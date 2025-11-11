Exnovio de Juan Gabriel se pronuncia; ¡Asegura que el documental es para limpiar la imagen de Iván Aguilera!

Hace 2 semanas se estrenó a nivel mundial el documental Debo, puedo y quiero de Juan Gabriel, donde se habla de la vida pública y privada del intérprete, con imágenes y audios que nunca se habían expuesto. Este trabajo fue realizado por María José Cuevas y autorizado por Iván Aguilera, hijo y apoderado del legado del ‘Divo’.

¿Qué opina Santaella, exnovio de Juan Gabriel, sobre el documental Debo, puedo y quiero?

Tras el estreno, Santaella habla claro y considera que lo visto en los 4 capítulos, que incluyen entrevistas exclusivas y material inédito, no refleja al verdadero Juan Gabriel, ni mucho menos a Alberto Aguilera, la persona:

“ Es la primera entrevista que doy sobre este tema. Sé que lo grababa todo. Hasta en eso era visionario. Él quería hacer su propio reality , pero no le dio tiempo. Esa es la verdad. En cuanto a la serie, para mí, para Santaella, deja mucho que desear ”.

“Él hizo mucho como artista y lo documentó todo. A mí me consta. Siempre llevaba un camarógrafo a todos lados. Grababa, literal, desde que abríamos los ojos hasta conversaciones súper privadas con abogados, temas de demandas, problemas y más. No salió nada de eso. La parte de que yo no estaba, que no existía por la edad, refiriéndome a la infancia, siento que está adaptada a como él la quiso contar. Es muy respetable, pero si vas a hacer un documental de todo lo que has vivido, lo bonito y todo, también hay que contar el otro lado. Siento que este documental es más para limpiar la imagen de Iván que para alzar la imagen de Juan Gabriel”.

Te puede interesar: Ellos son los hijos de Juan Gabriel: ¿Quién se quedó con la herencia del ‘Divo de Juárez’?

Santaella, exnovio de Juan Gabriel / Redes sociales

¿Cómo era la relación entre Santaella, exnovio de Juan Gabriel, e Iván Aguilera?

Asegura que, desde un inicio, no existió buena relación entre Iván Aguilera y él: “Al principio era un chico a todo dar, pero luego cambió. Le quedó grande Juan Gabriel. Hasta la fecha va a hacer 10 años y mira cómo ha manejado el legado. No se ha podido hacer nada. Yo no estoy peleado con Iván, solo que no tenemos contacto. El día que en verdad salga todo lo que él hablaba, cómo se expresaba y como él era, ese día será distinto”.

Sobre si Juan Gabriel tuvo contacto con los supuestos hijos que tuvo después, compartió: “A los únicos hijos que conocí fue a los 4 que presentaba de manera oficial. Los demás hijos que salieron después no tengo ni idea”.

Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, y su esposa Simona / Netflix, Secretaría de Cultura, Alejandro Isunza y archivo TVNotas

Cuenta que hubo muchos momentos en la vida de Juanga que no retomaron: “Hay temas que no se han tocado, como la caída que tuvo en el escenario (Houston, Texas, 2005). Eso fue mundial y todo se documentó. De hecho, el camarógrafo iba en la ambulancia. Los días en el hospital. ¿Por qué de eso no se sabe?”.

Tal vez te interese: ¿Juan Gabriel y María Félix fueron algo más que amigos? Revelan llamada donde ella lo llama “¡Mi Alberto!”

Santaella e Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel / Netflix, Secretaría de Cultura, Alejandro Isunza y archivo TVNotas

¿Por qué Santaella, expareja de Juan Gabriel, no participó en el documental Debo, puedo y quiero?

Santaella asegura que sí le llegó la invitación para participar, pero que desde un principio se negó: “María José me invitó. No acepté, porque sabía que al final se iba a cortar y a poner todo a favor de él, y así ha sido. Ella me invitó en 2021 o 2022. También faltan personas esenciales, como el maestro Magallanes (amigo, compositor y arreglista por más de 40 años). Sé que tampoco quiso participar, porque con Iván no se ganó esa buena relación. Por eso mucha gente no aceptó. Como fan, me hubiera gustado ver el día a día de Juan Gabriel. No hay una imagen de él en algún camerino, sus vestuarios, las fotos y las canciones inéditas que dejó”.

En este trabajo no quedan claras las relaciones amorosas del cantante: “ Se habla de Paquito, que es un tipazo, porque lo conocí, pero si se va a hablar de eso, tampoco se cuenta que hubo más que una amistad (entre Paco y Juan Gabriel) . Entonces, como que todo es una mentira tras otra, a la gente que estuvimos pegados ahí claro que nos cuesta verlo. A ver, ¿por qué no cuentan por qué se enojó con Rocío Dúrcal (†)? Hasta donde yo tengo entendido, tampoco Shaila quiso participar, porque está muy sentida”.

Compartió algunos momentos que el propio Juan Gabriel le platicó: “La portada del disco Juntos otra vez fue un montaje. Eso me lo contó Alberto. ¿Por qué no cuentan (la verdad) si ya no está ninguno de los 2? Tampoco se habla de la relación con Agustín e Isabel Pantoja, cómo comenzó y cómo terminó, porque a mí me tocó. Cuando ella viene a cantar a Bellas Artes (2013), eso ya estaba roto. Fue una relación de interés profesional y de disqueras. La relación con Isabel de alguna manera fue para joder a Rocío. A mí me contó una versión completamente diferente a la que se ha dicho. Eso estaba más que roto. ¿Por qué no contarlo?”.

Mira: Juan Gabriel: A 8 años de su muerte revelan que dijo: “Me quieren matar” ¡Fuertes declaraciones!

Paco, presunto novio de Juan Gabriel, según Santaella / Netflix, Secretaría de Cultura, Alejandro Isunza y archivo TVNotas

¿Cuál fue la relación entre Santaella y Juan Gabriel?

Nos habló de cómo fue su relación con Juan Gabriel el ‘Divo’ que duró casi 10 años: “De 2007 a 2016 que estuve a su lado, su círculo (de amigos) era lo más cerrado. De hecho, esos años no fue cercano a sus hijos. Es más, que saquen fotos o videos de cuando estaban ya grandes. ¿Por qué se habla del papá joven y no del adulto? Solo hay imagen de la boda (de Iván) y de su graduación. Si hubieran puesto la parte de Alberto, lo hubieran sacado mucho llorando. Él estaba lastimado por la gente que lo había engañado. Primero su infancia. Después de Joaquín Muñoz, del daño que le causó. Eso sí se dice en el documental. Es la única verdad”.

“Yo tengo documentos de Navidad, cumpleaños, cuando estábamos solos. No existía relación con los hijos. Pocas veces los veía, porque ellos no querían. Yo estoy armando un proyecto en el que realmente veamos a Alberto, los viajes, lo que decía, lo que pensaba, cómo me propuso matrimonio, nuestra relación. Todo eso no se iba a decir ahí. Hay tantos silencios de tanta gente que en verdad eso que vimos no es nada. Por ejemplo, ‘Amor eterno’ no se la compuso a su mamá. Qué ganas en 2025 de contar esa mentira, cuando se sabe que fue a una pareja que tuvo en Acapulco”.

“El fan quiere ver cómo eran sus vestuarios, si calentaba la voz antes de los shows, si tenía algún ritual, cómo eran sus camerinos... A mí, como fan, qué me importa si Laura Salas era la madre de los hijos, para qué darle un capítulo entero. Con todo mi respeto, la serie no ha estado al nivel de un ‘divo’ como era él. Retomando el tema de su caída, ¿por qué no pusieron las imágenes de cuando no se quería tomar el medicamento? ¿Cuando le hizo un agujero al colchón y ahí guardaba las pastillas? La serie la hizo gente que no lo conocía”.

Proyección del concierto en Bellas Artes de Juan Gabriel / Netflix, Secretaría de Cultura, Alejandro Isunza y archivo TVNotas

A casi 10 años de su rompimiento con el intérprete, aún guarda muchas cosas de valor sentimental: “Me quedé con el anillo (de compromiso), de cuando me propuso matrimonio en España en 2009. Eso también está grabado. Me regaló la casa de Cancún. Tengo trajes de la época de Las Vegas, el vestuario con el diseñador de Michael Jackson. Conmigo fue muy espléndido. Me dio relojes, cadenas. Por él conocí países. Si algún día salieran esas imágenes, verían a un Juan Gabriel amoroso. Él mismo dejó por escrito, y eso lo tuvo que respetar la familia, que yo le cantara en Bellas Artes cuando partiera. Para mí fue muy heavy. Se callaron bocas. La gente no daba crédito que estuviera yo y no los que se hacían llamar sus ‘amigos’”.

Lee: Hijo de Juan Gabriel podría perder su herencia de 30 millones de dólares; los abogados lo buscan

Santaella y Juan Gabriel / Netflix, Secretaría de Cultura, Alejandro Isunza y archivo TVNotas

¿Por qué aparecen pocos artistas en el documental sobre la vida de Juan Gabriel?

En el documental, pocos artistas hablan de Juan Gabriel y pocos salen en los videos: “Él quiso y adoró a Isela Vega (†). No entiendo cómo le dan más protagonismo a Paquito que a la propia Isela. Hubieran sacado la parte más del artista, si no querían tocar la parte personal y la soledad que vivía. Cuando acababa los conciertos, estábamos completamente solos viviendo una realidad muy diferente a la que cuentan”.

“Con Juan Gabriel pasaron cosas maravillosas. Después vinieron otras no tan bonitas. La última plática que tuve con él fue un día antes de que falleciera y me felicitaba por un programa que acaba de hacer en España. Me pudo haber fallado como pareja, pero como amigo no. No nos faltó nada más por decirnos. El día que le canté en Bellas Artes se cerró un capítulo de mi vida. Agradecido por lo bueno y lo no tan bueno. Fue un aprendizaje”.

Finalmente, reveló que la muerte siempre estaba presente en la vida del ‘Divo’: “Como Juan Gabriel se fue muy realizado; como Alberto, más vació imposible. Él jugaba mucho con el tema de la muerte. Decía: ‘Ya me voy a desaparecer, vengan a verme’. No creía en doctores. todo era la orinoterapia o aspirina, que era la única medicina que tomaba. No dormía bien, no descansaba. Tomaba pastillas para dormir, porque sufría mucho de insomnio. Estaba cansado”.

Tal vez te interese: Juan Gabriel veía a un chamán y se protegía de alguien de su propia familia, revela Silvia Urquidi

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .