¿Pati Chapoy vs. Alex Bisogno? La conductora de ‘Ventaneando’ lanza misterioso mensaje: “Para aplacar el ego”

La muerte del conductor Daniel Bisogno el pasado 20 de febrero de 2025 no solo dejó un vacío en la televisión mexicana, sino que también desató una disputa pública entre su hermano, Alex Bisogno, y la periodista Pati Chapoy.

La guerra de declaraciones entre Pati Chapoy y Alex Bisogno giró en torno a la herencia de Daniel Bisogno, quien falleció sin dejar testamento. ¡La conductora de ‘Ventaneando’ explotó en contra del Alejandro!

Ahora, Pati Chapoy lanzó un contundente mensaje en redes sociales el cual llamó la atención de internautas. ¿Indirecta a Alex Bisogno?

Pati Chapoy explota contra Alex Bisogno en ‘Ventaneando’

Luego de que Alex Bisogno expresó públicamente, en un comunicado, su deseo de respetar la voluntad de su hermano Daniel, quien, según él, quería que su familia vigilara las finanzas de su hija y continuara el apoyo económicamente a su padre, Pati Chapoy no dudó en externar su postura ante estas declaraciones.

En una emisión de ‘Ventaneando’, Pati Chapoy criticó a Alex por su comunicado. Incluso, le sugirió que debería enfocarse en trabajar y apoyar a su padre.

“Vienes a crear descontentos que no vienen al caso. Tu preocupación en este momento es ponerte a trabajar y ayudar a tu padre. No metas cizañas. No hagas este tipo de documentos. El problema está en tu cabecita. Si te estás dirigiendo como el jefe de la familia, lo primero que tienes que hacer es ponerte a trabajar y cuidar de tu papá. Eso te corresponde. Tú eres el hijo. Daniel ya se murió. Daniel fue muy generoso contigo”, dijo Pati.



¿Pati Chapoy le lanzó una indirecta a Alex Bisogno tras pelea por la herencia de Daniel Bisogno?

Ante estas fuertes declaraciones, Alex B compartió su sorpresa y decepción por los señalamientos de Pati, contó a TVNotas que sintió “horrible” por lo que dijo. Incluso, le pidió que no sugiriera cosas que manchen su reputación.

No obstante, a varias semanas de este escándalo, Pati Chapoy volvió a desatar polémica por su reciente mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la titular de ‘Ventaneando’ publicó una imagen en la que se lee una fuerte reflexión.

“Uno de los hábitos más sanos que puedes desarrollar: no tomarte nada personal. Ni los rechazos, ni los silencios, ni los elogios” Mensaje compartido por Pati Chapoy

Aunado a esta imagen, Pati escribió en el pie de foto: “Para aplacar el ego”.

Como era natural, algunos cibernautas consideraron que este tipo de textos solo serían como parte de una reflexión diaria de la periodista, así como otros señalaron que, supuestamente, sería una indirecta para el hermano menor del ‘Muñeco’. ¿Será?

Al momento, Alex B y Cristina Riva Palacio, ex de Daniel, así como Pati Chapoy, no se han pronunciado con respecto a la disputa legal que enfrentarían por los bienes del conductor de ‘Ventaneando’.

¿Cuál es la herencia de Daniel Bisogno y quiénes son los herederos?

Daniel Bisogno falleció en febrero de 2025 sin dejar un testamento oficial, lo que ha generado un conflicto legal y familiar por su herencia. Aunque se habló de una “fortuna millonaria”, su hermano Alex Bisogno lo desmintió, dijo que Daniel dejó bienes moderados:



Una casa en el Pedregal,

Una casa en Cocoyoc,

Un departamento en la Zona Rosa y

Otra propiedad donde vive su hija

Al no haber testamento, la ley reconoce como heredera principal su hija menor de edad, representada legalmente por su madre, Cristina Riva Palacio. La familia inició un juicio sucesorio intestamentario.

Hay tensiones entre Cristina y la familia Bisogno, especialmente con Alex, quien asegura querer respetar la voluntad de su hermano.