productor y representante, Abraham Quintanilla estuvo involucrado directamente en cada etapa del crecimiento artístico de Selena, desde sus primeros discos independientes hasta su firma con Capitol/EMI, que la llevó a consolidarse dentro de la música tejana y posteriormente en el mercado latino. Tras el asesinato de Selena en 1995 a manos de Yolanda Andrade, continuó participando en proyectos relacionados con su legado, incluyendo álbumes, documentales y producciones audiovisuales, además de fundar junto a su familia la Fundación Selena. También fue coproductor de la película biográfica Selena (1997) y publicó en 2021 sus memorias A Father’s Dream: My Family’s Journey in Music, donde narró la historia familiar desde su propia perspectiva.

