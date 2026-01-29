Virus Nipah enciende alertas: qué es, cómo se contagia y por qué hay casi 200 personas bajo vigilancia médica

El virus de Nipah mantiene en alerta por su avance y los riesgos que representa para la salud. Ante este panorama, surgen preguntas sobre qué es este virus, cómo se contagia y cuáles son los síntomas que pueden presentarse en las personas. Aquí te contamos todos los detalles.

El virus Nipah mantiene vigilancia epidemiológica. Te explicamos qué es y cómo ocurre el contagio. / Foto: OMS

¿Qué es el virus de Nipah?

El virus de Nipah es una enfermedad que se origina en animales y puede transmitirse a las personas, ya sea por contacto directo, por alimentos contaminados o, en algunos casos, entre humanos. Este virus fue identificado hace más de dos décadas y ha sido motivo de atención sanitaria por los brotes que se han registrado en distintas regiones de Asia.

Según información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en las personas infectadas el virus de Nipah puede manifestarse de distintas formas: desde casos sin síntomas hasta infecciones respiratorias agudas o inflamación del cerebro, conocida como encefalitis. Esta variedad en sus manifestaciones ha llevado a que las autoridades mantengan vigilancia constante cuando se detectan nuevos casos.

La OMS también ha señalado que el virus afecta a animales, especialmente a los cerdos, lo que ha provocado impactos en el sector ganadero en los países donde se han presentado brotes. Aunque los casos conocidos han sido limitados, el virus de Nipah es considerado un tema de salud pública debido a su capacidad de transmisión y a las consecuencias que puede tener tanto en humanos como en animales.

Nuevos casos activaron una alerta por el virus Nipah. Aquí te contamos qué es y cómo se propaga. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son los síntomas del virus de Nipah?

Los síntomas del virus de Nipah pueden iniciar de forma similar a un cuadro gripal, lo que en algunos casos dificulta su identificación temprana. Las personas infectadas suelen presentar señales generales en los primeros días, que pueden evolucionar conforme avanza la infección.

De acuerdo con la información médica disponible, después de los síntomas iniciales pueden aparecer manifestaciones neurológicas que indican afectación del sistema nervioso central. En ciertos casos, la enfermedad también puede comprometer el sistema respiratorio, con dificultad para respirar y cuadros de neumonía. Entre los síntomas del virus de Nipah se encuentran:



Fiebre

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Vómitos

Dolor de garganta

Mareos

Somnolencia

Alteración de la consciencia

Signos neurológicos asociados a encefalitis aguda

Dificultad respiratoria

Convulsiones

Coma

El periodo de incubación del virus, es decir, el tiempo entre la infección y la aparición de los primeros síntomas, suele oscilar entre 4 y 14 días, aunque se han documentado casos en los que este lapso se ha extendido hasta 45 días. En personas que desarrollan encefalitis aguda y logran recuperarse, la mayoría vuelve a su estado previo, aunque en algunos casos se han reportado secuelas neurológicas persistentes o episodios tardíos de encefalitis.

Los murciélagos frugívoros son los huéspedes naturales del virus de Nipah, en los que aparentemente no produce enfermedad. / Foto: OMS

¿Dónde hay brote de Nipah?

Según informó la agencia española EFE, la India emitió una alerta epidemiológica tras confirmarse al menos dos casos de infección por el virus del Nipah en el estado de Bengala Occidental. Las autoridades sanitarias señalaron que alrededor de 190 personas se encuentran bajo vigilancia médica debido a que tuvieron contacto directo con los pacientes diagnosticados, como parte de los protocolos de seguimiento y contención.

De acuerdo con la información difundida, hasta el momento no existen medicamentos específicos ni vacunas para tratar la infección por el virus del Nipah. A pesar de ello, este virus está considerado como prioritario dentro del plan de investigación y desarrollo de la OMS, debido a su potencial impacto en la salud pública.

