El Psíquico de las estrellas lanza advertencia a Yuri este 2026 ¿nueva polémica? ¡le pide que tenga cuidado!

Saúl Maxwell, conocido como ‘el Psíquico de las estrellas’, sorprendió con sus predicciones para los famosos este 2026 a través de la copa de agua y las cartas de los arcángeles. Entre los nombres que mencionó destacó el de Yuri, de quien adelantó momentos complicados en el año que inicia.

¿Qué le depara el futuro a Yuri este 2026, según Saul Maxwell?

“Consejo para Yuri : El ángel Azael. Va a tener un descenso muy fuerte en su carrera para 2026, muchos problemas y mucha gente en su contra, en especial de la comunidad LGBT”

“Tiene que cuidar la lengua, porque le va a traer muchos problemas con el universo. Sé que es una mujer muy poderosa, que cree mucho en Dios. Espero que Cristo guie su lengua para que no se meta en problemas”.

El vidente destacó que, a pesar de los posibles conflictos, Yuri tiene el poder y la fe para sobreponerse a los retos, y recomendó precaución con sus palabras y decisiones para evitar mayores contratiempos.

¿Qué problemas ha tenido Yuri con la comunidad LGBTQ+?

Yuri ha enfrentado críticas por comentarios y posturas consideradas ofensivas hacia la comunidad LGBTQ+.

En diciembre de 2025, durante un concierto en Monterrey, recordó una anécdota con Ricky Martin diciendo que quienes lucían “se nos fue pa’l monte” al salir del clóset, lo que fue percibido como burla homofóbica.

“Ricky es un guapo. No importa que se vaya pa’l monte; nosotras nomás como el chinito: mirando. Sigue igual de precioso: yo tuve la oportunidad de besuquearlo en esto que viene a continuación (la canción ‘Todo mi corazón’) y todo se acaloró. Para qué les digo que no. No eran besos de ficción”, dijo Yuri.

Además, recomendó hace algunos años la película que rechazaba la adopción entre parejas del mismo género, razón por la cual la tundieron en redes. Ella se defendió asegurando que la criticaron por algo que ni siquiera había dicho.

Predicen caída en su carrera y críticas de la comunidad LGBT

¿Quién es Saúl Maxwell, ‘el Psíquico de las estrellas’?

Saúl Maxwell es conocido en el medio del espectáculo como ‘el Psíquico de las Estrellas un vidente que ha logrado posicionarse gracias a sus lecturas y predicciones relacionadas con celebridades.

Nació en República Dominicana. Radicado actualmente en Los Ángeles, desde ahí desarrolla su actividad y comparte su contenido con una comunidad que sigue de cerca sus mensajes y predicciones.

Ha trabajado con figuras como Jennifer López, Ben Affleck y Eugenio Derbez. En redes sociales, especialmente en Instagram, cuenta con más de 70 mil seguidores.

Ha sido cinco veces ganador de la lotería americana, algo que atribuye a su intuición y alineación energética, hecho que suele mencionar como parte de su trayectoria.

Cabe destacar que las predicciones Saúl Maxwell tienen un carácter de vaticinio, por lo que no es un hecho que ocurran. Las profecías son solo eso.

