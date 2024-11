Eduardo Verástegui le responde a Montserrat Oliver tras recomendarle “un psiquiatra” por criticar a Wendy

Eduardo Verástegui vuelve a dar de qué hablar en redes sociales. El polémico actor arremetió contra Montserrat Oliver, luego de que ella despotricara en su contra por el comentario sobre Wendy Guevara y hasta pusiera en duda su salud mental.

Recordemos que todo esto comenzó después de que Verástegui se refiriera a Wendy como “un hombre” tras el triunfo de Mario Bezares en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’.

A través de X (antes Twitter), respondió a una publicación en la que felicitaban a Mario Bezares por haber sido el primer hombre en ganar la competencia: “¿No es el segundo? Hasta donde yo sé, ese programa lo han ganado puros hombres”, expresó.

A raíz de todas las críticas que recibió por su comentario, el famoso se defendió diciendo que solo estaba “expresando una verdad innegable”.

¿No es el segundo? Hasta donde sé, ese programa lo han ganado puros hombres. https://t.co/CSv0M4eK7Z — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 1, 2024

Te recomendamos: Montserrat Oliver explota contra Eduardo Verástegui por comentario a Wendy: “Que vaya al psiquiatra”

Montserrat Oliver arremete contra Eduardo Verástegui

Poco después de esto, Montserrat Oliver expresó su desagrado por Eduardo y le recomendó ir a un psiquiatra que lo ayudara a dejar de meterse en vidas ajenas.

“Ah, ese hijo de la fregada ni me lo mencionen. ¿Quién es ese id...? Que él vaya a un psiquiatra y que se meta en sus asuntos y no en los de los demás. Es que así se curan en salud”, indicó en un encuentro con los medios.

Incluso insinuó que, probablemente, el también excantante debe tener alguna frustración en su vida, siendo esa la razón por la que se la vive “criticando” a los demás: “Claro, se ha de estar privando”, señaló.

Montserrat Oliver / Instagram: @montserrat33

Te podría interesar: Wendy Guevara responde a comentarios de Eduardo Verásteguí en ¡Siéntese quién pueda!: “Engrandece mi ego”

Eduardo Verástegui le responde a Montserrat Oliver

Mediante su cuenta de X Verástegui compartió las declaraciones de Montserrat Oliver junto a un mensaje afirmando que los “verdaderos enfermos” son aquellos que “creen que las trans son como mariposas y que los hombres con peluca y cirugías son mujeres”.

Incluso, le ofreció pagarle un psiquiatra a ella y a todos los que “promueven este tipo de ideologías”.

Eduardo Verástegui “Oye @Montserrat33, los que tienen que ir al psiquiatra son los que creen que las trans son como mariposas y que los hombres con peluca y cirugías son mujeres. Si tú crees eso, te pago la consulta, es más, llévate de una vez a todos los activistas que promueven ideologías que le abren las puertas a la p… YO LES PAGO LOS TRATAMIENTOS”.

Si bien la presentadora no ha respondido, los comentarios de Eduardo generaron mucho debate en redes sociales. La gran mayoría le pidió respeto para la comunidad trans.

Oye @Montserrat33 , los que tienen que ir al psiquiatra son los que creen que las trans son como mariposas y que los hombres con peluca y cirugías son mujeres.



Si tú crees eso, te pago la consulta, es más, llévate de una vez a todos los activistas que promueven ideologías que… pic.twitter.com/oz7Dx4l8yf — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) November 1, 2024

¿Qué ha dicho Wendy Guevara sobre los comentarios de Eduardo Verástegui?

En su momento, Wendy Guevara dejó claro que no le interesaban los comentarios de Eduardo Verástegui, a quien dijo no conocer. No obstante, admitió sentirse sorprendida de que celebridades con gran trayectoria hablaran de ella.

“Al señor yo no lo conozco, y a mí me encanta, y me da mucha satisfacción, me engrandece mi ego, en verdad, que personas que yo no conozco, y que según (dicen) son conocidas de hace mucho, hablen de mí y me tomen en cuenta. Eso para mí es un halago”, declaró Wendy en un encuentro con los medios.

Mira: Tunden a Eduardo Verástegui por comentario hacia Wendy Guevara: “Qué asco”