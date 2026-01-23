¿Julio Iglesias se salva de la justicia? Fiscalía archiva denuncia y se cumple predicción de Mhoni Vidente

La polémica que rodeaba a Julio Iglesias, uno de los cantantes españoles más famosos del mundo, dio un giro inesperado: la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la denuncia en su contra, y el desenlace coincide con una predicción que Mhoni Vidente había hecho días antes. El caso, que incluía acusaciones de presunta agresión sexual, vejaciones y abusos laborales, generó fuerte atención mediática internacional, pero terminó resolviéndose por un tema jurídico clave: la justicia española no tiene competencia para investigarlo.

Julio Iglesias / Redes sociales

¿Por qué la Fiscalía española archivó el caso contra Julio Iglesias?

El punto central del caso de Julio Iglesias y la denuncia por presunto abuso no fue mediático, sino jurídico. La Fiscalía determinó que “no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, presentada por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores”.

Este argumento legal fue clave porque, según la resolución, los hechos denunciados no habrían ocurrido en territorio español ni involucrarían a ciudadanos españoles, lo que limita la jurisdicción. En otras palabras, aunque las acusaciones son graves, España no puede abrir proceso judicial por este caso específico.

El archivo significa que no habrá juicio en España, ni imputación, ni proceso penal contra Julio Iglesias en ese país. Autoridades judiciales indicaron que el procedimiento siguió los protocolos legales y que se respetaron los derechos tanto de las denunciantes como del cantante, quien ha sostenido su postura de inocencia.

Julio Iglesias se defiende de las acusaciones de presunto abuso / Redes sociales

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre Julio Iglesias y el juicio?

Aquí es donde entra el elemento que disparó el interés del público: la predicción de Mhoni Vidente. Días antes de que se conociera la decisión de la Fiscalía, la tarotista habló del tema tras consultar las cartas.

“Julio no va a pisar la cárcel porque tiene un abogado que prefiere el camino de la negociación”, dijo la vidente, adelantando un desenlace favorable en el plano legal para el intérprete de “Me olvidé de vivir”. Mhoni Vidente

Mhoni también añadió una interpretación polémica sobre la mentalidad del artista, señalando que él se considera inocente bajo una visión de otra época. Sin embargo, más allá de lo simbólico, lo que llamó la atención fue que sí acertó en que no habría cárcel ni proceso judicial en España, justo lo que terminó ocurriendo con el archivo del expediente.

Eso sí, dejó otra advertencia que no tiene que ver con tribunales sino con salud: “Va a tener problemas cardíacos, va a tener la presión alta, alto también el colesterol, va a sentirse deprimido por esta situación”. Esa parte de la predicción aún está por verse.

¿De qué acusaban a Julio Iglesias las extrabajadoras?

Las denunciantes, exempleadas de Julio Iglesias, presentaron la denuncia señalando presuntos casos de acoso sexual, agresiones y humillaciones laborales. Según versiones periodísticas difundidas en medios internacionales, los hechos habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas.

Las mujeres aseguraron haber vivido situaciones de abuso de poder en un entorno laboral vulnerable. No obstante, es importante subrayar que las acusaciones se mantienen en el terreno de lo denunciado, ya que no se abrió proceso judicial en España que investigara el fondo de los señalamientos.

Julio Iglesias, de 82 años, ha defendido su postura y solicitó el archivo de la denuncia, algo que finalmente ocurrió, aunque por cuestiones de competencia legal y no por una resolución sobre culpabilidad o inocencia.