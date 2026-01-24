Juan Manuel Bernal pausa su carrera por delicado estado de salud, ¡se someterá a intervención!: “Duele mucho”

En 2025, vimos a Juan Manuel Bernal en la exitosa serie de Netflix ‘Nadie nos vio partir’. Este año volverá a la misma plataforma con otra serie estelar y se integrará al rodaje de una película. Después, pausará su carrera para atender una cuestión de salud: “Acabo de terminar de grabar una serie. Aún no puedo decir cuál, solo que es para Netflix y que se estrenará el 15 de octubre”.

Juan Manuel Bernal “Les puedo garantizar que, al igual que Nadie nos vio partir, será un suceso mundial. Estoy muy contento. Es muy pretencioso decir que nos va a ir igual, pero creo que sí. Es una historia bien padre con un reparto espectacular”.

Juan Manuel Bernal / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Cuál es el estado actual de salud de Juan Manuel Bernal?

De la película solo nos adelantó que es una historia situada en el siglo XIX, relacionada con una leyenda de Guanajuato. Luego de la filmación, Juan Manuel Bernal tendrá que someterse a una intervención en la espalda, porque sufre fuertes dolores, que solo logra disminuir con CBD (cannabidiol).

Juan Manuel Bernal “Tras hacer la película viene una pausa en mi carrera por una intervención en la espalda (crioterapia facetaria, un tratamiento mínimamente invasivo que utiliza frío controlado para bloquear las señales nerviosas que transmiten el dolor). Tengo problemas con las lumbares por muchas razones, como accidentes en las filmaciones”.

“No va a ser una cirugía. Será una intervención. Ya a vi muchos doctores. Estoy un poco delicado, por eso ando fajado. La cinturita no es verdad: Es una faja que traigo, porque me duele mucho la espalda”, expresó.

Por muchos años nadó para tratar de controlar los dolores, pero al dejar de hacerlo empeoró la situación: “Paré de nadar, ahí estuvo el error. Los que lo hacen, no paren. Yo lo hice por ‘güey’.

Juan Manuel Bernal / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Qué dice Juan Manuel Bernal de su “intervención”?

“Extraño la natación. Mi espalda estaba fuerte. Dejé de nadar y se tambaleó, las vértebras se movieron. Ya no me puedo recuperar. Tengo que someterme a la intervención, volver a fisioterapia y nadar. Me la van a hacer porque tengo mucho dolor y quiero evitar los analgésicos. El doctor me dijo: ‘Lo haré para que vuelvas a nadar ya rehabilitación’. Soy muy disciplinado y dije ‘sí’”, dijo Juan Manuel Bernal.

Para rematar, reveló que una serie sobre Frida Kahlo se quedó en el tintero y lo tuvo en stand by gran parte de 2025: “El año pasado fue intermitente. Estuve esperando una serie muchos meses, pero a la mera hora se canceló”.

“Dios me cuida y me protege. Se canceló esa y llegó esta que acabo de terminar. La serie cancelada era para Disney. No tengo idea de por qué pasó. Esperé 9 meses... Hubiera podido tener un hijo (ríe)”. Al oír esto, aprovechamos para preguntar si le ha pasado por la mente ser papá, y dijo: “A estas alturas ya serían nietos. No, ya no”, concluyó.

Juan Manuel Bernal / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Cómo será la “intervención” de Juan Manuel Bernal?

La crioterapia facetaria se utiliza para combatir dolor lumbar, cervical crónico y artrosis facetaria, cuando no han funcionado ni los medicamentos ni la fisioterapia, explica el especialista Emmanuel Villanueva: “Es un procedimiento intervencionista que se utiliza para aliviar el dolor de la espalda o cuello, cuando proviene de las articulaciones facetarias de la columna vertebral. Va acompañado de bloqueos. Se realiza con agujas. No quita el problema, solo es un paliativo”.

Las articulaciones facetarias se encuentran entre las vértebras. Permiten los movimientos de flexión y extensión, y dan estabilidad a la columna. Cuando se inflaman o degeneran, causan dolor lumbar o cervical crónico: “La crioterapia se hace con una sedación consciente. Las agujas son grandes y gruesas. Se introducen (guiados por rayos X o tomografía), hasta el hueso, la zona donde está la columna”.

“Las facetas (articulaciones atrás de la columna) tienen tres raíces nerviosas. La raíz media es la que se quema a través de frío, con lo cual se inhibe la estimulación del nervio que provoca el dolor. Se calma el dolor por cierto tiempo. Como no hay una lesión total, el nervio se restablece”, indicó.

“Generalmente, el paciente deja de tener dolor alrededor de 6 a 8 meses. Los médicos, mientras, mandamos a rehabilitación y fortalecimiento muscular con otros ejercicios”, relató.

“No puedo asegurar que sea el tratamiento adecuado, pero considero que es un paliativo. Esto nunca es definitivo. En los padecimientos crónicos sirve para aguantar el dolor un tiempo. Hay gente que puede aguantar con ejercicio un tiempo, pero con el paso de los años (aproximadamente 5), van a tener de nuevo las molestias. La rehabilitación depende mucho de qué tanto se cuide el paciente. Lo importante es la calidad de vida a futuro”. Emmanuel Villanueva

Emmanuel Villanueva / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Juan Manuel Bernal necesita cirugía?

“Creo que es la mejor opción. Depende del nivel de afectación. En el área lumbar, la zona más afectada es la de las vértebras L4, L5 y S1 (L: lumbar; S: sacra). Si no hay inestabilidad, generalmente se puede hacer una descompresión por endoscopia biportal. Se realiza a través de una cámara. Para las vértebras L5 y S1, el último segmento de la columna, la unión entre la columna y el sacro, hay una técnica que se llama ALIF. Se entra por la parte de adelante, y se sustituye el disco por algo que ponga en posición la columna”.

“Todo tiene consecuencias, tanto si se opera como si no. Los pacientes deben saber que, cuando la columna está dañada, va a seguirlo estando, y con el tiempo más. Los tratamientos conservadores hacen, por ejemplo, que cuando una lesión está en L4, L5, con el paso del año también se lesione la zona L5-S1”, explicó.

“Si hay inestabilidad o una degeneración importante en el disco, que ya amortigua, porque está pegando hueso con hueso, lo más recomendable es sustituirlo por una caja con tornillos”, dijo.

“Cuando se realiza cirugía endoscópica, el paciente sale a las 12 horas de haber sido operado. Si se ponen tornillos, al día siguiente. En el último caso, la anestesia es total”, concluyó.

