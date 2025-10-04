¿Juan Gabriel está vivo? El motivo por el que su CURP seguiría activa pese a llevar casi una década muerto

La muerte de Juan Gabriel ha estado rodeada de polémica. A lo largo de los años, han surgido teorías de que realmente está vivo, pero escondido en alguna parte del mundo. Dicha especulación tomó fuerza luego de que, tras circular un video de un hombre muy parecido al cantante en un restaurante de París, los usuarios detectaron que su CURP sigue activa, ¿cuál es la razón?

¿De qué murió Juan Gabriel?

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, fue uno de los cantantes y compositores mexicanos más influyentes de los últimos tiempos. Éxitos como ‘El Noa’, ‘Abrázame muy fuerte’ y ‘Hasta que te conocí’, entre otros, se han convertido en clásicos mundiales, por lo que la noticia de su muerte causó mucha conmoción.

Fue el 28 de agosto de 2016 que se dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Estaba en medio de una gira por Estados Unidos cuando perdió la vida. La autopsia indicó que le había dado un infarto al miocardio.

Muchas personas sospechan que realmente sigue vivo debido a que nunca se mostró el cuerpo de manera pública. Y es que sus familiares decidieron cremarlo casi inmediatamente después de su muerte.

Asimismo, su exmánager, Joaquín Muñoz, ha dicho en múltiples ocasiones que el artista fingió su deceso y está escondido, buscando el mejor momento para “reaparecer”. Aunque esta versión ha sido desmentida por familiares de Juan Gabriel, el rumor no ha cesado.

Incluso, se reforzaron después del video que se viralizó recientemente, en el cual un hombre muy parecido a Juan Gabriel estaba sentado en un restaurante de París.

¿Juan Gabriel fingió su muerte? La razón por la que su CURP sigue vigente

Tras la viralización del video, se dio a conocer que la CURP (Clave Única de Registro de Población) de Juan Gabriel sigue activa, algo que, para muchos, sería la prueba fehaciente de que realmente está vivo.

No obstante, existe una explicación para esto. La CURP es la Clave Única de Registro de Población activa no siempre es señal de estar vivo. Cuando una persona muere, el Registro Civil emite el acta de defunción y los familiares deben notificar a la RENAPO (Registro Nacional de Población) de la defunción. Si no se hace, la CURP seguirá apareciendo como activa.

En el caso de Juan Gabriel, probablemente su familia no ha hecho esto, pues el cantante falleció en Estados Unidos. Cabe destacar que de acuerdo con el portal de RENAPO, es importante dar de baja la CURP para prevenir el robo de identidad.

¿Qué ha dicho la familia de Juan Gabriel sobre el video en el que supuestamente aparece vivo?

Hasta el momento, la familia de Juan Gabriel no se ha pronunciado ante el video del supuesto cantante vivo o la CURP. Sin embargo, recientemente, el ahijado del artista aseguró que su muerte estuvo rodeada de muchos misterios.

“Voy a confesar que el cuerpo no lo vi, y yo he aprendido algo, yo lo que no veo, no lo creo”, dijo en una entrevista con la prensa.

Las declaraciones del ahijado solo han reavivado aún más los rumores de que Juan Gabriel, supuestamente, sigue vivo.

