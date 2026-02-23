Exhibirán a Eduardo Verástegui en documental ¿destaparán su lado oculto? Detrás de sus rezos: “Habrá pruebas”

A Eduardo Verástegui no solo se le recuerda por su trayectoria en las as múltiples polémicas mediáticas que él mismo ha generado al opinar sobre temas como la comunidad LGBTQ+, el aborto, la religión y ahora hasta los therians.

Afortunadamente, Eduardo Verástegui se encuentra bien / Facebook: Eduardo Verástegui

¿Qué detalles se tienen hasta ahora sobre el documental de Eduardo Verástegui?

Platicamos con Adrián Escobedo, quien planea producir un documental sobre Eduardo y sacar a la luz datos del actor que nadie conoce. “Es una investigación que nadie ha hecho. Vamos a desenterrar la adolescencia y juventud de Eduardo Verástegui, una etapa que pocos conocen y de la que no se han atrevido a hablar. El objetivo de este documental es saber por qué Eduardo tiene guardado en el cajón del olvido todo eso. ¿Por qué ahora habla de la religión, de la comunidad LGBTQ+, el aborto y de años sin se...? Hay capítulos de su pasado que lo unen con su discurso actual, y lo vamos a descubrir”.

Dijo que ha localizado a las personas que tuvieron un propósito y un significado en la vida de Eduardo. “Buscamos testimonios, relatos y vivencias que hasta ahora han permanecido en silencio. En este documental saldrá la verdad detrás de un personaje que dice ser ‘religioso’. Tenemos a más de 10 personas dispuestas a contar su versión de los hechos, experiencias que marcaron una etapa clave de su vida. Gracias a eso entenderemos su presente”.

¿Quién financiará el documental de Eduardo Verástegui?

Se ha creado una página para recaudar donativos llamada ‘Eduardo Verástegui: El documental’. Adrián comentó lo qué harán con el dinero recaudado: “Viajaremos a Xicoténcatl, Ciudad Mante y Tampico, lugares donde todo comenzó. Escarbaremos su origen, donde nacen las historias que después se intentan borrar. Caminaremos las mismas calles, hablaremos con quienes lo conocieron antes de la fama”.

Con dichos testimonios pretende lograr conocer la ‘frustración’ y el ‘enojo’ del actor hacia el mundo en general. “Queremos entender cómo es que ese joven se convirtió en el hombre que hoy lanza mensajes de odio contra personas de la comunidad LGBTQ+, como Wendy Guevara. O cuando recientemente criticó a Bad Bunny solo por ser elegido para cantar en el medio tiempo del Super bowl. Este documental les sorprenderá”.

“El proyecto contará con pruebas de su pasado que nunca se han escuchado públicamente, además de relatos que recorren las calles de su pueblo, entre gente que lo conoció. No se imaginan lo que viene. Cuando todas esas piezas estén juntas, sacaremos toda la verdad. Se tocarán temas como la homosexualidad, la prostitución y muchas cosas”.

Y no descarta la posibilidad de que se unan famosos al documental. “Si alguna figura pública aparece, lo hará bajo su propia responsabilidad y decisión. Estamos abiertos a escuchar a famosos que den su opinión, que se apunten. Con gusto tienen nuestras cámaras”.

Eduardo Verástegui documental / Archivo TVNotas, redes sociales e internet

¿Por qué buscan hacer un documental sobre el actor Eduardo Verástegui?

Mencionó que Eduardo, aparentemente, no ha sido del todo sincero y amenazó con sacar pruebas nunca vistas. “Lamentablemente, él es una figura que hoy genera odio entre los mexicanos. Ataca a medio mundo a través de entrevistas y redes sociales. Y no es posible que sigamos con las manos cruzadas sin hacer nada. Cuando alguien decide señalar, juzgar o atacar públicamente a un grupo, es inevitable que surjan preguntas. Al comenzar a investigar, encontramos historias sorprendentes que merecen ser sacadas a la luz. Y eso que hemos tocado muy poco de su pasado. Es un hombre que ha demostrado ser doble cara”.

En 2020, Eduardo aseguró que ya tenía 16 años rezándole al Santo Rosario, y ahora Adrián señaló que detrás de su catolicismo existe un lado turbio. “No me ha hecho nada. Hemos coincidido en eventos y tenemos conocidos en común, pero lo más importante es que conocemos a los que formaron parte de su pasado y de los que abusó. En pocas palabras, daremos voz a toda esa gente. Eso nos ha permitido entender que, detrás del personaje público, hay una historia que nadie conoce. Le gusta señalar a los demás, ¿no? Es momento de que ahora él sea el señalado. El público verá lo que ha ocultado entre sus entrevistas y rezos”.

Al preguntarle sobre si cuenta con protección legal en caso de que Verástegui interponga una demanda, dijo: “Cuando una historia es vivida por personas reales, nadie puede impedir que decidan contarla. Los testimonios que aparecerán en el documental son voluntarios y corresponden a experiencias personales. Algunos participantes eran menores de edad en aquel entonces. Hoy, como adultos, han decidido hablar. Nuestro trabajo es documentar”.

“Este proyecto se desarrolla bajo criterios de periodismo de investigación, con respaldo documental y revisión legal. Nos ampara la libertad de expresión y el derecho a informar sobre hechos de interés público. Cada testimonio se presenta como tal: Declaraciones personales de quienes decidieron participar”.

Resaltó la importancia de las donaciones para que se pueda llevar a cabo esta producción. “Somos una productora independiente. Creemos que cuando alguien decide convertirse en una figura pública, atacando fuerte a cierta parte de la población, y con tanta falsedad, su historia también merece ser contada”.

Eduardo Verástegui quiere ser sacerdote. / Instagram: @eduardoverastegui

¿Eduardo Verástegui y Ricky Martín tuvieron una relación sentimental?

Resaltó la importancia de las donaciones para que se pueda llevar a cabo esta producción. “Somos una productora independiente. Creemos que cuando alguien decide convertirse en una figura lo sabe. Ricky se lo llevó a vivir con él a su casa de Miami. Aunque, déjenme decirles, que ellos ya no se hablan, pero Ricky jamás ha dicho algo. Nadie se lo ha preguntado en entrevistas. Es más, ni su nombre se ha escuchado mencionar. Ojalá que ahora que viene de gira a México se lo pregunten, porque sí vivieron algo bonito y a todos nos gustaría saber la opinión de Ricky sobre esta relación. Ojalá no lo niegue”.

Eduardo Verástegui y Ricky Martín / Archivo TVNotas, redes sociales e internet

¿Qué otros escándalos han rodeado a Eduardo Verástegui?

Feb. 2026: Se fue en contra del cantante Bad Bunny tras ganar los premios Grammy 2026 y presentarse en el Super Bowl.

Oct. 2024: Eduardo generó controversia por arremetir contra Wendy Guevara, tras expresar su deseo de ser mamá

Feb. 2025: Eduardo desmitió a quienes han dicho que tuvo un supuesto pasado romántico con Ricky Martín.

Bad Bunny / Redes sociales, Archivo TVNotas e Internet

¿Quién es Adrián Escobedo?

Adrián Escobedo es cineasta



En 2001 agresó de la Universidad de Morelos, especializado en Cinematografía у enfocado en la documentación de historias con impacto social. Ha orientado su trabajo hacia la exploración de realidades complejas у narrativas humanas que generan reflexión en la sociedad contemporánea.

Ha desarrollado proyectos e investigaciones en distintos contextos culturales, incluyendo Bolivia, así como en los estados de California y Arizona, donde ha radicado y profundizado en trabajos de campo vinculados a procesos sociales y documentales.