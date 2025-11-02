Juan Gabriel fue abusado: documental de Netflix revela el secreto que nunca contó y destapa quién fue

El estreno del documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” en Netflix ha sacudido al público mexicano. A pocos minutos de iniciar el primer episodio, se revela uno de los pasajes más duros y desconocidos de la vida del Divo de Juárez: cuando fue víctima de abuso sexual. Esta revelación nunca fue mencionada en su serie biográfica “Hasta que te conocí”, ni en entrevistas o materiales previos sobre el artista, lo que convierte a este hallazgo en uno de los testimonios más impactantes sobre la vida de Alberto Aguilera Valadez.

Mira: Juan Gabrie se ponía vestidos y tacones de Lyn May, asegura la vedette

Juan Gabriel regresa con ‘Me nace del corazón’ / Redes sociales

¿De qué trata el documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” de Netflix?

La directora María José Cuevas y la productora Laura Woldenberg contaron en “Aristegui en Vivo” que el proyecto cambió radicalmente cuando la familia del cantante les mostró una bodega repleta de cintas, audios y documentos personales.

“Era una foto de una bodega completa con tapes embalados, empolvados, con hongos. Eran más o menos dos mil tapes” Laura Woldenberg

Cuevas, quien ya había trabajado con Netflix en “La dama del silencio: el caso de la mataviejitas”, se sumergió en lo que llamó “un caos organizado”. Durante dos años, digitalizó el archivo personal de Juan Gabriel, que incluía desde recibos de luz hasta contratos, pasando por grabaciones caseras y momentos íntimos fuera del escenario.

“Metíamos un casete y no teníamos ni idea qué íbamos a encontrar ahí” Laura Woldenberg

Lee: Actor de ‘Soñadoras’ afirma haber sido amante de Juan Gabriel: “Duré siete años y medio con él”

La directora María José Cuevas y la productora Laura Woldenberg.

¿Juan Gabriel fue abusado por un sacerdote? Netflix revela el secreto que nunca contó en su bioserie

Ni en su bioserie “Hasta que te conocí” se reveló lo que Netflix acaba de destapar: Juan Gabriel fue víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote cuando era adolescente. El ídolo mexicano, cuyo verdadero nombre era Alberto Aguilera Valadez, vivió una infancia marcada por el abandono, la pobreza y la injusticia, pero este nuevo documental muestra una herida que permaneció oculta por décadas.

A los 13 años, Juan Gabriel fue abusado sexualmente. Así lo revela el periodista y gestor cultural Alejandro Brito en el primer episodio del documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”.

“A los 13 años se vio en la necesidad de trabajar de mozo en casa de un sacerdote, el cual abusó sexualmente de él”, dice Brito en el minuto 15 del primer episodio.

Sin dar más detalles ni información, Alejandro sigue el relato de detenciones de Alberto Aguilera Valadez. Este testimonio, breve pero contundente, marca un antes y un después en la narrativa sobre el Divo de Juárez. Ni su bioserie ni sus entrevistas más íntimas habían tocado este tema.

Mira: ¿Juan Gabriel está vivo? El motivo por el que su CURP seguiría activa pese a llevar casi una década muerto

Juan Gabriel / Redes sociales

¿Cómo está estructurado el documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” de Netflix

Cada episodio de “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” muestra una etapa distinta de su vida, desde sus inicios en Ciudad Juárez hasta sus últimos años de vida. Aquí te contamos de qué trata cada uno:



Episodio 1: No tengo dinero

Narra cómo Alberto Aguilera pasó de las calles de Ciudad Juárez a los escenarios de la Ciudad de México, enfrentando detenciones injustas y trabajando desde muy joven en centros nocturnos.

Narra cómo Alberto Aguilera pasó de las calles de Ciudad Juárez a los escenarios de la Ciudad de México, enfrentando detenciones injustas y trabajando desde muy joven en centros nocturnos. Episodio 2: Debo hacerlo

Muestra el crecimiento de su fama y los conflictos con la prensa, mientras se prepara para su icónico concierto en Bellas Artes.

Muestra el crecimiento de su fama y los conflictos con la prensa, mientras se prepara para su icónico concierto en Bellas Artes. Episodio 3: Pero qué necesidad

Aborda la ruptura con su mánager María de la Paz y con Rocío Dúrcal, dos figuras clave en su carrera.

Aborda la ruptura con su mánager María de la Paz y con Rocío Dúrcal, dos figuras clave en su carrera. Episodio 4: Amor eterno

Relata sus últimos años, marcados por problemas financieros y de salud, pero también por colaboraciones memorables como la que tuvo con Natalia Lafourcade.

Mira: ¿Ahijado de Juan Gabriel confirma posibilidad de que el cantante esté vivo? “Yo nunca vi el cuerpo”

¿Cuándo y dónde ver el documental “Debo, puedo y quiero” y el homenaje a Juan Gabriel en el Zócalo?

El documental se estrenó el 30 de octubre de 2025 en Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia. Además, para conmemorar su legado, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la plataforma realizarán una proyección gratuita del concierto icónico de Juan Gabriel en Bellas Artes el próximo sábado 8 de noviembre de 2025, en el Zócalo capitalino.

El evento comenzará a las 20:00 horas, y se espera una asistencia masiva de fanáticos del Divo de Juárez. Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, ya que los accesos podrían saturarse rápidamente. Será una oportunidad única para revivir uno de los momentos más emblemáticos de la carrera del artista, ahora en una de las plazas más representativas de México.