Wendy Guevara no descarta hacerse la vaginoplastía para terminar su transición

Wendy Guevara se ha convertido en la reina de la publicidad de importantes marcas en redes. La más reciente fue para el labial de MAC. Platicamos con la influencer en exclusiva para TVNotas y nos reveló si se quitará los testículos o recurrirá a la vaginoplastía para concluir su transición de sexo.

“Cuando tenía doce años había un programa, Desde Gayola, donde salía Alejandra Bogue. Yo decía, ‘Quiero ser como ella’. Empecé mi transición cuando me puse peluca. Usé hormonas a mis 16 años, pero me automediqué. Ahora les digo en las redes que existen doctores que balancean tus hormonas para que no tengas un descontrol. Yo me equivoqué. Me empecé a sentir mal. Lloraba de todo”.

Y añadió: “Hay chicas trans que se han quitado los testículos para dejar de producir testosterona. Te vuelves más femenina, la masa muscular baja. Pero todo debe ser bajo supervisión médica. No lo quito de mis planes de vida. Algunas se han hecho la vaginoplastía y son sumamente normales. Me han contado que sí tienen placer sexual. No sé si me mientan. Necesito probarlo para hablar. Tu cuerpo y tu mente lo resienten. Por eso es importante un acompañamiento psicológico. A ver qué decido. Pero no me cambiaría oficialmente el nombre. Si un día me dicen ‘Luis’, yo feliz volteo y saludo”

¿Wendy Guevara quiere ser mamá?

Sobre si quisiera tener hijos, esto nos respondió: “Sí, me gustaría tener hijos. Así que, si me quito los testículos, antes congelaría mis espermas. Aunque, ahorita, lo que me interesa es trabajar mucho porque, si tengo un hijo, no quiero que le falte nada”.

Wendy Guevara ha sido contratada por varias marcas de maquillaje

Te recomendamos: Poncho de Nigris y Marcela Mistral tiran la casa por la ventana para celebrar los dos años de su hijo

¿Wendy Guevara se quiere casar?

“No me casaría. Soy de pueblo y bien pu7a. Me encanta el sexo, hacerlo tres o cuatro veces al día. Ahora me sobran pretendientes. Me como a los que se me antojan. Ya soy un poco más exigente porque la que paga, manda”.

“Yo vivo en Guanajuato y aquí rento con Nicola y Agus. Me arrepentí de no estar en El amor no tiene receta, pero tenía muchos compromisos. Coco es espectacular. Nico me habla muy bien de ella. Como quiera, yo me he dado más besos con él, y en la casa lo tengo siempre en calzones”.

“Estoy invirtiendo en bienes raíces. Compré una segunda casa y voy por la tercera. Mis papás están muy contentos. Los puse a cobrar las rentas y un negocio de abarrotes”.

“Desde que me empezó a ir bien en redes sociales, no entran nuevas amistades a mi vida. Me quedo con mi gente de cuando no tenía para un taco y me lo daban. Con los nuevos conocidos convivo, pero mantengo mi distancia”.

Wendy Guevara se mantiene fiel a sus amigos

Checa: Más pleitos en LCDLF: una integrante del cuarto Tierra podría demandar a otra habitante

Wendy Guevara y sus próximos proyectos

También nos habló de los proyectos que tiene en puerta, entre ellos, el programa Ponchendy y el exitoso Resulta y resalta.

“Ser más famosa es un arma de dos filos, porque con el cariño, el hate también crece. Tuve que ir con el psicólogo. Hay que saber manejar las cosas. Aprendí que no hay crítica mala”.

“Estoy muy agradecida con las marcas que me han buscado. Quiero que la gente vea que las chicas trans, los gays, podemos hacer lo mismo que los heterosexuales. Que MAC sea inclusiva está genial. A la comunidad, el maquillaje nos fascina y enloquece. Marcas como la de las sopas han sido conservadoras, pero ahora son de mente abierta. Antes veías a la señora en su cocina, con su familia. Ahora, a una chica trans”, finalizó.

Para más notas como esta, te invitamos a consultar el número más reciente de tu revista TVNotas. ¡Suscríbete!

Mira: Madonna agradece a sus fans con show gratuito y masivo en Brasil

foto