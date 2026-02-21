¿Christian Nodal va a morir por Ángela Aguilar? Revelan posible traición en el rancho Aguilar

En las últimas semanas, Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido tendencia en redes sociales por el enfrentamiento armado que se suscitó cerca de ‘El Soyate’, rancho de la familia Aguilar ubicado en Zacatecas. En medio de todo esto, se revela que, presuntamente, el cantante habría sido víctima de una “traición” y probablemente esté en peligro, ¿qué está pasando?

¿El enfrentamiento cerca del rancho Aguilar fue “planeado”?

Mucho se ha dicho sobre el enfrentamiento cerca del rancho Aguilar en Zacatecas. Las primeras versiones apuntaban a que había sido un ataque directo a la familia. Se dijo que, presuntamente, los guardias se enfrentaron a los malhechores y lograron evitar una tragedia mayor.

No obstante, el propio Pepe sacó un comunicado aclarando que lo ocurrido no tenía nada que ver con su familia. Explicó que fue un operativo cercano al rancho y afirmó que todos estaban bien. Al mismo tiempo, se filtró un video en el que se ve a Nodal y Ángela siendo escoltados por guardias de seguridad.

Según información del periodista de nota roja, Carlos Jiménez, la pareja iba pasando por el lugar del operativo y, para evitar quedar en el “fuego cruzado”, decidieron irse a un lugar seguro. Los policías los llevaron hasta el aeropuerto.

Pese a todo lo que se ha dicho, las especulaciones continúan. Incluso se vieron reforzadas después de que Mhoni Vidente comentara que los hechos no fueron “casualidad”. Presuntamente, la versión del operativo es mentira y realmente unos criminales querían secuestrar a Nodal.

Según la pitonisa, alguien del racho lo “traicionó” y fue cómplice del presunto intento fallido de secuestro. Presuntamente, Nodal estaría en peligro, por lo que le recomendó cuidarse: “Alguien del rancho comentó algo. Iban por él porque es el que trae ahorita toda la fama y han ventilado su fortuna”, indicó.

¿Cuál sería el futuro de Christian Nodal?

Mhoni Vidente también leyó las cartas de Christian Nodal. Su predicción fue que, aparentemente, el cantante enfrentará muchos problemas, cambios y hasta el final de etapas muy importantes. Esto, a raíz de toda la polémica que vive.

“Nodal se tiene que cuidar porque la carta del Juicio y de la Muerte están detrás de él. Es por tantas energías negativas que él mismo ha levantado y por las envidias de la gente” Mhoni Vidente

Esto ha causado muchas teorías. Algunos creen que el artista realmente se encontraría en peligro, mientras que otros consideran que su carrera está cerca de terminar a raíz de todas las controversias.

Recordemos que Nodal ha enfrentado el juicio de la gente, principalmente, tras su matrimonio con Ángela Aguilar. Muchos siguen teorizando que esta relación nació como una infidelidad a Cazzu, ex del cantante y madre de su hija.

También está el hecho de que el caso legal que Universal Music tiene en su contra se está complicando. Sus abogados ya renunciaron al caso y hasta ahora se desconoce quién lo representará.

¿Nodal alejado de sus padres por Ángela Aguilar?

Hace algunas semanas, los fans notaron que Christian Nodal había dejado de seguir a sus papás, don Jaime y doña Cristy, en redes sociales, algo que muchos interpretaron como una posible pelea familiar.

De acuerdo con información de Javier Ceriani, los padres de Nodal no quieren a Ángela y respaldan completamente a Cazzu. Esto no le habría gustado al cantante, quien decidió ser más cercano a la familia Aguilar, principalmente de su suegro Pepe.

Hasta ahora, la familia Nodal no ha hecho declaración alguna sobre su relación actual. Se sabe que deben seguir en contacto por el proceso legal que Universal Music interpuso en su contra hace algunos años por el derecho de algunas canciones de él.

