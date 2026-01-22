Tras la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex Bisogno saqueó su casa, ¡el mismo día!, asegura Pati Chapoy

El nombre de Daniel Bisogno vuelve a ser tendencia en redes sociales. Tras revelarse que, presuntamente, una indiscreción de Pati Chapoy habría desencadenado de que la mamá del conductor muriera, la titular de ‘Ventaneando’ exhibe que, supuestamente, Alex Bisogno saqueó la casa de Daniel el mismo día en que murió, el 20 de febrero de 2025.

Alex Bisogno / Redes sociales

Lee: Pati Chapoy exhibe sin piedad a Daniel Bisogno en el aniversario de Ventaneando: “Era muy envidioso”

¿Indiscreción de Pati Chapoy desencadenó la muerte de la mamá de Daniel Bisogno?

A finales de febrero de 2024, se dio a conocer la muerte de Araceli Bisogno, mamá de Daniel Bisogno. Este hecho se suscitó mientras el conductor se encontraba hospitalizado por problemas respiratorios.

Aunque ya han pasado dos años desde este siniestro, el tema volvió a tomar relevancia después de que una fuente contara a TVNotas que, presuntamente, el fallecido conductor le pidió a su hermano Alex y a la madre de su hija, Cristina Riva Palacio, que no comentaran nada sobre su delicado estado de salud.

No obstante, Cristina, supuestamente, le comentó a Pati sobre la situación de Daniel y la conductora habría decidido hacer público el hecho. La señora Araceli se habría enterado de todo por la televisión y a partir de eso su salud se habría mermado poco a poco hasta que perdió la vida.

Durante una conferencia de prensa por los 30 años del programa ‘Ventaneando’, Pati Chapoy dijo que sus palabras no tienen ese poder.

Pati Chapoy / Redes sociales

No te pierdas: Hermano de Daniel Bisogno estalla y promete defender a su sobrina: ¿Qué le pasó a la hija del Muñeco?

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el supuesto robo a la casa de Daniel Bisogno por parte de su hermano Alex?

Para nadie es un secreto que Alex Bisogno y Pati Chapoy tienen una relación muy tensa. No obstante, la conductora sorprendió a todos al retarlo a confesar el presunto robo que cometió a la casa de Daniel Bisogno.

De acuerdo con la también periodista, el expresentador de ‘Al extremo’ habría cometido un “saqueo” a la residencia de su hermano el mismo día que este falleció.

“¿Por qué no le preguntó al hermano de Daniel qué tamaños tuvo para saquear la casa de Daniel? El día que se murió, él saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias le correspondían a su hija y no a él”. Pati Chapoy

Y es que, según Chapoy, Alex y Ernesto Hernández, un extrabajador del programa que en su momento fue acusado de cometer fraude, se habrían “aliado” para perjudicarla. Hasta el momento, Álex no ha respondido a esta acusación.

Pese a todo, Pati dijo ignorar las envidias de ciertas personas y disfrutar del éxito obtenido a lo largo de su carrera profesional, así como de los 30 años que acaba de cumplir el programa ‘Ventaneando’.

¿Cuándo y cómo murió Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno murió el pasado 20 de enero de 2025, a los 51 años. La causa fueron complicaciones derivadas del trasplante de hígado al que se sometió en septiembre de 2024. Si bien la cirugía había sido todo un éxito, una bacteria ingresó a su cuerpo, provocando múltiples hospitalizaciones y finalmente que perdiera la vida.

El presentador ya había enfrentado muchos problemas de salud desde 2023, incluyendo la ruptura de várices esofágicas, retiro de vesícula biliar e infecciones pulmonares. Siempre se mostró optimista ante sus crisis y decía estar dispuesto a esforzarse para estar bien.

Daniel fue una de las piezas clave de ‘Ventaneando’. Trabajó en el programa por 29 años y convirtió en una de sus figuras estelares. También se desempeñó como actor en ‘Lagunilla, mi barrio’. Solo tuvo una hija.

Mira: ¿Pati Chapoy vs. Alex Bisogno? La conductora de ‘Ventaneando’ lanza misterioso mensaje: “Para aplacar el ego”