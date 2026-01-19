Yolanda Andrade, tras diagnóstico de ELA, reaparece con fuerte mensaje y ¿un cambio de look?

Yolanda Andrade ha sido tema de conversación en las últimas semanas. Y es que, en su momento, confesó haber sido diagnosticada con Esclerósis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que afecta gradualmente el movimiento.

En medio de todo lo que se ha dicho acerca de su salud y el entorno que la rodea. Yolanda Andrade reaparece con un poderoso mensaje y un aparente cambio de look, ¿qué dijo la famosa conductora?

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué enfermedad padece Yolanda Andrade?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que padece Yolanda Andrade, es una afección neurodegenerativa que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Es progresiva y actualmente no se tiene cura.

Comienza con espasmos y debilidad muscular en un brazo o una pierna, dificultad para tragar o para hablar. Con el tiempo, afecta el control de los músculos para moverse, hablar, comer y respirar. Incluso puede llegar a la demencia.

Hasta ahora, se desconoce la causa. Según estudios, el 10% de quienes padecen esta enfermedad ha sido por motivos genéticos. Desafortunadamente, puede causar la muerte.

Y es que la causa más común de fallecimiento de personas con esta condición ha sido la insuficiencia respiratoria, por eso se recomienda que los pacientes estén monitoreados las 24 horas.

Yolanda Andrade / Redes sociales

Así fue como Yolanda Andrade reapareció en redes sociales

Hace algunas horas, Yolanda Andrade hizo uso de sus redes sociales para dos cosas importantes: lanzar un mensaje poderoso y mostrar un aparente cambio de look. En primer lugar, publicó una reflexión sobre las personas que lastiman a otras.

“El que cree que ganó haciéndote daño no conoce las reglas del tiempo” Yolanda Andrade

Para muchos, esto pudo haber sido una especie de indirecta para la minoría que se ha estado burlando y/o alegrando por su actual estado de salud. Algunos también creen que podría hacer énfasis en su cuñado, de quien se ha dicho que, supuestamente, la tiene secuestrada.

En su historia más reciente de Instagram, también compartió un video de ella en la estética. Se le puede observar sentada en una silla mientras que un estilista está preparando su cabello. Algunos creen que podría sorprender con un cambio de look. Y es que el trabajador afirmó que la también actriz saldrá “renovada”.

Por supuesto, sus fanáticos se alegraron de verla bien en su video y no dudaron en desearle todo lo mejor ante el difícil proceso que lleva con su enfermedad.

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Yolanda Andrade está en un encierro obligatorio por su cuñado?

En diciembre del año pasado, se dio a conocer que Yolanda Andrade había sido hospitalizada de emergencia por las complicaciones de salud que ha desarrollado desde el aneurisma cerebral que sufrió en 2023. En aquel entonces, hasta se habían filtrado imágenes de la famosa en la clínica.

Tras esto, una fuente anónima contó a TVNotas que Yolanda sí había ido al hospital, pero solo para una revisión de rutina. Reveló que la conductora vivía en un “encierro obligatorio” impuesto por su hermana Marilé.

Según la fuente, presuntamente, Marilé y Yolanda tenían una buena relación. No obstante, todo había cambiado desde que Marilé consiguió pareja. Supuestamente, el romance se desarrolló tan rápido que el hombre ya vive junto a las hermanas en casa de la actriz.

Aseguró que Marilé le había dado tanto poder a su pareja que es él quien decide qué medicinas se le administran a Yolanda, además de que no la dejaba hablar con sus amigos.

Si bien la propia Yolanda reapareció en un video negando todo esto, un allegado a ella narró a TVNotas que estaba siendo obligada a negar todo: “Marilé, por consejos de su novio, le dijo a Yolanda que, si seguían los ataques mediáticos y de la prensa, la iba a tener que dejar e irse con Sergio. Yolanda entró en ansiedad”, indicó.

