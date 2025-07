Esposa de Julio César Jr. explota contra Mhoni Vidente por terrible predicción sobre su familia: “Inventan”

En medio de la complicada situación legal de Julio César Jr., quien hace poco fue detenido en Estados Unidos, su esposa, Frida Muñoz, se le va con todo a Mhoni Vidente por la predicción que hizo hace poco sobre ella y el hijo de Julio César Chávez.

Frida Muñoz y Julio César Jr.

¿Cuál fue la predicción que hizo Mhoni Vidente sobre Julio César Jr. y su familia?

Hace algunos días, Mhoni Vidente predijo que Julio César Jr. tenía “miedo” de ser asesinado por gente cercana a él, ya que “soltó información muy importante”. Y es que recordemos que el boxeador también tiene una orden de aprehensión en México por presuntos nexos con el crimen organizado.

También sostuvo que el atleta no volverá a tierras mexicanas, ya que estaría siendo protegido por el gobierno de los Estados Unidos. Si bien no dio más detalles de esto, sus declaraciones solo reforzaron más la teoría de que estaría en un programa de protección de testigos

Por si esto fuera poco, señaló que Frida Muñoz, esposa de Julio César Jr. y viuda de uno de los hijos del Chapo Guzmán, ya no quiere saber nada más del boxeador y hasta tiene un amante que le “está arreglando los papeles” en Estados Unidos.

“Se divorcia porque ella ya no quiere saber nada de él. Ella parece que ya anda con alguien más, allá en Los Ángeles. Le arreglan papeles y Julio César Chávez también va a ser uno de los declarantes importantes en Estados Unidos”, indicó.

Mhoni vidente / IG

¿Cómo respondió la esposa de Julio César Jr. ante la predicción de Mhoni Vidente?

Tras lo dicho por Mhoni Vidente, la esposa de Julio César Jr. arremetió fuertemente contra la pitonisa y se dijo harta de que la gente “invente cosas”, con la finalidad de ser más relevante en redes sociales y sin importar el daño que le hacen a los demás.

Asimismo, dejó claro que no está con otra persona y aclaró que no necesita a nadie que le “arregle los papeles”, ya que nació en Estados Unidos.

“Qué triste que algunos medios inventen historias sin el menor respeto por la verdad ni por las familias solo por obtener views. No Señora, no tengo otra pareja. Y no, nadie me va a ‘arreglar papeles’ porque soy ciudadana estadounidense desde que nací. En lugar de buscar clicks, deberían buscar la verdad” Frida Muñoz

Y agregó: “La mentira tiene patas cortas... y la verdad siempre prevalece”. Por si esto fuera poco, compartió una historia en Instagram en la que deja ver que apoya a su esposo de forma incondicional.

“Aunque todo parezca en contra, sé que Dios pelea por ti. No estás solo, Julio. Te amamos y te extrañamos orando por ti cada día. Julio es la persona con el corazón más noble que he conocido. Su amor por su familia, su sensibilidad y su generosidad hablan más fuerte que cualquier juicio o señalamiento. Dios ve lo que otros no ven, y yo confío en su justicia”, puntualizó.

Hasta el momento, Mhoni Vidente no se ha pronunciado ante lo dicho por Frida Muñoz, la esposa de Julio César Jr.

¿Por qué Julio César Jr. está detenido?

El pasado 2 de julio, Julio César Jr. fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por ser considerado una “amenaza” para la seguridad de Estados Unidos.

Posteriormente, se dio a conocer que tenía una orden de aprehensión vigente en México por presuntos nexos con el crimen organizado, por lo que, en caso de ser deportado, podría ir a prisión.

El boxeador faltó a la audiencia que tenía el 7 de julio, en relación con el caso previo de posesión ilegal de armas. Su abogado, Michael Goldstein declaró en aquel entonces que desconocía su paradero y que lo último que supo de él es que estaba detenido en un centro de detención migratorio en Texas.

Hasta el momento, su familia no ha dado pistas sobre su ubicación actual y solo se han limitado a decir que creen en su inocencia.

