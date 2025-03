Eduardo Verástegui rompe el silencio sobre su orientación sexual ¿Tuvo un romance con Ricky Martín?

El actor Eduardo Verástegui y Ricky Martin desataron rumores de sostener una relación amorosa en el pasado. Esto, por una foto que circula de ellos juntos en su juventud. Ahora, el famoso aclaró las especulaciones sobre su orientación sexual.

Eduardo ha estado envuelto en fuertes polémicas con algunas personalidades de la industria del espectáculo por ideas consideradas de extrema derecha e intolerantes con la diversidad sexual. Actualmente, causó revuelo por despotricar en contra de Wendy Guevara y Karla Sofía Gascón, a quienes llamó “señor” solo por identificarse como mujeres trans.

¿Qué dijo Eduardo Verástegui sobre su orientación sexual?

Eso no es todo, Eduardo Verástegui también protagonizó una fuerte discusión con Poncho Herrera en ‘X’. Esto inició porque el protagonista de ‘RBD’ le llamó “señora”, luego de que se señalara a Verástegui de hacer el saludo nazi. Aunque, la guerra de declaraciones cesó, usuarios en redes sociales llenaron de críticas al exactor y ahora político, de 50 años.

La mayoría de los cibernautas señalaron que Eduardo es “hermana”. Esto en alusión a que le gustan los hombres. Incluso, revivieron la polémica en la que estuvo envuelto por su supuesto romance con Ricky Martin.

Eduardo Verástegui y Poncho Herrera discuten en ‘X’

Con respecto a estos malos comentarios, Verástegui rompió el silencio y, mediante su cuenta oficial de ‘X’, se sinceró sobre estos rumores. Aseguró que él siempre ha sido un “libro abierto” y nunca ha mentido sobre su orientación sexual.

“Para aclarar los malos entendidos, la difamación y la calumnia en mi contra. Mi vida es un libro abierto. He compartido mi testimonio de vida miles de veces y siempre he dejado claro quién fui antes de mi conversión, que ocurrió hace 23 años, gracias a Dios. Antes vivía en una burbuja donde reinaban el ego y la soberbia. Veía a las mujeres como objetos. Les falté el respeto a muchas. Mentí, fui infiel y creí en la mentira de que el verdadero hombre era el mujeriego.” Eduardo Verástegui

El famoso dejó claro que retomó la fe católica para mejorar como persona. Sin embargo, no está de acuerdo con respecto a las calumnias que se dicen de él.

Eduardo Verástegui aclara los rumores sobre su supuesto romance con Ricky Martin

En cuanto a las especulaciones sobre que tendría una relación amorosa con Ricky Martin, Eduardo Verástegui aclaró que la gente se ha encargado de manipular la verdad sobre la fotografía en la que se le ve con el cantante. Incluso, remarcó que en toda su carrera se ha tomado fotografías con miles de personas.

“Sobre las fotografías y la manipulación de la verdad. Pretender que salir en una foto con alguien significa avalar todo lo que esa persona hace es infantil, inmaduro y tramposo. En mi carrera, me tomo fotos con quien me lo pide; jamás le he negado una foto a nadie”, dijo Eduardo.

Ricky Martín y Eduardo Verástegui / X

“Salir en una foto con Ricky Martin después de un concierto que dio en México hace 30 años, en un backstage donde estaban otros artistas y ejecutivos de Sony Music, disquera que nos representaba en ese entonces, y donde incluso también posaba Francisco Zorrilla, en una imagen tomada por el fotógrafo de la revista Eres, no prueba absolutamente nada más que lo que es: una simple foto. Por cierto, una foto que después los perversos difamadores editaron y de la que eliminaron a Francisco Zorrilla”. Eduardo Verástegui

Finalmente, remarcó que todos los ataques que ha recibido son una estrategia para difamarlo y desacreditar su trabajo y su persona: “Las historias que han inventado sobre mí, incluyendo aquellas que me relacionan con Ricky Martin, etc., son completamente falsas”, remarcó.

Al momento, Ricky Martin no se ha pronunciado con respecto a los rumores que lo enredan sobre un supuesto amorío con Eduardo Verástegui. ¿Lo recordará?

