Yuri anuncia entre lágrimas que su próximo tour sería el último en su carrera: “Tengo que parar”

La cantante Yuri, es una de las figuras más queridas y que han sabido mantenerse, así como reinventarse en el espectáculo mexicano y recientemente sorprendió al hacer un anuncio que dejó tristes a sus miles de fans.

En una reciente entrevista con Mariano Osorio, para su canal de YouTube, Yuri compartió que está considerando retirarse de los escenarios una vez termine su próxima gira ‘Icónica’. Tras casi 50 años de carrera, la intérprete de éxitos como ‘La maldita primavera’ y ‘El apagón’ reflexionó sobre su carrera y lo que podría implicar un posible retiro.

Yuri es icónica; tiene casi 50 años de carrera

Durante la conversación, Yuri recordó con nostalgia y diversión el largo camino que ha recorrido en su carrera artística. “El otro día pensé que tenía 46 o 47 años de carrera, pero me corregí. Les hice una cena a los líderes de los clubes de fans que me han seguido por más de 40 años. Ellos comenzaron a los 16, y ahora tienen 50, 49 años. Les dije: ‘A ver, ustedes llevan mejor mi carrera que yo. ¿Cuántos años realmente llevo?’ Me respondieron: ‘Vamos a empezar desde que comenzaste a cantar, a los 11 años’. Entonces caí en cuenta: voy para 50 años de carrera. ¡50 años! Se dice fácil, pero es mucho”, contó.

Este momento de reflexión le dejó claro el impacto que ha tenido su carrera no solo en ella misma, sino también en la vida de sus seguidores con su estilo único que ha marcado a muchas generaciones, por lo que Yuri se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de México y Latinoamérica.

Icónica tour: ¿cómo serán los posibles últimos conciertos de Yuri?

La gira ‘Icónica’, que celebra su legado musical, será el escenario perfecto para que Yuri repase sus éxitos junto a su público, pero también ha sido el momento de pensar en el futuro. Durante la entrevista, la cantante reconoció que este podría ser uno de sus últimos grandes espectáculos. “Fíjate, no creas, también ‘Icónica’ me ha puesto a pensar. Ojo, voy a decir algo que a lo mejor es muy delicado, pero creo que ‘Icónica’ es uno de mis últimos shows, sí, en el aspecto de que ya no debo de seguir haciendo tanta cosa. Tengo que parar, tengo que disfrutar”, confesó entre lágrimas.

Yuri explicó que aunque le cuesta mucho parar debido a la pasión que siente por lo que hace, siente en su “espíritu” que es momento de disminuir el ritmo. “Me cuesta, me cuesta mucho parar, nací para esto y todos los días digo ‘Señor, ayúdame’, pero sí siento en mi espíritu que tengo que bajar. Así que ‘Icónica’ creo que es de los últimos shows”, agregó.

Icónica Tour podrían ser los últimos conciertos de Yuri / Redes sociales

¿Yuri se retira?

Aunque no confirmó un retiro definitivo, Yuri dejó claro que no se verá a la misma artista sobre los escenarios. La cantante expresó que, aunque no sabe si será un retiro total, sí está considerando un cambio importante en su carrera. “A lo mejor más adelante, en dos años… retiro no, no sé si retiro, no sé. Yo creo que eso ya estaría muy fuerte, pero sí sé que tengo que bajar y que tengo que disfrutar más a mi esposo, más a mi hija, más la vida, la vida se va como agua, no sabemos si mañana vamos a estar”, reconoció.

Yuri lo que está buscando es tener un equilibrio en su vida profesional y personal por lo que está considerando bajar el ritmo: “Sí, yo creo que este año es el año en que voy a decir ya no quiero hacer esto, replantear tal vez. Replantear sí, porque sí lo siento, yo creo que hay momentos en la vida en que las circunstancias te dicen ‘ya’”, añadió.

