Esposo de Gloria Trevi se lanza vs. Eduardo Verástegui tras comentarios contra a la cantante por apoyar a Bad Bunny

El pasado domingo 8 de febrero del 2026, se llevó a cabo el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde se presentó el show de medio tiempo por el cantante puertorriqueño Bad Bunny. Uno de los espectáculos más esperados del año.

Entre las celebridades que lo elogiaron y mostraron su apoyo, fueron:



Maluma,

Rosalía,

Ricky Martin,

Lady Gaga,

Nick Jonas,

Shakira,

Jennifer López y

Gloria Trevi.

Bad bunny se presentó en el medio tiempo del Super bowl 2026. / IG

¿Qué dijo Gloria Trevi sobre el show de medio tiempo de Bad bunny en el Super Bowl LX?

Lo que más creó controversia fue el mensaje de felicitación de Gloria Trevi a Bad Bunny, ya que, a través de su cuenta de ‘X’, escribió:

“Puerto Rico brilla mundialmente en el Super Bowl; el deporte y la música harán vibrar alto al mundo, como debe de ser, @sanbenito, sé que vibraremos alto”, se lee.

Como era natural, la mayoría de los usuarios celebraron las palabras de la intérprete de ‘Esa hembra es mala’. Sin embargo, Eduardo Verástegui mostró su descontento ante dicha felicitación.

Así lo dijo Gloria Trevi:

Puerto Rico brilla mundialmente en el Super Bowl, el deporte y la música harán vibrar alto al mundo, como debe ser 👏🏻🙏🏻❤️ @sanbenito 🏈

Sé que vibraremos alto 🙌🏽✨ — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) February 8, 2026

¿Qué respondió Eduardo Verástegui a la felicitación de Gloria Trevi a Bad Bunny por el Suber Bowl 2026?

Ante esto, el actor Eduardo Verástegui intentó opacar la felicitación y arremetió contra la cantante mexicana y no contra los demás.

A través de su cuenta oficial de X, el actor escribió:

“No, Gloria. Puerto Rico brilla mundialmente a pesar del ‘Conejito malo’. Lo que tu ídolo hace es basura muy tóxica y no vale la pena ni arrobarlo. ¿Sanbenito? Por favor, Gloria, con todo respeto, deja de trata-r … de llamar la atención”.

Así lo dijo Eduardo Verástegui:

Eduardo Verástegui criticó la felicitación de Gloria Trevi a Bad Bunny. / X

¿Cómo reaccionó el esposo de Gloria Trevi a la crítica de Eduardo Verástegui por su felicitación a Bad Bunny?

Lo anterior no pasó desapercibido por Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, quien reaccionó en su cuenta de ‘X’ y le contestó a Eduardo Verástegui.

Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, la defiende de los comentarios de Eduardo Verástegui. / IG

“Eduardo Verástegui, verdadera y triste sorpresa, tu comentario sumamente doloso y direccionado hacia mi esposa Gloria Trevi. Muy incongruente con los valores religiosos que profesas. #LaMúsicaUne San Benito #MenosOdio #HermanosenCristo que no te usen!”, se lee.

Dimes y diretes que ocasionaron la división del público en el que mostraron su apoyo incondicional a la cantante; en cambio, a Eduardo Verástegui lo han funado en redes por sus inconsistencias y el ataque a una artista muy querida en Latinoamérica.

Así lo dijo el esposo de Gloria Trevi: