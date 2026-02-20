A un año de la muerte de Daniel Bisogno, su padre presenta complicaciones de salud ¿está hospitalizado?

Este 20 de febrero, se conmemora el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno, actor y conductor de ‘Ventaneando’. En medio de los homenajes que se están organizando para recordarlo, su hermano, Alex Bisogno, revela que su papá, don Concho, ha tenido complicaciones de salud.

Daniel Bisogno / Redes sociales

¿Don Concho, papá de Daniel Bisogno, está hospitalizado de emergencia?

En la emisión más reciente de su podcast en YouTube, el periodista Mich Rubalcava mostró un audio que le mandó Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, para contarle cómo conmemorarían el primer aniversario luctuoso del presentador.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que revelara que su padre, don Concho, estaba teniendo problemas de salud. Si bien no quiso dar detalles sobre lo que estaba pasando o si el señor ya había recibido atención médica, dejó ver que el asunto, aparentemente, sería relativamente serio.

Y es que comentó que la familia había organizado una misa privada en honor a Daniel. No obstante, ahora no sabe si se realizará o se tendrá que posponer, ya que su papá no se ha sentido bien en estos días.

“Queremos recordar a mi hermano, en este primer aniversario luctuoso, con una pequeña, muy pequeña misa, muy íntima, con la familia más cercana. Ahorita estamos en espera porque mi papá no se ha sentido muy bien. Estamos esperando a que él esté al 100. Si todo sale como queremos, estaremos realizando esta misa, si no, posiblemente se cambie de día si es necesario, con tal de cuidar a mi papá.” Alex Bisogno

Cabe mencionar que, en su momento, tanto Alex como su hermana Ivette llegaron a mencionar que don Cocho vio mermada su salud, principalmente, tras la muerte de su esposa, doña Araceli, suscitada en 2024, y la de Daniel en 2025.

Según sus declaraciones, el contador público tenía, entre otras cosas, un problema en la rodilla, el cual empeoró en los últimos meses: “Él tiene mal pierna, o sea, su rodilla, y pues ahora dice que le ha pegado más y que le duele más y que puede caminar menos”, comentó Ivette.

¿Qué dijo Alex Bisogno sobre el primer aniversario luctuoso de Daniel Bisogno?

En el audio, Alex Bisogno también admitió que ha sido muy difícil sobrellevar el luto por la muerte de Daniel, pero que la unidad familiar y el apoyo de “amigos verdaderos” lo han ayudado a sentirse más tranquilo.

Alex Bisogno “Un año bastante complicado para toda la familia. Han sido 365 días de absoluto dolor, de extrañarlo todos los días, de pensarlo, de recordar todos los momentos que vivimos con él… Ha sido bien complicado, la verdad. Cada día que pasa, el extrañamiento, la tristeza crecen. No nos hacemos a la idea de lo que estamos viviendo. Es aprender a vivir con el duelo. Afortunadamente, tengo una familia excepcional”

Y agregó: “Cuando crees que no hay fuerza para continuar, pues resulta que la gente que te quiere es la que te impulsa. Afortunadamente, en familia, tratando de platicar muy seguido de Daniel. Creo que esa ha sido la mejor terapia”.

Finalmente, agradeció al público por haber apoyado a la familia en estos momentos tan complicados y, sobre todo, por el amor que le mostraron a Daniel durante su vida: “A continuar con esta vida”, puntualizó.

Familia de Daniel Bisogno / Redes sociales/Archivo TVNotas

¿Quiénes son los papás de Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno es hijo de Araceli Bisogno y de ‘don Concho’. Ninguno de los dos era figura pública y lo poco que se sabía de ellos era compartido por el conductor, así como por Alex. En su momento, ‘el Muñe’ comentó que su papá era contador público y, al principio, se oponía a que siguiera una carrera artística.

“Quería que yo fuera profesionista... él quería que fuera contador y yo soy contador, pero de chismes. La relación con mi papá es maravillosa, siempre ha sido muy buena. Cuando era chavo era muy exigente... no me dejaba llegar tarde”, narró Daniel en su momento.

Por su parte, Araceli era una ama de casa. Murió el 24 de febrero de 2024, a los 71 años. En las últimas semanas, hubo una controversia por este asunto. Una fuente contó a TVNotas que Pati Chapoy fue un factor determinante para que la señora falleciera.

Y es que, al parecer, la titular de ‘Ventaneando’ compartió información privada sobre el estado de salud de Daniel. Ni él ni el resto de la familia querían que se supiera del tema debido a que la señora estaba algo delicada. No obstante, cuando se filtró toda la información, la señora se puso muy mal y al poco tiempo falleció.

Esta versión fue confirmada por el propio Alex, que, si bien dijo no culpar a Pati por la muerte de su mamá, sí cree que fue responsable en el sentido de dar a conocer algo que no debía.

