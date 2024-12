Eduardo Verástegui se va contra Wendy Guevara y sus deseos de ser madre

Eduardo Verástegui ha vuelto a generar controversia con sus declaraciones, esta vez al arremeter contra Wendy Guevara y su deseo de convertirse en madre.

En su cuenta de X, el actor calificó de “aberrante” la posibilidad de que la influencer tenga un hijo, señalando que, en caso de lograrlo, “sería padre, no madre”.

Estas afirmaciones han desatado un debate en redes sociales. Internautas han expresado opiniones encontradas sobre la maternidad en la comunidad transgénero.

Wendy Guevara desea ser madre y ya sabe cuándo y cuál es el método que usaría

En el pasado, Eduardo Verástegui ya había hecho comentarios críticos hacia Wendy Guevara, insistiendo en que “decir la verdad no es faltar al respeto”, en referencia a su identidad de género.

Ahora, reaccionó a las palabras que Wendy compartió sobre su intención de ser madre incluso si tiene que buscar a una mujer para lograr su cometido.

Verástegui no tardó en responder, utilizando su plataforma para expresar su descontento:

“Los niños no son juguetes o productos que puedas intercambiar como si fueran objetos de tu propiedad. En su caso, si este vato llega a tener un hijo, sería padre, no madre. Los caprichos de los hombres tuneados no tienen por qué pagarlo los más inocentes de nuestra sociedad”, escribió Verástegui, acompañado de una foto de Wendy.

El político también criticó a los medios de comunicación que, según él, promueven estas ideas: “Propagan una ideología aberrante que tenemos que erradicar de la educación, de la cultura y de cada rincón del país”, añadió.

Eduardo Verástegui vs Wendy Guevara: Opiniones divididas en redes sociales

Las palabras de Verástegui provocaron una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros defendieron a Wendy Guevara y su derecho a decidir sobre su vida y su maternidad. Comentarios como:



“Me causa risa estas mentes retrógradas”,

“Cuando los ‘provida’ como tú tengan un plan real para garantizar que los niños en orfandad no sufran, entonces hablamos”,

“ Suena envidia…”,

Suena envidia…”, “Ya suelta a Wendy!!!!y a los tuneados , ni que tú les pagarás , se me hace que el que le trae ganas pero de otra cosa eres tú, inche closetero”.

Por otro lado, quienes apoyaron a Verástegui destacaron la importancia de preservar lo que consideran “valores tradicionales”. Frases como “Viva la familia” y “Los niños necesitan una madre y un padre reales” también se pudieron ver en las redes, evidenciando la polarización del tema.

El silencio de Wendy Guevara ante los comentarios de Eduardo Verástegui

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha respondido directamente a los comentarios de Eduardo Verástegui. Sin embargo, sus seguidores esperan que pronto aborde el tema. La influencer ha demostrado en el pasado su habilidad para manejar críticas con humor e inteligencia, por lo que su posible reacción mantiene expectantes a sus admiradores.