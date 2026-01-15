Julio Iglesias da la cara tras acusaciones de abuso de sus exempleadas; ¿niega o admite todo?

Julio Iglesias ha estado en el ojo del huracán tras ser acusado haber agredido y abusado de sus exempleadas. Las presuntas víctimas presentaron una denuncia formal ante las autoridades de España y se ha reportado que ya se está haciendo una investigación para determinar si el cantante enfrenta un juicio o no.

Tras mucho hermetismo, Julio Iglesias rompe el silencio y se pronuncia ante todo este asunto, ¿qué dijo sobre todas las acusaciones en su contra? Así fue como reapareció.

¿Julio Iglesias irá a la cárcel por la denuncia de abuso de sus exempleadas?

A principios de enero, el medio Diario.es, en colaboración con Univisión, sacó a la luz una investigación sobre los presuntos abusos de Julio Iglesias en contra de sus exempleadas. Se reporta que el cantante habría agredido a, por lo menos, 15 trabajadoras en un lapso de entre 1990 y 2023. En sus residencias de República Dominicana, Bahamas y España.

Se compartieron los testimonios de dos supuestas víctimas. Ambas declararon que Julio las humillaba, insultaba y tocaba sin su consentimiento. También destacaron que existía una especie de “jerarquía” entre las empleadas, lo que hacía casi imposible negarse.

Una de ellas contó que, en una ocasión, el cantante la alcoholizó hasta el punto de perder la consciencia; momento que él y otra persona habrían aprovechado para abusar de ella. Dijo sentirse como una “escl@l@” y señaló que toda esta situación mermó su salud mental.

Este caso ha sido comparado con el de Jeffey Epstein, un empresario que, en su momento, enfrentó acusaciones muy similares. Y es que se le señaló de reclutar mujeres, algunas menores de edad, para abusar de ellas.

Expertos legales han coincidido en que, si el artista es culpable, podría enfrentar hasta cadena perpetua en prisión por sus supuestos crímenes. Esto depende de en qué país se lleve el proceso.

Así respondió Julio Iglesias a las acusaciones en su contra

Hace unas horas, el medio ¡Hola! dijo haber tenido contacto con Julio Iglesias. El artista transmitió un mensaje acerca de las acusaciones en su contra. De forma corta, pero concisa, dijo que no tenía nada que decir sobre el tema en este momento, pero que muy pronto daría una respuesta contundente.

“No es para él el momento de hablar, pero ese momento va a llegar muy pronto”, expuso el reconocido medio de comunicación. También reportaron que la celebridad ya estaría preparando su defensa legal.

“El entorno cercano del cantante guarda un absoluto silencio evitando declaraciones públicas, pero en declaraciones privadas niegan totalmente los hechos y muestran su estupor ante lo que está sucediendo”, se mencionó.

Las posturas sobre el caso han sido muy diversas. Si bien algunos lo creen culpable, principalmente, por la forma en la que se comportó con algunas celebridades como Verónica Castro, a quien habría tocado sin su consentimiento; otros, sobretodo amigos cercanos al artista, consideran que la denuncia no tiene fundamentos y que las denunciantes solo quieren “dinero”.

¿Quién es Julio Iglesias?

Julio Iglesias es un cantante de origen español. Actualmente tiene 82 años y es considerado como uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas. Algunos de sus sencillos más representativos son:

Abrázame

De niña a mujer

Baila morena

Hey

La paloma

En su momento, confirmó padecer un osteoblastoma (un tumor benigno en la columna), que afectaba su movilidad: “De cintura para arriba está estupendo, pero de cintura para abajo tiene 500 años”, indicó.

Más allá de su fructuosa carrera, ha estado en medio de varios escándalos relacionados con su vida personal. El más sonado fue la existencia de Javier Santos, su hijo no reconocido. Si bien legalmente se comprobó que comparten ADN, el artista no ha querido darle su apellido por tecnicismos legales.

Recientemente, también surgió el testimonio de que tenía unas gemelas no reconocidas y que una de ellas habría tenido un hijo muy parecido a Julio. Esto no se ha podido comprobar.

