Yuri no protagonizó telenovela porque se iba a reencontrar con su ex: “Lo hago y luego me ando divorciando”

Yuri, conocida por su exitosa carrera musical y por su paso en el mundo de las telenovelas en los años 90, reveló recientemente que su esposo le tiene prohibido regresar a las telenovelas, luego de un pacto que hicieron al casarse.

En una reciente entrevista, Yuri explicó que su esposo, Rodrigo Hernán, no aprueba que ella participe en escenas de besos y situaciones románticas en una telenovela, incluso si se trata de una actuación.

El trabajo de los actores es retratar la ficción, pero esto no es argumento suficiente, por lo que al esposo de la cantante no le agrada verla con alguien más.

El pacto que hizo Yuri con su esposo y que le impide regresar a las telenovelas

A pesar de que su carrera se ha centrado en la música desde hace varios años, este 2024, se presentó la posibilidad de volver a protagonizar una telenovela, pero se vio obligada a rechazar la propuesta debido a un compromiso personal con su esposo.

Según la cantante, el productor José Alberto Castro, fue quien le ofreció el papel protagónico en la telenovela ‘Las hijas de la señora García’, un proyecto que actualmente está al aire y finalmente fue protagonizado por María Sorté.

Las hijas de la señora García iba a ser protagonizada por Yuri pero finalmente quedó María Sorté / Redes sociales

Yuri reveló que inicialmente aceptó la oferta y que estuvo en conversaciones para realizar un casting. Sin embargo, debido a su gira con Cristian Castro y a otros compromisos laborales, no pudo concretar la participación. “Me propuso el ‘Güero’ Castro, la novela que está haciendo ahorita María Sorté. Yo iba a ser la protagonista, me llamó para hacer casting, pero estaba yo con la gira de Cristian Castro y no pude”, explicó inicialmente.

Sin embargo, la razón principal por la cual Yuri rechazó el proyecto tiene que ver con un pacto que hizo con su esposo, Rodrigo Hernán, quien es pastor de una iglesia. La cantante contó que desde que se casaron, su marido le expresó que no quería que protagonizara telenovelas donde tuviera que besar a otros actores, incluso si se trataba de una escena actuada.

Yuri y su esposo tienen un acuerdo / Instagram

“Ya no voy a hacer telenovelas porque el marido no quiere que me bese con nadie y tiene razón, los besos esos de que son de actuación, ¡cuernos!, usted siente que la Virgen le habla… ya voy para 30 años casada. El marido me dijo, ‘vamos a pactar’, desde que nos casamos, ‘ok, yo te apoyo, te acompaño’, pero las telenovelas y eso de estarse agasajando y medio encuerada, no. Eso de que ‘es pura actuación’, la manga del muerto, señora, se siente”.

Y hasta recordó: “Cuando yo me besé con Chayanne sentí que la Virgen me hablaba, claro que en ese entonces estaba soltera”.

Yuri estuvo a punto de reencontrarse con su ex

Además, la cantante añadió que en este proyecto que pudo haber marcado su regreso a las telenovelas, participa el actor Guillermo García Cantú, con quien tuvo un romance en el pasado.

“Yo me besuqueé con Guillermo García Cantu, él era mi novio, anduvimos en (la ‘telenovela) ‘Volver a empezar’ y dije ‘¿qué tal si yo hago el papel de María Sorté y luego me ando divorciando?’”, dijo con su característico sentido del humor.

Por último Yuri expresó que ya tuvo la oportunidad de ver capítulos de la telenovela que pudo haber protagonizado y elogió el trabajo de María Sorté: “Mi mánager le dijo que no (podía hacer la telenovela), ‘tenemos la gira con Cristian Castro’… pero ya cuando veo a María Sorté, digo era para ella, tremenda actoraza”, finalizó.

