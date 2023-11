Zafarrancho por Eduardo Verástegui al escuchar el nombre de Ricky Martin en los Premios Alma 2023

Eduardo Verástegui, actor, llegó a la entrega de los Premios Alma 2023, donde provocó tremendo zafarrancho con la prensa.

Luego de platicar con los medios en la alfombra roja de sus proyectos con miras a contender como candidato independiente por la presidencia de México en 2024, fue cuestionado de una supuesta relación con el cantante Ricky Martin que habría tenido en el pasado y solo se limitó a responder que se centraría en su proyecto cinematográfico relativo a hacer conciencia de la trata y explotación de las personas menores de edad y cómo proteger a las infancias.

Francisco Mancera

“Solo vamos a hablar de la protección de los niños, porque muchas de las personas que realmente quieren desacreditar o cambiar el mensaje, muchos seguramente son parte de la industria de la ped0fili4. Son personas que no les interesan los niños. Yo he decidido solo hablar de lo que me interesa y de proteger a los niños”. Eduardo Verástegui

De inmediato, el actor y productor de cine intentaba retirarse de la alfombra ante la lluvia de preguntas de la prensa. Eduardo se dirigió hacia la salida aunque por una puerta equivocada, mientras que los medios lo seguían cuestionando sobre supuestas reuniones homosexuales a las que habría asistido y sobre la supuesta relación con Ricky Martin. Ante esto, el actor evadía las respuestas y decía a la prensa que no se fueran a lastimar o a caer, puesto que en el salón que se metió había algunos muebles.

Francisco Mancera

Las preguntas de la prensa no cesaban y Eduardo sólo respondía: “Gracias, estoy tratando de ganarme la confianza de los que no me conocen. Es un trabajo duro. No es fácil”, en tanto seguía caminando en busca de la puerta correcta para alejarse de los medios.

De nuevo la prensa lo cuestionaba acerca de su pasado y de otros temas que involucran a niños, dada la temática de su reciente película “Sound of freedom” relativa a la explotación y trata de personas menores de edad, pero Eduardo sólo contestaba: “Con cuidado, no se vayan a lastimar. Lo más importante es luchar por la libertad de los niños. Vamos juntos, juntos somos más fuertes. Los quiero mucho a todos. Saludos a sus familias. Dios los bendiga, ánimo”.

Francisco Mancera

Finalmente, el actor logró encontrar la puerta de entrada al evento y se metió al salón donde fue la entrega de los Premios Alma 2023, a los que asistió como invitado.

A esta entrega llegaron algunos famosos como Karla Pineda, Carla Estrada, Federica Quijano, entre otros. También asistieron algunos políticos que fueron galardonados esa noche en un hotel de la Avenida Reforma en la CDMX. En total se entregaron 40 reconocimientos a gobernadores, legisladores, empresarios, periodistas y figuras del espectáculo por su trayectoria y trabajo social Los Premios Alma 2023 son organizados por la Asociación de Municipios de México.