Yuri recuerda cuando su mamá enloqueció y amenazó a su amiga con pistola: “Fue muy fuerte”, VIDEO

Yuri dejó a todos con la boca abierta al recordar uno de los episodios más duros y tensos de su juventud. La cantante confesó que su madre, Dulce Canseco, llegó al extremo de sacar una pistola y amenazar a su mejor amiga en plena calle, todo por evitar que ella huyera de casa con Fernando Iriarte, quien más tarde se convertiría en su esposo y mánager.

La historia mostró el lado más complicado de su relación familiar. Durante una entrevista en el programa “Hoy día”, la veracruzana habló con honestidad sobre cómo, a pesar del gran amor que existía entre ambas, también vivió una etapa marcada por el control y la falta de libertad.

Yuri / Instagram

Yuri intentó huir con Fernando Iriarte y desató la furira de su madre

Yuri explicó que su mamá tenía un carácter muy fuerte y que prácticamente dirigía cada paso de su vida, incluso sus romances, sus finanzas, su carrera. Su noviazgo con Fernando Iriarte no fue bien visto y eso detonó un quiebre que cambió todo.

“Sí fue un momento muy difícil porque mi madre y yo éramos uña y mugre y cuando yo me fui con Fernando Iriarte mi exmarido, el único que sabía que yo iba huir de mi casa era Luis Miguel, nadie más sabía y mi mamá me localiza quién sabe cómo y me dicen mi mamá estaba muy grave que le había dado un infarto”, relató.

La noticia la hizo regresar de inmediato, preocupada por la salud de su madre. Pero lo que parecía un momento familiar terminó convirtiéndose en una escena de película, pues su madre no había tenido un infarto, pero estaba furiosa.

La intérprete de “Detrás de mi ventana” aseguró que siempre estuvo muy unida a su mamá, aunque esa cercanía también tenía un lado oscuro.

Redes sociales

¿Por qué la mamá de Yuri amenazó con una pistola a su mejor amiga?

Yuri recordó que su madre salió desesperada a buscarla, todavía en bata, y prácticamente la enfrentó en plena calle. Su mejor amiga Ana Laura estaba con ella tratando de ayudarla a irse.

Fue entonces cuando ocurrió lo impensable: “Dije es mi mamá espérame, salió en bata y fue a buscarme casi de las greñas y mi amiga me dice ‘ya ves te estaban agarrando de mensa y qué hacemos, mana, nos vamos’ y corremos y la agarra y en eso le pone la pistola, por eso le decían mamá gallo, en eso le dije yo me bajo del coche Ana Laura tengo que arreglar esto”, contó la cantante.

Según explicó, su madre solía cargar un arma por seguridad, pero jamás imaginó que la usaría en un momento de tanta desesperación.

Para evitar que la situación pasara a mayores, Yuri decidió bajarse del auto y enfrentar el problema directamente con ella.

Aunque ese día no pudo huir, un año más tarde en 1986 Yuri se casó con Fernando Iriarte, obviamente sin el permiso de su madre, quien tardó un tiempo en aceptar su relación.

¿Quién era Dulce Canseco, mamá de Yuri?

Dulce María Canseco, mejor conocida como Doña Dulce, la mujer que estuvo detrás del éxito de Yuri cuando apenas comenzaba a abrirse paso en la música. Fuerte, protectora y siempre al frente, se convirtió en el motor que impulsó la carrera de la veracruzana.

Desde muy joven tomó el control del destino artístico de su hija. En 1976 creó el grupo “Manzana Eléctrica” en Veracruz para mostrar su talento y, sin pensarlo dos veces, se mudó con ella a la Ciudad de México en busca de oportunidades más grandes. En el medio la apodaron “Mamá Gallo”, por su carácter firme y la forma en que defendía a Yuri ante empresarios y prensa.

No solo apoyó a su hija, también tendió la mano a otros artistas, como Saúl ‘El Jaguar’, a quien incluso dio techo cuando no tenía recursos.

Aunque madre e hija enfrentaron roces cuando Yuri decidió independizarse, con los años lograron reconciliarse y fortalecieron su lazo hasta el final.

