Ellos son los hijos de Juan Gabriel: ¿Quién se quedó con la herencia del ‘Divo de Juárez’?

La serie biográfica Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero ha reavivado el interés por la vida personal del ‘Divo de Juárez’. Disponible en Netflix, la producción promete mostrar aspectos inéditos del cantante, desde su carrera artística hasta los detalles de su familia. Entre las interrogantes más frecuentes de los fanáticos está conocer a sus hijos y qué caminos han tomado tras la muerte del ícono mexicano.

Lejos de los reflectores y la fama que lo acompañó por décadas, Juan Gabriel también tuvo una vida familiar que ha estado marcada por la atención mediática, especialmente en torno a la herencia y los derechos sobre su legado musical. Sus descendientes, tanto biológicos como adoptivos, han mantenido perfiles variados y han sido noticia por distintas razones desde su fallecimiento.

Juan Gabriel se reunía con su chamán / Archivo TVNotas

¿Cuántos hijos tuvo Juan Gabriel y quiénes son?

Juan Gabriel tuvo cinco hijos reconocidos, aunque la controversia ha rodeado la posibilidad de que existan otros descendientes no reconocidos. De estos cinco, Iván Gabriel Aguilera Salas es el único hijo biológico, fruto de su relación con Laura Salas. Los otros cuatro, Alberto Jr., Joan Gabriel, Hans Gabriel y Jean Gabriel, fueron adoptados por el cantante.

La atención mediática hacia estos hijos ha sido constante, tanto por su relación con el legado musical de Juan Gabriel como por algunos conflictos legales que surgieron tras su muerte. Mientras algunos han mantenido un perfil bajo, otros han buscado involucrarse en la música o en la administración del patrimonio familiar.

Juan Gabriel y sus hijos / captura de pantalla

¿A qué se dedican los hijos de Juan Gabriel?

Cada uno de los hijos de Juan Gabriel ha seguido un camino distinto. Iván Gabriel es actualmente el heredero universal y administrador del patrimonio y los derechos de autor del ‘Divo de Juárez’, manejando con discreción los asuntos legales y financieros.



Jean Gabriel Aguilera, uno de los hijos adoptivos, ha mostrado interés por la música, participando en homenajes a su padre y lanzando algunas producciones propias dentro del género urbano.

Por su parte, Alberto Aguilera Jr., el hijo adoptivo mayor, ha estado en el ojo público debido a problemas legales previos, aunque actualmente mantiene un perfil más reservado.

Finalmente, Joan Gabriel Aguilera y Hans Gabriel Aguilera han optado por mantenerse alejados de los reflectores, aunque se sabe que han tenido participación en temas relacionados con la herencia y el legado artístico de su padre. La vida personal de estos descendientes sigue siendo discreta, y gran parte de su aparición mediática ha girado en torno a cuestiones patrimoniales y homenajes musicales.

Actualmente, Iván Gabriel Aguilera Salas es el heredero universal de Juan Gabriel y el administrador del patrimonio artístico, derechos de autor y legado musical del cantante.

Juan Gabriel se protegía de su propia familia con ayuda de un chamán, revela Silvia Urquidi / Archivo TVNotas

¿Existen hijos no reconocidos de Juan Gabriel?

A lo largo de los años, han surgido rumores sobre supuestos hijos biológicos de Juan Gabriel no reconocidos oficialmente. Entre los nombres mencionados se encuentran Luis Alberto Aguilera y Joao Gabriel Alberto Aguilera, aunque hasta ahora no se ha confirmado legalmente su relación con el cantante. Estas especulaciones han alimentado debates en medios y redes sociales, pero la familia reconocida sigue siendo la que está registrada formalmente.

La serie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, dirigida por María José Cuevas, está disponible en Netflix desde octubre de 2025. El documental promete ofrecer una mirada íntima a la vida del cantante, incluyendo entrevistas, material personal y detalles inéditos de su carrera.

